16. Januar 2021

» k.at: Fans vermuten, dass Brie Larson lesbisch ist

Das Netz vermutet ein Coming-out von Brie Larson, nachdem sie Antworten eines Persönlichkeitstests teilt.

» stern: Lesbisches Elternpaar erhält Drohungen und Beschimpfungen per Post

Die österreichische Politikerin Faika El-Nagashi und ihre Frau sind 2020 Eltern geworden. Dass ein lesbisches Paar offen als Familie lebt, gefällt jedoch nicht jedem.

» tagesschau.de über polnische Justiz: Madonna, ein Richter und ein Attentat

Nach Polens Justizreform sehen Kritiker Gerichtsurteile zunehmend als politisch motiviert an. Auch die Nähe von Kirche und Staat spielt dabei eine Rolle.

15. Januar 2021

» Tagesspiegel interviewt LSVD-Bundesvorstand Christian Rudolph: "Der DFB hat gesehen, dass er uns nicht mehr loswird"

LSVD-Bundesvorstand Christian Rudolph spricht im Interview über fehlende Sensibilisierung, den Geschlechtseintrag divers und die Zusammenarbeit mit dem DFB.

» 20 Minuten: "Erst als ich ein intimes Foto zeigte, durfte ich über die Grenze"

Kushtrim K. will am Wochenende seinen Freund in Deutschland besuchen. Trotz einer unterzeichneten Beziehungs-Bestätigung lässt man ihn an der Grenze aber erst passieren, als er ein intimes Bild von ihm und seinem Partner zeigt.

» Der Bund: "Als schwuler Spitzensportler wirst du ein guter Lügner"

Weil er um seine Karriere fürchtet, unterdrückt der Basketballprofi sein Schwulsein jahrelang. Obwohl die Homophobie im Team auch mal eskaliert. Jetzt hat er genug.

» der zaunfink: Buchstabennudelpüree

In der Serie Young Justice, in der es um die Jugendzeit einiger Figuren des Batman/Superman-Universums geht, küsst der junge Aquaman einen anderen Mann. Das Nachrichtenmagazin PinkNews jubelte daraufhin: "Aquaman confirmed to be LGBT in latest Young Justice episode".

» taz: Queerfilmnacht geht online – Gegen die Unsichtbarkeit

Die Queerfilmnacht bringt queere Filme auf Kleinstadtleinwände in Parchim oder Weiterstadt. Wegen des Lockdowns findet sie nun digital statt.

» Heute.at: Frau? Mann? Wurscht! Model gründet 1. diverse Agentur

2021 – und noch immer präsentieren vorwiegend schlanke, weiße, großgewachsene Frauen Modetrends. Eine Agentur für diverse Models will das ändern.

» film.at über Queer Coding: Warum haben Disney-Böswichte oft "typisch queere" Eigenschaften?

Disney-Bösewichte wie Scar, Jafar oder die Seehexe Ursula bedienen den negativen Stereotyp schwuler Männer.

» SZ-Interview zum Diversity Day von 1. FC und Haien: "Da darf man sich nicht wegducken"

Alexander Wehrle und Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Erstligisten 1.FC und Haie, über Gründe und Ziele ihrer gemeinsame Anti-Diskriminierungs-Initative Diversity Day

» Deutschlandfunk über lesbische Mütter in der BRD: "Die Angst war sehr verbreitet"

Lesbische Frauen mussten in der BRD lange fürchten, ihre Kinder zu verlieren, wenn sie offen homosexuell lebten. Kein Sorgerecht, kein Unterhalt waren die Folgen, wie eine aktuelle Studie belegt. "Wir müssen davon ausgehen, dass Tausende betroffen waren", sagte die Historikerin Kirsten Plötz im Dlf.

» St. Galler Tagblatt: EDU Thurgau kämpft mit voller Kraft gegen die Ehe für alle

Für die rechtskonservative Eidgenössisch-Demokratische Union Thurgau rückt 2021 ein nationales Anliegen in den Fokus: das Zustandekommen des Referendums gegen die "Ehe für alle".

14. Januar 2021

» Braunschweiger Zeitung: Liebenburger nimmt an schwulem RTL-Datingformat teil

Sascha Geisler fiel es schwer, als schwuler Mann in Salzgitter und Liebenburg einen Partner zu finden. Nun sucht er bei ?Take Me Out" sein Glück.

» St. Galler Tagblatt: Im Kanton Thurgau wird Hasskriminalität gegen sexuelle Minderheiten auch künftig nicht separat erfasst – so hat es der Grosse Rat beschlossen

In seiner Motion forderte Kantonsrat Reto Ammann (GLP), die Polizei solle in ihrer Kriminalstatistik Straftaten gegen Angehörige der LGBTIQ-Community separat erfassen. Im Thurgauer Grossen Rat erreichte er damit keine Mehrheit. Die Motion wurde mit 53 zu 61 Stimmen abgelehnt.

» evangelisch.de zu Thorsten und Olaf Latzel: So normal

2021 geht's grad so weiter wie 2020: alles ziemlich unnormal, aber wir strengen uns an, alles normal erscheinen zu lassen. Etwa so wie ... Kaugummikauen.

13. Januar 2021

» Nollendorfblog zu "Hitler-Transe": Nina Queer belügt (schon wieder) ihre Fans

Ihren Fans, Unterstützer-Medien und vielen Unterstützern aus der Community wird es wahrscheinlich auch diesmal egal sein. Aber: Nina Queer lügt in ihrer Erklärung nach dem RTL-Rauswurf auch diesmal. Und das im entscheidenden Punkt.

» B.Z. Berlin: Berliner Pioniere der schwulen Liebe haben endlich Ja gesagt

Horst (51) und Dr. Paul Francis (73) Byerley machten etwas Historisches. Sie waren das erste schwule Berliner Paar, das eine Lebenspartnerschaft eintragen ließ. Nun haben sie endlich geheiratet!

» Tagesspiegel: Wie eine Lesbe aus Uganda im Kirchenasyl um ihre Zukunft bangt

Das Leben von Diana Namusoke ist in ihrer Heimat Uganda bedroht. Das Kirchenasyl in Berlin hat sie vor der Abschiebung bewahrt bis jetzt.