Ausgewählter Artikel:

» (31.12.2020) Schwäbische: Moderne Familienmodelle fordern die Beratungsstellen

Unter dem Motto Sind nicht alle Familien bunt? Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien trafen sich die Fachkräfte der vier psychologischen Erziehungsberatungsstellen aus Ellwangen, Aalen und Schwäbisch-Gmünd zu einer gemeinsamen Fortbildung.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Dezember 2020

» derStandard.at: "Furries" und Polizei-Nonprofit liefern sich skurrilen Streit im Netz

Tierkostümträger beschweren sich über vorauseilende Twitter-Blockaden, National Police Association beklagt sich über obszöne Zusendungen

» FAZ: Jung, schwul, konservativ – Der gefallene Kurier der PiS

Als Tomasz Krawczyk die politische Bühne betrat, weckte er große Hoffnungen. Doch schnell verschwand der Deutsch-Pole wieder von der Bildfläche. Nun ist er zurück und rechnet mit seinen einstigen Förderern ab.

Kostenloses Probeabo nötig

» FM1Today über Rheintaler Regenbogenfamilie: "Es ist egal, wer einem Kind Liebe gibt"

Der zweijährige Ramon hat ein Mami und eine Mama. Seine Mütter sind seit über zehn Jahren zusammen und seit 2018 bilden sie zu dritt eine Regenbogenfamilie. Gegenüber FM1Today sagen sie, was das heisst und wie ihr Familienmodell aussieht.

» derStandard.at: Argentinien legalisiert Abtreibungen und weist Kirche in Schranken

Seit Jahrzehnten kämpften Frauen für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch und scheiterten an den Konservativen

» gofeminin: Sexualität darf kein Gossip sein – Warum Coming-outs "out" sind

Vor einigen Tagen outete sich Schauspieler Jannik Schümann. Ricarda Hofmann beschäftigt sich deshalb mit der Frage: Braucht es heutzutage überhaupt noch ein Coming-out...

» Schwäbische: Moderne Familienmodelle fordern die Beratungsstellen

Unter dem Motto Sind nicht alle Familien bunt? Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien trafen sich die Fachkräfte der vier psychologischen Erziehungsberatungsstellen aus Ellwangen, Aalen und Schwäbisch-Gmünd zu einer gemeinsamen Fortbildung.

» evangelisch.de: Impfstoffe – Verheißungen und Enttäuschungen

Am 27.12. gab es für manche ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: die erste Corona-Impfung. Auf die erste HIV-Impfung wartet die Welt dagegen seit fast 40 Jahren. Wolfgang Schürger geht der Frage nach, wie es zu so großen Unterschieden kommen kann.

30. Dezember 2020

» FAZ über gendergerechte Sprache: Sprechen Sie Vorurteil?

Helfen geschlechtsneutrale Pronomina bei der Bekämpfung von Homophobie und Frauenfeindlichkeit? Ein Vergleich mit finnougrischen Sprachen kann sich lohnen.

» blue News interviewt drei trans Frauen: "Ich verstehe euch nicht. Ich komme aus euch nicht draus"

Schon als Kind fühlten sich Jenny, Lena und Nadia anders, sie fühlten sich nicht als Buben. Ein Gespräch in zwei Teilen über verbale Verletzungen im Alltag, die hohe Suizidrate und berühmte Transfrauen.

29. Dezember 2020

» SRF: Ehe für alle, aber nicht für immer

Die "Ehe für alle" ist das jüngste Kapitel in der wechselvollen Geschichte der Ehe. Sie hat sich immer wieder gewandelt.

» NRZ: Transgender – Der lange Weg des Malon Stalinski aus Rheurdt

Nach der fünften Operation ist Malon Stalinski aus Rheurdt endlich ein Mann. Ein Gespräch über eine einschneidende Veränderung.

28. Dezember 2020

» Tagesspiegel über lesbische KZ-Überlebende: Das wundersame Leben der Margot Heumann

Ein einzigartiges historisches Zeugnis: Mit Margot Heumann spricht erstmals eine lesbische Frau, die als Jüdin die KZs überlebte, über ihre Geschichte.

» taz interviewt Aktivist Tadzio Müller: "Ich werde BDSM-Hure"

Tadzio Müller ist in Deutschland Klimaaktivist der ersten Stunde. Weil Arbeit als Sexworker für ihn politisch relevant ist, will er sein künftig Geld mit Sexarbeit verdienen.

» Sumikai: Fast 40 Prozent der LGBTQ-Personen in Japan erleiden Übergriffe

In Japan sind aufgrund mangelnder Gesetze LGBT-Personen weiterhin massiven Diskriminierungen und Gewalt ausgesetzt. Eine Umfrage zeigte am Mittwoch nun, dass viele Opfer von sexueller Gewalt werden und oft keine Hilfe bekommen.

» Donaukurier: Zwei Frauen, die sich trauen – Andrea Geitner und Sigrid Geitner-Fehringer aus Kösching gaben sich heuer das Ja-Wort

Für sie war 2020 trotz Corona ein außerordentlich glückliches Jahr – denn beide gaben sich im Herbst nach achtjähriger Beziehung das Ja-Wort.

» Solinger Tageblatt: Verein kämpft für geflüchtete Homosexuelle

"BE Yourself" kämpft gegen Diskriminierung und bietet Beratung, juristische Hilfe und Unterstützung.

Kostenloses Probeabo nötig

27. Dezember 2020

» Blick: Warum outet sich kein schwuler Fussballer?

Promi-Frauen fragen den Nati-Coach! Tennis-Spielerin Belinda Bencic, Society-Lady Irina Beller, Nationalrätin Tamara Funiciello und Co stellen ihre ganz persönliche Frage an Vladimir Petkovic (57). Es geht um schwule Fussballer, Rituale und das Geheimnis seiner Ehe.

» FAZ über queere Frankfurter Initiative: Ein Grundgesetz für alle?

Eine Frankfurter Initiative fordert die Aufnahme der sexuellen und geschlechtlichen Identität ins Grundgesetz. Nicht jeder hält das für erforderlich.

» SZ Magazin interviewt Luise F. Pusch: "Unsere Grammatik widerspricht dem Grundgesetz"

Für die Linguistin Luise F. Pusch ist das Deutsche eine Männersprache. Ein Gespräch über gewonnene Kämpfe und ihre verlorene Karriere, über ihr beschwerliches Coming-out und die Liebe ihres Lebens.

Kostenloses Probeabo nötig

» taz interviewt Ex-LSVD-Landeschef Jörg Steinert: "Eigentlich bin ich immer Lobbyist"

Nach über 14 Jahren beim Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg geht Jörg Steinert jetzt andere Wege. Er hat das Pilgern für sich entdeckt.