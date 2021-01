Ausgewählter Artikel:

» (06.01.2021) Express über schwulen Figaro im Puff: Kölner Kult-Frisör (45) hat jetzt ganz anderen Job

Pascha Köln: Nach der Insolvenz des Kölner Bordells hat sich der Friseur Anderson einen Job bei Rewe gesucht.

06. Januar 2021

» Kölner Stadt-Anzeiger über Podcast "Busenfreundin": "Ich mag das Wort Lesbe nicht"

Die Kölnerin Ricarda Hofmann ist Comedy-Autorin und erfolgreiche Podcasterin.

» Vogue interviewt S. Oska Gutheil: So thematisiert der Maler Gender-Klischees in seiner Kunst

Carmen Buttjer spricht mit dem Maler S. Oska Gutheil über sein Gefühl des "Dazwischen-Seins" und wie er dieses in seiner Kunst thematisiert.

» Hildesheimer Allgemeine: Kampf für Gleichstellung geht weiter – Lesbische Mütter aus Kreis Hildesheim vorm Oberlandesgericht

Knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter klagen zwei Frauen aus Dingelbe weiter, um gleichberechtigte Mütter zu sein der juristische Weg dürfte noch weitergehen.

05. Januar 2021

» Sumikai: Rekordzahl an Japanern hat 2019 ihr registriertes Geschlecht ändern lassen

In Japan zeigt man sich immer toleranter gegenüber sexuellen Minderheiten. Das scheint sich auf LGBT-Personen auszuwirken, die sich nicht mehr verstecken

» TAG24: Hass gegen LGBTQ-Szene – "Prince Charming"-Gewinner Lauritz wehrt sich und startet Aufruf

Prince-Charming-Gewinner Lauritz Hofmann aus Frankfurt wurde abermals mit Hass-Kommentaren konfrontiert und startete deshalb einen Aufruf an die LGBTQ-Szene.

» Zeit Online interviewt Maren Kroymann: "Heterosexuelle Frauen haben die größten Probleme mit dem Älterwerden"

Im Rentenalter ist Maren Kroymann so erfolgreich wie nie zuvor. Sie fühle sich schöner als früher, sagt sie und erklärt, warum sie so lange brauchte, um mutig zu werden.

» inforadio über LSVD-Kooperation: Kleine Revolution beim DFB

Das ist etwas Besonders beim eher konservativen "Deutschen Fußball-Bund": Seit dem 1. Januar gibt es dort eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Erster Ansprechpartner ist der Berliner Christian Rudolph. Inforadio-Sportreporter Jakob Rüger hat ihn getroffen. S.a.: DFB und LSVD schaffen Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball (16.12.2020)

» Tagesspiegel-Plädoyer für sensible Sprache: Redet nicht über unsere Köpfe hinweg!

Über Personengruppen, die in unserer Gesellschaft tendenziell diskriminiert werden, sollte man reden könne, ohne sie weiter zu benachteiligen. Ein Plädoyer.

» Spiegel: In diesen Ländern hat sich die Lage für Schwule und Lesben noch verschlechtert

Die Toleranz für Homosexualität wächst? In vielen Staaten ist das Gegenteil der Fall. Auch in Europa nutzen Regierungen die Pandemie, um Rechte einzuschränken.

» Tagesspiegel Background zu Fortpflanzungsmedizin: Ein Chancengesetz muss her

Zum 30. Geburtstag des Embryonenschutzgesetzes fordert die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr eine offene und breite Debatte über moderne Fortpflanzungsmedizin. Die derzeitige Gesetzgebung hält sie aus ethischer, rechtlicher und wissenschaftlicher Perspektive für überaltert.

» Kurier: Volksanwalt prüft Blutspende-Verbot für homosexuelle Männer

Homo- und bisexuelle Männer dürfen in etlichen Staaten kein Blut spenden. Ein Betroffener schaltete nun den Volksanwalt ein. Das Gesundheitsministerium erwägt eine Änderung.

04. Januar 2021

» Märkische Oderzeitung: Das Brandenburger Jahr 2020 aus queerer Sicht

Auf dem Land haben es Schwule, Lesben und Transsexuelle oft schwerer als in Großstädten. In Brandenburg hat sich in der LGBTQ-Gemeinschaft aber einiges getan.

» Süddeutsche.de über homosexuelle Flüchtlinge: Leben in Freiheit und Angst

Racheal Nakku ist wegen der Gewalt gegen Schwule und Lesben aus Uganda geflüchtet. Sie hat 2 Kinder, das Gericht bezweifelt ihre Geschichte.

» Spiegel über die Notwendigkeit von Identitätspolitik: Deswegen sind meine persönlichen Erfahrungen politisch

Andreas Rödder schrieb im SPIEGEL, aktuelle Identitätspolitik würde Menschen in die Arme von Rechtspopulisten treiben. Er verkennt eine Realität, in der es noch nie Chancengleichheit gab.

03. Januar 2021

» Deutschlandfunk interviewt Marcus Urban von "Gay Players Unite": "Wollen die Atmosphäre ingesamt verbessern"

Nach Thomas Hitzlsperger gab es im deutschen Profi-Männerfußball kein Coming-Out mehr. Die Interessensvertretung "Gay Players Unite" will homosexuellen Spielern als Anlaufstelle dienen. Der frühere Fußballer Marcus Urban ist seit Dezember Sprecher des Projekts und ist von dessen Erfolg überzeugt.

02. Januar 2021

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Nico Hofmann über Diversität in Film und TV: "Daran führt kein Weg mehr vorbei"

Als erstes deutsches Unterhaltungsunternehmen hat sich die UFA zu Diversität vor und hinter der Kamera verpflichtet. Endlich müsse sich die Vielfalt der deutschen Gesellschaft auch in Film- und TV-Produktionen wiederfinden, sagt UFA-Chef Nico Hofmann.

» Deutschlandfunk Nova: Karl und Daan bekommen nicht überall ein Doppelbett

Karl und Daan reisen gerne und schreiben darüber als "Couple of Men". Auf ihrer Seite gibt es Reisetipps für die LGBTQ+-Community.

» hessenschau interviewt Preisträgerin für lesbische Sichtbarkeit: "Alternative Lebensentwürfe werden in Krisen nicht mitgedacht"

Die Kasseler Sozialpädagogin Veronica King ist mit dem erstmals in Hessen ausgelobten Preis für lesbische Sichtbarkeit geehrt worden. Über die Bedeutung der Auszeichnung, klassische Rollenbilder und Tipps für junge Frauen spricht sie im Interview.

» Berliner Kurier interviewt Kristen Stewart: "Diana zu werden ist mehr, als nur eine Perücke aufzusetzen"

Sie war schon Schneewittchen und wird jetzt Prinzessin. Eine wahre. Kristen Stewart spielt Diana. Im Film "Spencer. Ganz unvoreingenommen" geht die 30-Jährige die Rolle an.