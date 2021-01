Ausgewählter Artikel:

» (23.01.2021) nd: Ich komme mit "Gender" in dein Lieblings-Videospiel

Eine Jungfrau in Nöten, die von Männern gerettet werden muss? Jeja Klein rechnet ab mit dem Sexismus in "The Legend of Zelda".

23. Januar 2021

» Die Tagesspiegel-Redaktion gibt sich Leitlinien für geschlechtergerechte Sprache

Wie umgehen mit geschlechtergerechter Sprache? Die Redaktion hat diskutiert und entschieden. Hier können Sie unsere Leitlinien nachlesen.

» SRF: Inzestfall Duhamel löst in Frankreich Schockwelle aus

Im Buch "La Familia Grande" wird der Soziologe Olivier Duhamel angeschuldigt, seinen Stiefsohn missbraucht zu haben.

» FR: Tausend Jahre Genji Monogatari – Die Frau, die sich einen Mann erfand

Vor tausend Jahren schrieb die japanische Hofdame Murasaki Shikibu den Roman über den Prinzen Genji, der es ablehnte, ein Prinz zu sein.

22. Januar 2021

» k.at: Verkündete JoJo Siwa auf TikTok ihr Coming-out?

Hat sich Tänzerin und Sängerin JoJo Siwa auf TikTok als queer geoutet? Die 17-Jährige sorgte mit ihren letzten TikTok-Videos für viele Spekulationen bei ihren Fans.

» nd spricht mit Nina Degele über politische Korrektheit: Eine Wiederaneignung

"Politische Korrektheit" war mal ein neckender Ausdruck unter Linken. Dann wurde "PC" von Rechts gekapert und ein Kampfbegriff gegen emanzipatorische Agenden. Was tun? Die Soziologin Nina Degele empfiehlt, sich den Ausdruck zurückzuholen.

» Tagesspiegel: Parkfest Friedrichshain für 2021 gestrichen

Der erste große queere Event für 2021 ist abgesagt: Das LesBiSchwule Parkfest wird wegen der Pandemie nicht stattfinden.

» Tagesspiegel über Sterilisation von trans Menschen: "Ein Entschädigungsfonds wäre mehr als angebracht"

Vor zehn Jahren wurde der seit 1981 vorgeschriebene OP- und Sterilisationszwang für trans Menschen für verfassungswidrig erklärt. Charlie V. hat damals dafür gekämpft.

» TAG24 über GNTM-Lucys zweite Geschlechts-OP: Ein Stück ihres Darms ist jetzt Teil ihrer Scheide

Lucy Hellenbrecht hatte nach ihrer geschlechtsangleichenden Operation nun eine weitere OP.

» meinbezirk.at interviewt Mister-Tuntenball-Kandidat: "Für Freiheit und Gleichberechtigung"

Als einziger steirischer Anwärter auf "Mister Tuntenball" setzt ein Thaler ein Zeichen für die Community.

» jetzt: Wie sehr fehlen queere Orte während der Pandemie?

Für queere Menschen sind Bars und Clubs nicht nur Orte zum Feiern, sondern auch Rückzugsorte.

21. Januar 2021

» FAZ über lesbische Mütter: Mit der Scheidung die Kinder verloren

Bis in die neunziger Jahre wurde Frauen das Sorgerecht für ihre Kinder aberkannt, wenn bei einer Scheidung bekannt wurde, dass sie eine Beziehung mit einer Frau eingegangen waren. Das zeigt jetzt eine aktuelle Studie. S.a.: Familienministerin entschuldigt sich für Leid von lesbischen Müttern (14.01.2021)

» Langenthaler Tagblatt über das Coming-out eines Geschäftsführers: "Weil einfach Totschweigen nicht hilft"

Nur sein engster Kreis wusste Bescheid. Erst mit 36 bekennt sich Adrian Berchtold auch öffentlich zu seinem Schwulsein. Der Ruckstuhl-Chef will damit nicht nur sich selbst befreien.

» Tagesspiegel: Warum ich keine Carrie mehr sein will – "Sex and the City" ist schlecht gealtert

Weiße, reiche Egomaninnen: Unsere Autorin hat sich anlässlich des Reboots der Erfolgsserie die alten Folgen wieder angeschaut – und ist wenig entzückt. S.a.: "Sex and the City" geht weiter (11.01.2021)

20. Januar 2021

» Kreuz & Queer auf evangelisch.de: Zachäus und die Scham

Eine Geschichte in der Bibel, in der Gefühle von Scham besonders deutlich werden, ist die Geschichte vom Zöllner Zachäus (Lukas 19,1-10). Auch für queere Menschen ist Scham ein bekanntes Thema.

» VICE: Was Männlichkeit für Schwule bedeutet

Männlichkeit und Homosexualität spielen auf vielen Ebenen zusammen. Genau wie Homophobie und Sexismus.

» Bunte: Sie teilen alle das Sorgerecht – Baby hat offiziell drei Väter

Elternschaft ist ein großes Glück, und Mutter-Vater-Kind-Familien sind längst nicht die einzige Variante. In Kalifornien teilen drei Väter das Sorgerecht für den Nachwuchs.

» Frankfurter Neue Presse über Jennifer Hauff: Sie schreibt an gegen die Ignoranz

Die Autorin Jennifer Hauff thematisiert das "dritte Geschlecht".

19. Januar 2021

» MUCBOOK: Kennen wir uns? Never ending Outing

Sexuelle Identität und Gender sind Themen, die eigentlich bei allem was wir tun mitschwingen. Doch wie ist das, wenn Freunde trans sind?

» Refinery29: "Ich vermisste meinen Bruder nicht" – Wie es ist, eine trans Schwester zu haben

Ich muss dir etwas über James erzählen, warnte mich Mum am Telefon – und plötzlich hatte ich eine Schwester.