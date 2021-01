Ausgewählter Artikel:

» (14.01.2021) evangelisch.de zu Thorsten und Olaf Latzel: So normal

2021 geht's grad so weiter wie 2020: alles ziemlich unnormal, aber wir strengen uns an, alles normal erscheinen zu lassen. Etwa so wie ... Kaugummikauen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

14. Januar 2021

» St. Galler Tagblatt: Im Kanton Thurgau wird Hasskriminalität gegen sexuelle Minderheiten auch künftig nicht separat erfasst – so hat es der Grosse Rat beschlossen

In seiner Motion forderte Kantonsrat Reto Ammann (GLP), die Polizei solle in ihrer Kriminalstatistik Straftaten gegen Angehörige der LGBTIQ-Community separat erfassen. Im Thurgauer Grossen Rat erreichte er damit keine Mehrheit. Die Motion wurde mit 53 zu 61 Stimmen abgelehnt.

13. Januar 2021

» Nollendorfblog zu "Hitler-Transe": Nina Queer belügt (schon wieder) ihre Fans

Ihren Fans, Unterstützer-Medien und vielen Unterstützern aus der Community wird es wahrscheinlich auch diesmal egal sein. Aber: Nina Queer lügt in ihrer Erklärung nach dem RTL-Rauswurf auch diesmal. Und das im entscheidenden Punkt.

» B.Z. Berlin: Berliner Pioniere der schwulen Liebe haben endlich Ja gesagt

Horst (51) und Dr. Paul Francis (73) Byerley machten etwas Historisches. Sie waren das erste schwule Berliner Paar, das eine Lebenspartnerschaft eintragen ließ. Nun haben sie endlich geheiratet!

» Tagesspiegel: Wie eine Lesbe aus Uganda im Kirchenasyl um ihre Zukunft bangt

Das Leben von Diana Namusoke ist in ihrer Heimat Uganda bedroht. Das Kirchenasyl in Berlin hat sie vor der Abschiebung bewahrt bis jetzt.

» Deutschlandfunk Kultur über Diskriminierung von trans Menschen: Das Ende der "natürlichen" Ordnung

Die Aufmerksamkeit für Transmenschen und geschlechtliche Vielfalt ist gewachsen. Doch betrifft das nicht nur sehr wenige? Es gehe nicht um Prozentzahlen, meint Genderforscherin Andrea Geier. Der Zustand von Demokratien zeige sich im Umgang mit Minderheiten.

» Deutschlandfunk Kultur über Prozess gegen LGBT-Aktivistinnen in Polen: Die Madonna mit dem Regenbogen

Weil sie die Madonna von Tschenstochau auf Plakaten umgestaltet haben, stehen in Polen drei Aktivistinnen vor Gericht. Stein des Anstoßes: Der Heiligenschein der Madonna wurde in Regenbogenfarben dargestellt. Das verletze die Gefühle der Gläubigen.

» Deutschlandfunk Kultur über Rachilde: Wegbereiterin queerer Literatur

Rachilde war der männliche Künstlername der Französin Marguerite Eymery. Ihren erotischen Debütroman "Monsieur Vénus", der nun zum ersten Mal auf Deutsch erscheint, schrieb sie 1884. Weil es um Transsexualität geht, kam die Autorin damals ins Gefängnis.

» W&V: L'Oréal gründet Netzwerk für LGBT+

Der Kosmetikkonzern L'Oréal , der sich schon länger für die Rechte der queeren Community einsetzt, bietet jetzt ein Netzwerk für LGBT+, das als Anlaufstelle und Aktionsplattform der Mitarbeiter:innen

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexuelle in der Bundeswehr: Ein schwerer Weg bis hin zur Akzeptanz

Homosexuelle wurden in der Bundeswehr jahrzehntelang diskriminiert. Es gab unehrenhafte Entlassungen, Erpressungen, die Eignung als Vorgesetzte wurde ihnen abgesprochen. Die völlige Gleichstellung kam erst im Jahr 2000 – das Umdenken dauert an.

» NZZ: Ab wann ist ein biologischer Vorteil unfair? Transgender stellen den Sport vor eine Herausforderung

Der Sport tut sich schwer damit, Transgender in seinen Kategorien unterzubringen. Wie schwierig die Thematik ist, zeigt ein Entscheid des Rugby-Weltverbands, der Trans-Frauen von Grossanlässen ausschliesst.

12. Januar 2021

» Nollendorfblog über RTL-Rauswurf der "Hitler-Transe": Lügen von "BILD", PR vom RBB

Nach dem Rauswurf von Nina Queer in der "Dschungel-Show" kann man über RTL meckern. Aber warum sollten bei einem Unterhaltungsformat eines Privatsenders ethische Standards gelten, die sogar für die Nachrichtensendungen des öffentlich-rechtlichen Senders RBB offensichtlich völlig irrelevant sind?

» FAZ über ein lesbisches Coming-out: Nervös in den Urlaub

Schon als Kind hatte sie andere Gefühle als die meisten Mädchen: Eine erwachsene Frau, die eine Frau liebt, über ihr keineswegs klassisches Outing.

» Express zum Rauswurf von Nina Queer: RTL reagiert richtig – muss sich aber eine Frage gefallen lassen

Nina Queer wurde von RTL vor Start der Dschungelshow aus der Sendung geworfen. Aus gutem Grund. Ein Kommentar.

» St. Galler Tagblatt über Ehe für alle: Das Bistum Chur mischt sich in die Politik ein – und wirbt für das Referendum

Kirchliche Einmischung in die Tagespolitik lehnte das Bistum Chur bislang ab, zum Beispiel im Fall der Konzernverantwortungsinitiative. Bei der "Ehe für alle" ist dies nun anders. Das Sakrament der Ehe gehöre zum Kerngehalt des Glaubens, sagt Bistumssprecher Giuseppe Gracia.

» Stuttgarter Nachrichten zum Tod von Dorine Mokha: Er war der Herkules von Lubumbashi

Der kongolesische Choreograf, Autor und Tänzer war Protagonist der vom Esslinger Podium-Festival verantworteten Produktion Herkules von Lubumbashi. Jetzt ist der ehemalige Stipendiat der Akademie Schloss Solitude im Alter von nur 31 Jahren gestorben.

» n-tv: Wie werde ich ein Regenbogenvater?

Immer mehr homosexuelle Paare wünschen sich Kinder – doch der Weg zur Elternschaft ist für sie mitunter kompliziert. Ein neuer Ratgeber für schwule Männer mit Kinderwunsch sammelt Erfahrungsberichte und klärt die wichtigsten Fragen.

» Kölnische Rundschau: Seit drei Jahren sind Michael und Mark Pflegeeltern der kleinen Liev

Ein Kind zu adoptieren geht für zwei Männer erst seit Anerkennung der Ehe für alle.

» Weiler Zeitung über Stolperstein für schwules NS-Opfer in Lörrach: Sich bücken, verweilen, gedenken

In feierlichem Rahmen wurden die ersten Stolpersteine zum Gedenken an die Lörracher Opfer der Nationalsozialisten verlegt. In einer Serie porträtieren wir diese und beleuchten in dieser Folge das Schicksal von Heinz Leible.

11. Januar 2021

» Kölnische Rundschau: Toleranz und Verlässlichkeit – Gruppenleiter im Pflegekinderdienst der Stadt im Gespräch

Sven Stenner-Borghoff über den Bedarf an Pflegeeltern in Köln und Erfahrungen mit gleichgeschlechtlichen Pflegeelternpaaren