Ausgewählter Artikel:

» (02.01.2021) Berliner Kurier interviewt Kristen Stewart: "Diana zu werden ist mehr, als nur eine Perücke aufzusetzen"

Sie war schon Schneewittchen und wird jetzt Prinzessin. Eine wahre. Kristen Stewart spielt Diana. Im Film "Spencer. Ganz unvoreingenommen" geht die 30-Jährige die Rolle an.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. Januar 2021

» hessenschau interviewt Preisträgerin für lesbische Sichtbarkeit: "Alternative Lebensentwürfe werden in Krisen nicht mitgedacht"

Die Kasseler Sozialpädagogin Veronica King ist mit dem erstmals in Hessen ausgelobten Preis für lesbische Sichtbarkeit geehrt worden. Über die Bedeutung der Auszeichnung, klassische Rollenbilder und Tipps für junge Frauen spricht sie im Interview.

» Berliner Kurier interviewt Kristen Stewart: "Diana zu werden ist mehr, als nur eine Perücke aufzusetzen"

Sie war schon Schneewittchen und wird jetzt Prinzessin. Eine wahre. Kristen Stewart spielt Diana. Im Film "Spencer. Ganz unvoreingenommen" geht die 30-Jährige die Rolle an.

» PS4Magazin über Cyberpunk 2077: Transphobe Männerfantasien bekämpfen! Feminismus durchsetzen!

Auch in Cyberpunk 2077 sieht man leider, dass noch viel Arbeit vor uns liegt um die Spieleindustrie Feministisch zu machen!

» Nau: LGBTQ 2020 – "Ehe für alle" ist da, aber reicht nicht

2020 war für die LGBTQ-Gemeinschaft ein politisch aufregendes Jahr. Doch es gibt fast überall noch Baustellen, so Vertreter aus LGBTQ-Organisationen.

» TAG24: Nach Geschlechts-OP – GNTM-Lucy rechnet mit Heidi Klums Model-Show ab

In Staffel 15 von GNTM kämpfte sich die Transgender-Frau Lucy Hellenbrecht aus Kassel bis zum gefürchteten Umstyling. Das Ergebnis schockte sie aber zutiefst.

» n-tv: Buddhistischer Mönch bricht mit Vorurteilen

Homosexualität ist in Japan zwar nicht verboten, wird aber gesellschaftlich verschwiegen. Schon als Kind befürchtet Kodo Nishimura Zurückweisung. Nun bricht der buddhistische Mönch im eigenen Tempel mit Vorurteilen.

» Oberpfalz Echo: Verein Equality Oberpfalz entsetzt über Predigt des Passauer Bischofs

Der vor einem Jahr in Pirk gegründete Verein Equality Oberpfalz, ein Bündnis von Menschen aus der LSBTIQ-Community, lässt eine Weihnachtspredigt des Passauer Bischofs Stefan Oster von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes prüfen. S.a.: Bischof Oster verletzt erneut die Würde queerer Menschen (28.12.2020)

» come-on.de: Unter dem Namen Jesus Christus Angst verbreiten

Nicht wenige Kiersper sind kurz vor Weihnachten zweifellos überrascht gewesen, als sie in ihren Briefkästen drei DIN-A4-Blätter – ohne Umschlag, ohne Adresse, ohne Absender, also offensichtlich von privater Seite eingeworfen – fanden.

01. Januar 2021

» nd: "Sex ist eine Form von Kommunikation"

Der Sexarbeiter und Aktivist Isaak Rion erforscht, wie sich Sensibilitäten trainieren und schärfen lassen. Ziel ist es, herauszufinden, wie man sinnstiftenden und erfüllenden Sex haben kann. Intimität sei erlernbar, sagt er.

» der Freitag: "Debatten über Gender sind kein Luxus"

Till Randolf Amelung und Andrea Roedig über Transgeschlechtlichkeit, fluide Identitäten und die Rolle der Natur in diesen Fragen

» Blick interviewt Jim Parsons: Darum ist seine Sexualität noch immer ein Problem

2020 war bei "Big Bang Theory"-Star Jim Parsons einiges los. Im Interview mit BLICK spricht er über seine Corona-Erkrankung, seinen Netflix-Film "The Boys in the Band" und sein Outing im Jahr 2012

» Deutsche Welle aus Kuba: Kirche mit offenen Türen für LGBTIQ

Der LGBTIQ-Community und gleichzeitig einer christlichen Gemeinde anzugehören, ist nicht überall selbstverständlich. Erst recht nicht im katholisch beeinflussten Kuba. Aber eine Kirche geht andere Wege.

» euronews: Chinas LGBT-Hochburg Chengdu bangt um seine relative Freiheit

Besonders Millennials zieht es in die Metropole fernab von Peking, Chengdu ist für sie eine Art Oase, denn gesellschaftlich akzeptiert ist Homosexualität in China noch immer nicht.

31. Dezember 2020

» derStandard.at: "Furries" und Polizei-Nonprofit liefern sich skurrilen Streit im Netz

Tierkostümträger beschweren sich über vorauseilende Twitter-Blockaden, National Police Association beklagt sich über obszöne Zusendungen

» FAZ: Jung, schwul, konservativ – Der gefallene Kurier der PiS

Als Tomasz Krawczyk die politische Bühne betrat, weckte er große Hoffnungen. Doch schnell verschwand der Deutsch-Pole wieder von der Bildfläche. Nun ist er zurück und rechnet mit seinen einstigen Förderern ab.

Kostenloses Probeabo nötig

» FM1Today über Rheintaler Regenbogenfamilie: "Es ist egal, wer einem Kind Liebe gibt"

Der zweijährige Ramon hat ein Mami und eine Mama. Seine Mütter sind seit über zehn Jahren zusammen und seit 2018 bilden sie zu dritt eine Regenbogenfamilie. Gegenüber FM1Today sagen sie, was das heisst und wie ihr Familienmodell aussieht.

» derStandard.at: Argentinien legalisiert Abtreibungen und weist Kirche in Schranken

Seit Jahrzehnten kämpften Frauen für das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch und scheiterten an den Konservativen

» gofeminin: Sexualität darf kein Gossip sein – Warum Coming-outs "out" sind

Vor einigen Tagen outete sich Schauspieler Jannik Schümann. Ricarda Hofmann beschäftigt sich deshalb mit der Frage: Braucht es heutzutage überhaupt noch ein Coming-out...

» Schwäbische: Moderne Familienmodelle fordern die Beratungsstellen

Unter dem Motto Sind nicht alle Familien bunt? Beratungskompetenz zu Regenbogenfamilien trafen sich die Fachkräfte der vier psychologischen Erziehungsberatungsstellen aus Ellwangen, Aalen und Schwäbisch-Gmünd zu einer gemeinsamen Fortbildung.

» evangelisch.de: Impfstoffe – Verheißungen und Enttäuschungen

Am 27.12. gab es für manche ein verspätetes Weihnachtsgeschenk: die erste Corona-Impfung. Auf die erste HIV-Impfung wartet die Welt dagegen seit fast 40 Jahren. Wolfgang Schürger geht der Frage nach, wie es zu so großen Unterschieden kommen kann.