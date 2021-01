Ausgewählter Artikel:

» (18.01.2021) Welt: Die vier kurzen schwulen Wochen des Dritten Reiches

Friedo Lampe schrieb den einzigen schwulen Roman, der im Dritten Reich erscheinen konnte. Wer war dieser eigensinnige Schriftsteller, der im Mai 1945 umkam und zu den wichtigsten Anregern der Nachkriegsliteratur gehört?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. Januar 2021

» FAZ zum LGBT-Prozess in Polen: Madonna mit Regenbogen

In Polen steht die Aktivistin Elzbieta Podlesna vor Gericht. Sie soll religiöse Gefühle verletzt haben: Auf Plakaten hatte sie den goldenen Heiligenschein durch die Regenbogenfarben der LGBT-Bewegung ersetzt.

» hpd über Spanien: Vorlage für neues Trans-Gesetz angekündigt

Mit einem neuen Gesetz sollen Hürden für Menschen mit Transhintergrund fallen. Die Einnahme von Hormonen und medizinische sowie psychologische Diagnosen sollen nicht mehr notwendig sein, um eine Änderung des Geschlechtseintrages in offiziellen Dokumenten erwirken zu können. Während Bündnisse transsexueller Menschen die Schritte begrüßen, warnen einige feministische Gruppen vor dem Missbrauch der neuen Gesetzgebung durch Männer.

» jetzt: Ab wann ist man eigentlich bisexuell?

Fabian und Jennifer sind bisexuell und sprechen über Klischees, Bifeindlichkeit und darüber, wie sie ihr Coming-out erlebt haben.

17. Januar 2021

» NZZ am Sonntag über Identitätspolitik: Kein Gebot politischer Korrektheit

Ein Kurzkommentar.

» Kölner Stadt-Anzeiger über Diversity-Spieltag: FC und Haie gemeinsam für Vielfalt

Klubs stellen ihre Heimspiele unter das Motto der Akzeptanz und Gleichberechtigung

» Abendzeitung: Leben im falschen Körper – "Transsexualität ist kein Trend"

Im Internet teilt Leon Maximilian Zuleger seinen Weg mit allen Höhen und Tiefen – und ist glücklicher als je zuvor.

16. Januar 2021

» Rolling Stone über Kate Winslet: Nackt-Szene mit Saoirse Ronan

Für ihren neuen Film Ammonite, in dem Kate Winslet eine Forscherin spielt, zog sie sich für eine lesbische Liebesszene aus. Erst fühlte sich die Schauspielerin unsicher dabei. Doch dann überwog der Stolz.

» k.at: Fans vermuten, dass Brie Larson lesbisch ist

Das Netz vermutet ein Coming-out von Brie Larson, nachdem sie Antworten eines Persönlichkeitstests teilt.

» stern: Lesbisches Elternpaar erhält Drohungen und Beschimpfungen per Post

Die österreichische Politikerin Faika El-Nagashi und ihre Frau sind 2020 Eltern geworden. Dass ein lesbisches Paar offen als Familie lebt, gefällt jedoch nicht jedem.

» tagesschau.de über polnische Justiz: Madonna, ein Richter und ein Attentat

Nach Polens Justizreform sehen Kritiker Gerichtsurteile zunehmend als politisch motiviert an. Auch die Nähe von Kirche und Staat spielt dabei eine Rolle.

» Mannheimer Morgen pber Mannheim und Haifa: Queere Zentren tauschen sich aus

LGBT: Internet-Livekonferenz der Partnerstädte über aktuelle Situation

15. Januar 2021

» Tagesspiegel interviewt LSVD-Bundesvorstand Christian Rudolph: "Der DFB hat gesehen, dass er uns nicht mehr loswird"

LSVD-Bundesvorstand Christian Rudolph spricht im Interview über fehlende Sensibilisierung, den Geschlechtseintrag divers und die Zusammenarbeit mit dem DFB.

» 20 Minuten: "Erst als ich ein intimes Foto zeigte, durfte ich über die Grenze"

Kushtrim K. will am Wochenende seinen Freund in Deutschland besuchen. Trotz einer unterzeichneten Beziehungs-Bestätigung lässt man ihn an der Grenze aber erst passieren, als er ein intimes Bild von ihm und seinem Partner zeigt.

» Der Bund: "Als schwuler Spitzensportler wirst du ein guter Lügner"

Weil er um seine Karriere fürchtet, unterdrückt der Basketballprofi sein Schwulsein jahrelang. Obwohl die Homophobie im Team auch mal eskaliert. Jetzt hat er genug.

» der zaunfink: Buchstabennudelpüree

In der Serie Young Justice, in der es um die Jugendzeit einiger Figuren des Batman/Superman-Universums geht, küsst der junge Aquaman einen anderen Mann. Das Nachrichtenmagazin PinkNews jubelte daraufhin: "Aquaman confirmed to be LGBT in latest Young Justice episode".

» taz: Queerfilmnacht geht online – Gegen die Unsichtbarkeit

Die Queerfilmnacht bringt queere Filme auf Kleinstadtleinwände in Parchim oder Weiterstadt. Wegen des Lockdowns findet sie nun digital statt.

» Heute.at: Frau? Mann? Wurscht! Model gründet 1. diverse Agentur

2021 – und noch immer präsentieren vorwiegend schlanke, weiße, großgewachsene Frauen Modetrends. Eine Agentur für diverse Models will das ändern.

» film.at über Queer Coding: Warum haben Disney-Böswichte oft "typisch queere" Eigenschaften?

Disney-Bösewichte wie Scar, Jafar oder die Seehexe Ursula bedienen den negativen Stereotyp schwuler Männer.

» SZ-Interview zum Diversity Day von 1. FC und Haien: "Da darf man sich nicht wegducken"

Alexander Wehrle und Philipp Walter, Geschäftsführer der Kölner Erstligisten 1.FC und Haie, über Gründe und Ziele ihrer gemeinsame Anti-Diskriminierungs-Initative Diversity Day