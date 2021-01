Ausgewählter Artikel:

» (11.01.2021) Badische Zeitung: Erklär's mir – Was sind Regenbogenfamilien?

Lange Zeit bestanden die allermeisten Familien aus Vater, Mutter und Kindern. Wenn eine Mutter nicht verheiratet und alleinerziehend war, musste sie sich oft anhören, sie könne ihrem Kind ja gar keine "richtige Familie" bieten.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. Januar 2021

» Offenbach-Post: Film "Run" soll provozieren und damit etwas bewegen

"Also ich hab damit ja überhaupt kein Problem . . . aber…", steht auf der Postkarte, die Oliver Becker präsentiert. Der Karbener ist einer der Regisseure des ersten Spielfilms, den das integrative Open Mind Ensemble (OME) gedreht hat. Daran sind auch Akteure aus dem ganzen Main-Kinzig-Kreis beteiligt. Nun hält Becker im Studio von "Radio MKW – Die Main-Kinzig-Welle" die ersten Werbeartikel für den Kinostart des Präventionsfilms in den Händen.

» FR über queere Mode: Nicht für dich, sondern für alle

Eine neue Generation an Designerinnen und Designern will marginalisierte, queere Körper nicht nur einkleiden, sondern endlich sichtbar machen. Auch der Mainstream will mitmischen – und scheitert dabei kläglich.

» HNA: Kaufunger Regenbogen-Papi spendet Bücher an Kitas

Der Kaufunger Gesamtelternbeirat Marcel Kahl hat den sieben Kitas der Gemeinde jeweils neun Bücher gespendet. Diese wurden jetzt an die Kitas verteilt und sollen Kinder vielfältige Familienmodelle zeigen.

» TAG24: GNTM-Lucy fordert Hater heraus – "Seid mal ein bisschen kreativer"

Ex-GNTM-Kandidatin Lucy Hellenbrecht (22) aus Kassel in Nordhessen wandte sich am Samstagabend auf Instagram mit einer Herausforderung an ihre Dauer-Hater.

10. Januar 2021

» TAG24: Transphobe Äußerung – Dschungelcamp-Kandidatin teilt böse aus

Ein Instagram-Beef zwischen "Dschungelcamp"-Teilnehmerin Christina Dimitriou (29) und Reality-Darstellerin Josimelonie (26) aus Mainz eskalierte am Freitag.

» Express über "Take me Out": Kandidat zieht blank – mit der Reaktion hat er nicht gerechnet

Jetzt sind die Herren dran. In der "Take me Out"-Sonderausgabe "Boys, Boys, Boys" suchen 30 liebeshungrige schwule Männer nach einem Partner.

09. Januar 2021

» Blick über vergewaltigte und ermordete Stewardess: Die Verhafteten behaupten schwul zu sein!

Die junge Stewardess Christine Angelica Dacera (†23) musste in der Silvesternacht ihr Leben lassen. Nun sprechen die Angeklagten.

» RTL: Wenn der Ehemann sich plötzlich als schwul outet

Outet der Mann sich als schwul, fällt die Ehefrau oft in ein tiefes Loch. So ging es auch Tina, deren Mann ihr nach jahrelanger Ehe sagte, dass er Männer liebt.

» taz über Gewalt gegen LGBTIQ*-Community: Dunkelfeld im Regenbogen

Auch queere Frauen erleben viel Diskriminierung und zeigen sie selten an. Das zeigte das bundesweit erste Monitoring zu antiqueerer Gewalt.

» FAZ über homophobes Heimat-Video aus Südtirol: Mamma Tirol

Südtirol hat ein Streitthema: Der Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes hat ein Neujahrsvideo aufgenommen, dessen Inhalt man als rassistisch und homophob wahrnehmen kann. Jürgen Wirth Anderlan sieht das ganz anders.

08. Januar 2021

» Musikexpress: Schauspieler Ian McKellen spricht Elliot Page nach Transgender-Outing Mut zu

Der Gandalf-Darsteller Ian McKellen äußerte sich mit aufmunterenden Worten zu dem Transgender-Outing des kanadischen Schauspielers Elliot Page.

» ref.ch: "Ich habe unter der Konversionstherapie sehr gelitten" :

Renato Pfeffer unterzog sich über zehn Jahre einer Konversionstherapie. Denn schwul sein, das ging in seiner Freikirche nicht. Doch schliesslich kam der Bruch. Heute macht Pfeffer sein Vikariat in der Landeskirche und engagiert sich in der EVP. Und ist dabei gerne ein wenig Störenfried.von Antonia Moser8. Januar 2021

» Domradio: Katholischer Theologe schließt Segnung homosexueller Paare aus

Der katholische Theologe Karl-Heinz Menke hat in einem Gutachten die kirchliche Segnung homosexueller Paare kategorisch ausgeschlossen. Die Kirche sei "kein Service-Unternehmen", betonte Menke.

» RTL: Kein Sex, kein Knutschen, keine Intimität – Kathrin (31) ist asexuell

Im Alter von 20 spürte die heute 31-jährige Kathrin, dass sie nicht so lieben kann, wie es ihre Freundinnen tun. Sie ist asexuell.

» Schweizer Illustrierte über lesbische Sängerin Tiziana Gulino: "Unseren ersten Kuss fanden wir sehr, sehr schlimm"

Vor acht Jahren hats zwischen Tiziana Gulino und ihrer Freundin gefunkt. Doch das Gefühlshoch wurde von der Angst getrübt, dass sie mit ihrer Liebe "das Leben ihre liebsten Menschen ruinieren". Berührende Worte von Tiziana Gulino an ihre Freundin zum siebenjährigen Beziehungsjubiläum.

» IKZ: Verein "DU Gay" fordert ein LSBITQ-Zentrum für Duisburg

Schwule und Lesben aus Duisburg wollen eigene Räume für die Szene eröffnen und ein Beratungsangebot schaffen. Enttäuschung über Ratspolitiker.

» FAZ über "The Prom" bei Netflix: Seit wann liebt niemand Narzissten?

Die Musical-Serie The Prom ist für Glee-Regisseur Ryan Murphy ein Heimspiel, ihr geht gegen Ende jedoch die Puste aus.

07. Januar 2021

» Tagesspiegel über trans Community in Israel: Glanz, Freiheit und Schmerz

Tel Aviv gilt als Hochburg für sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung. Doch es gibt noch viel zu tun, findet die trans Community in Israel.

» katholisch.de interviewt Autoren: Können Partnerschaften nicht auf das Ehe-Sakrament begrenzen

Was passiert, wenn Paare ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen wollen, eine kirchliche Trauung aber nicht möglich ist? Ein Buch stellt Abläufe für Segnungsfeiern zusammen, die in der Praxis so gefeiert werden. Im katholisch.de-Interview sprechen zwei der Autoren über ihre Beobachtungen.