Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Januar 2021

» FAZ über "The Prom" bei Netflix: Seit wann liebt niemand Narzissten?

Die Musical-Serie The Prom ist für Glee-Regisseur Ryan Murphy ein Heimspiel, ihr geht gegen Ende jedoch die Puste aus.

07. Januar 2021

» Tagesspiegel über trans Community in Israel: Glanz, Freiheit und Schmerz

Tel Aviv gilt als Hochburg für sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung. Doch es gibt noch viel zu tun, findet die trans Community in Israel.

» katholisch.de interviewt Autoren: Können Partnerschaften nicht auf das Ehe-Sakrament begrenzen

Was passiert, wenn Paare ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen wollen, eine kirchliche Trauung aber nicht möglich ist? Ein Buch stellt Abläufe für Segnungsfeiern zusammen, die in der Praxis so gefeiert werden. Im katholisch.de-Interview sprechen zwei der Autoren über ihre Beobachtungen.

» Zeit Magazin interviewt zwei trans Menschen: "Manchmal wünsche ich mir, wie ein Brummbär zu klingen"

Linus Giese und Felicia Ewert sind transgeschlechtliche Menschen. Giese wurde als Mädchen erzogen, Ewert als Junge. Wie haben sie sich von den Geschlechterklischees gelöst? Haben sie neue angenommen? Und welche Vorurteile begleiten sie bis heute?

» Wetterauer Zeitung über queeres Filmprojekt: "Kein Problem... aber"

RUN heißt der erste Spielfilm des Karbener Open Mind Ensembles. Bis März soll er bundesweit in Programmkinos und bei Filmfestivals laufen. Nun läuft die Werbung für den Streifen an.

06. Januar 2021

» BR24 u.a. über Lesbe aus Uganda: Drei Flüchtlingsschicksale – drei Leben in Bayern

"Wir schaffen das!" Vor fünf Jahren hat Angela Merkel diesen Satz geprägt. Einige hassen sie dafür, einige halten sie für naiv. Und für einige bedeuten diese Worte eine lebenswerte Zukunft: Drei Menschen erzählen von ihrer Flucht nach Deutschland.

» evangelisch.de über bisexuelle trans Frau: "Gott hat vielleicht gar kein so großes Problem mit mir"

Linda Salander (26)* ist eine junge Transfrau und bi. Sie wuchs in einer strengen freikirchlichen Gemeinschaft auf, in der es weder gleichgeschlechtliche Liebe noch Transidentität geben durfte. Argumentiert wurde mit Gottes Willen. Trotzdem ist sie in ihrem Glauben stark geblieben. Katharina Payk hat sie zum Gespräch getroffen.

» Novastan: "Ohrenbetäubende Stille" – Doku-Film thematisiert erstmals LGBTI-Alltag in Tadschikistan

In Tadschikistan gibt es keine lesbischen, homo-, bi-, inter- oder transsexuellen Menschen? In dem dokumentarischen Kurzfilm Ohrenbetäubende Stille schildern sechs Personen aus der LGBTI-Community Tadschikistans ihre realen Geschichten.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Podcast "Busenfreundin": "Ich mag das Wort Lesbe nicht"

Die Kölnerin Ricarda Hofmann ist Comedy-Autorin und erfolgreiche Podcasterin.

» Express über schwulen Figaro im Puff: Kölner Kult-Frisör (45) hat jetzt ganz anderen Job

Pascha Köln: Nach der Insolvenz des Kölner Bordells hat sich der Friseur Anderson einen Job bei Rewe gesucht.

» Vogue interviewt S. Oska Gutheil: So thematisiert der Maler Gender-Klischees in seiner Kunst

Carmen Buttjer spricht mit dem Maler S. Oska Gutheil über sein Gefühl des "Dazwischen-Seins" und wie er dieses in seiner Kunst thematisiert.

» Hildesheimer Allgemeine: Kampf für Gleichstellung geht weiter – Lesbische Mütter aus Kreis Hildesheim vorm Oberlandesgericht

Knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter klagen zwei Frauen aus Dingelbe weiter, um gleichberechtigte Mütter zu sein der juristische Weg dürfte noch weitergehen.

05. Januar 2021

» Sumikai: Rekordzahl an Japanern hat 2019 ihr registriertes Geschlecht ändern lassen

In Japan zeigt man sich immer toleranter gegenüber sexuellen Minderheiten. Das scheint sich auf LGBT-Personen auszuwirken, die sich nicht mehr verstecken

» TAG24: Hass gegen LGBTQ-Szene – "Prince Charming"-Gewinner Lauritz wehrt sich und startet Aufruf

Prince-Charming-Gewinner Lauritz Hofmann aus Frankfurt wurde abermals mit Hass-Kommentaren konfrontiert und startete deshalb einen Aufruf an die LGBTQ-Szene.

» Zeit Online interviewt Maren Kroymann: "Heterosexuelle Frauen haben die größten Probleme mit dem Älterwerden"

Im Rentenalter ist Maren Kroymann so erfolgreich wie nie zuvor. Sie fühle sich schöner als früher, sagt sie und erklärt, warum sie so lange brauchte, um mutig zu werden.

» inforadio über LSVD-Kooperation: Kleine Revolution beim DFB

Das ist etwas Besonders beim eher konservativen "Deutschen Fußball-Bund": Seit dem 1. Januar gibt es dort eine zentrale Anlaufstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Erster Ansprechpartner ist der Berliner Christian Rudolph. Inforadio-Sportreporter Jakob Rüger hat ihn getroffen. S.a.: DFB und LSVD schaffen Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball (16.12.2020)

» Tagesspiegel-Plädoyer für sensible Sprache: Redet nicht über unsere Köpfe hinweg!

Über Personengruppen, die in unserer Gesellschaft tendenziell diskriminiert werden, sollte man reden könne, ohne sie weiter zu benachteiligen. Ein Plädoyer.

» Spiegel: In diesen Ländern hat sich die Lage für Schwule und Lesben noch verschlechtert

Die Toleranz für Homosexualität wächst? In vielen Staaten ist das Gegenteil der Fall. Auch in Europa nutzen Regierungen die Pandemie, um Rechte einzuschränken.

» Tagesspiegel Background zu Fortpflanzungsmedizin: Ein Chancengesetz muss her

Zum 30. Geburtstag des Embryonenschutzgesetzes fordert die FDP-Abgeordnete Katrin Helling-Plahr eine offene und breite Debatte über moderne Fortpflanzungsmedizin. Die derzeitige Gesetzgebung hält sie aus ethischer, rechtlicher und wissenschaftlicher Perspektive für überaltert.

» Kurier: Volksanwalt prüft Blutspende-Verbot für homosexuelle Männer

Homo- und bisexuelle Männer dürfen in etlichen Staaten kein Blut spenden. Ein Betroffener schaltete nun den Volksanwalt ein. Das Gesundheitsministerium erwägt eine Änderung.