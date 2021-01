Ausgewählter Artikel:

» (25.01.2021) nd über LSBTI*-Geflüchtete: Sammelunterkünfte als massive Angsträume

Das Bundesfamilienministerium hat bereits 2017 Mindeststandards für den Schutz von LSBTI*-Geflüchteten in Sammelunterkünften festgelegt. Doch bei der Umsetzung durch die Bundesländer hapert es bis heute gewaltig.

25. Januar 2021

» Lokalkompass besucht Essener Aidshilfe: Wenn Hilfe plötzlich schwierig wird!

Für Menschen, die sich in einer Notlage oder Sondersituation befinden, sind sie ein wichtiger Fels in der Brandung die verschiedenen Hilfs- und Beratungsangebote der Stadt sowie von Vereinen und Hilfsorganisationen.

24. Januar 2021

» Israel Heute: Messianischer Pastor gegen LGBT-Material in Schulen

Mangel an Unterstützung durch örtliche Gläubige zeigt, dass Homosexualität ein sensibles Thema unter Messianern bleibt.

» katholisch.de: US-Bischöfe üben Kritik an Dekret zu LGBTQ-Diskriminierungsverbot

Im Juni hatte das oberste Gericht der USA ein Urteil gesprochen, das Angehörige der LGBTQ-Community vor Diskriminierung am Arbeitsplatz schützen soll. Nun hat Präsident Biden den Richterspruch umgesetzt – die Kritik der Bischöfe folgte prompt.

» Domradio über Forderung der Katholischen Jugend im Bistum Aachen: Homosexuelle Paare segnen

Der BDKJ im Bistum Aachen plädiert für eine Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche. Bischof Helmut Dieser möge einen entsprechenden Segensritus einführen, heißt es in einem einstimmigen Beschluss der BDKJ-Diözesanversammlung.

» MDR: Transgender-Teenager – Ein Leben im Umbruch

Immer mehr junge Trans-Menschen outen sich und wollen den Weg zur eigenen Identität gehen. Eine ARD-Reportage hat einige von ihnen begleitet und ist dabei auf starke Persönlichkeiten im Kampf gegen Tabus gestoßen.

» Hannoversche Allgemeine: Veranstaltungszentrum Schwule Sau bangt um die Existenz

Die Stadt will dem Veranstaltungszentrum Schwule Sau kündigen. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Der Treffpunkt der queeren Community sieht nun seine Existenz in Gefahr.

» Die Freiheitsliebe: Machen Linke nur noch Identitätspolitik und Gendersternchen?

Der Vorwurf von Ralf Krämer und Sahra Wagenknecht ist bekannt: Linke kümmern sich heute zu viel um Identitätsfragen. Damit gingen die selbstgerechten Linken Stück für Stück dem Untergang entgegen, so Wagenknecht.* Ähnlich argumentiert auch Ralf Krämer ein wichtiger intellektueller Vertreter des Wagenknecht-Flügels in der LINKEN. Tatsächlich deuten sie den Umbruchprozess in der Linken gefährlich oberflächlich als Debatten um Identitätspolitik. Dem möchte ich hier energisch widersprechen.

» LokalPlus: Christopher Street Day Verein in Olpe gegründet

Im Mehrgenerationenhaus in Olpe hat sich jetzt der CSD Verein Olpe gegründet. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, in diesem Jahr in Olpe einen Christopher Street Day (CSD) zu veranstalten.

» taz.de: Geschlechtsangleichung in der Praxis – Ein Penis nach dem anderen

Sofia Koskeridou ist Epithetikerin. Sie baut Penisse für Menschen, die einen brauchen. Vor allem trans Männer gehören zu ihren Patienten.

23. Januar 2021

» Die Tagesspiegel-Redaktion gibt sich Leitlinien für geschlechtergerechte Sprache

Wie umgehen mit geschlechtergerechter Sprache? Die Redaktion hat diskutiert und entschieden. Hier können Sie unsere Leitlinien nachlesen.

» SRF: Inzestfall Duhamel löst in Frankreich Schockwelle aus

Im Buch "La Familia Grande" wird der Soziologe Olivier Duhamel angeschuldigt, seinen Stiefsohn missbraucht zu haben.

» nd: Ich komme mit "Gender" in dein Lieblings-Videospiel

Eine Jungfrau in Nöten, die von Männern gerettet werden muss? Jeja Klein rechnet ab mit dem Sexismus in "The Legend of Zelda".

» FR: Tausend Jahre Genji Monogatari – Die Frau, die sich einen Mann erfand

Vor tausend Jahren schrieb die japanische Hofdame Murasaki Shikibu den Roman über den Prinzen Genji, der es ablehnte, ein Prinz zu sein.

22. Januar 2021

» k.at: Verkündete JoJo Siwa auf TikTok ihr Coming-out?

Hat sich Tänzerin und Sängerin JoJo Siwa auf TikTok als queer geoutet? Die 17-Jährige sorgte mit ihren letzten TikTok-Videos für viele Spekulationen bei ihren Fans.

» nd spricht mit Nina Degele über politische Korrektheit: Eine Wiederaneignung

"Politische Korrektheit" war mal ein neckender Ausdruck unter Linken. Dann wurde "PC" von Rechts gekapert und ein Kampfbegriff gegen emanzipatorische Agenden. Was tun? Die Soziologin Nina Degele empfiehlt, sich den Ausdruck zurückzuholen.

» Tagesspiegel: Parkfest Friedrichshain für 2021 gestrichen

Der erste große queere Event für 2021 ist abgesagt: Das LesBiSchwule Parkfest wird wegen der Pandemie nicht stattfinden.

» Tagesspiegel über Sterilisation von trans Menschen: "Ein Entschädigungsfonds wäre mehr als angebracht"

Vor zehn Jahren wurde der seit 1981 vorgeschriebene OP- und Sterilisationszwang für trans Menschen für verfassungswidrig erklärt. Charlie V. hat damals dafür gekämpft.

» TAG24 über GNTM-Lucys zweite Geschlechts-OP: Ein Stück ihres Darms ist jetzt Teil ihrer Scheide

Lucy Hellenbrecht hatte nach ihrer geschlechtsangleichenden Operation nun eine weitere OP.

» meinbezirk.at interviewt Mister-Tuntenball-Kandidat: "Für Freiheit und Gleichberechtigung"

Als einziger steirischer Anwärter auf "Mister Tuntenball" setzt ein Thaler ein Zeichen für die Community.