» (27.01.2021) shz.de: Schwuler Koch aus Schleswig – Am 22. Januar 1943 wurde Georg Hansen ermordet

Der 1884 geborene Schleswiger wurde 1943 im KZ Neuengamme umgebracht. Er trug die Häftlingsnummer 10155.

27. Januar 2021

» B.Z. Berlin: Berliner CSD soll wegen Corona verschoben werden

Auf der Online-Seite des Berliner CSD läuft ein Countdown, der die Tage und Stunden bis zur nächsten Parade herunter zählt. Doch B.Z. erfuhr: Der CSD wird wegen Corona vermutlich um zwei Monate verschoben!

» Radio Dreyeckland: Badische Zeitung muss wohl nochmal zum Gespräch über Trans*feindlichkeit

In einer Besprechung eines Buches der Harry Potter-Autorin Joanne Rowling in der Badischen Zeitung am 12. Januar, stößt sich die Autorin nicht an Rowlings trans*feindlichen Narrativen und tut Kritik daran pauschal als "Tugendterror" ab.

» derStandard.at: Bischöfe und ihre Heidenangst vor Sex

US-Bischöfe bestehen nach wie vor darauf, dass Heterosexuelle durch gleiche Rechte für Minderheiten bedroht würden – und verbreiten krude Theorien über Sex

» oe24.at: Mehrere US-Bischöfe erklärten Unterstützung für LGBT-Jugendliche

In Reaktion auf Kritik der Bischofskonferenz an Biden-Erlass

» katholisch.de: Die Kirche darf liebenden Menschen den Segen nicht (länger) verweigern

Gibt es endlich Bewegung in der Frage eines kirchlichen Segens für gleichgeschlechtliche Paare? Entsprechende Signale aus dem Bistum Limburg lassen Steffen Zimmermann hoffen. Für ihn ist klar: Der Segen für homosexuelle Paare ist eine Notwendigkeit.

26. Januar 2021

» nd: "Emma" spaltet weiter

In der Frauenzeitschrift "Emma" hat eine Autorin einen Text gegen den "grassierenden Anti-Rassismus" geschrieben. Der jüngeren Generation wirft sie vor, die feministische Bewegung zu spalten. Dabei will sie selbst nur eins: einen Feminismus für weiße cis-Feministinnen.

» ZDF über Ex-HSV-Präsident: Als Homosexueller verfolgt

Der Erinnerungstag im deutschen Fußball erinnert an Menschen, die wegen ihrer geschlechtlichen Orientierung verfolgt wurden – wie Emil Martens.

» Deutschlandfunk zum 25. Todestag von Harold Brodkey: Chronist des eigenen Sterbens

Die einen sehen in Harold Brodkey nicht zuletzt wegen seines opulenten Romans "Die flüchtige Seele" einen amerikanischen Marcel Proust, die anderen halten den New Yorker Schriftsteller für grandios überschätzt. Er protokollierte zuletzt das eigene Siechtum bis zu seinem Tod am 26. Januar 1996.

» Deutsche Welle über Ungarn: Regierung warnt vor LGBTQ-Kinderbuch

Die Orbán-Regierung will ein Kinderbuch mit einem Warnhinweis versehen, weil es "traditionellen Geschlechterrollen" widerspreche. Zunehmend stilisiert sie die LGBTQ-Bewegung zum Feindbild. S.a.: Ungarn: Regierung zwingt Verlag, vor LGBTI-Inhalten zu warnen (21.01.2021)

» 20 Minuten: So reagieren Stars auf JoJo Siwas Coming-out

Mit einem Instagram-Post bestätigt JoJo Siwa nach zahlreichen Spekulationen ihr Coming-out. Der Nickelodeon-Star wird von seinem Umfeld mit öffentlichen Gratulationen überhäuft. S.a.: Das Social-Media-Coming-out des Jahres! (24.01.2021)

25. Januar 2021

» Brigitte: "Ich betrüge meinen Mann – mit einer anderen Frau"

Könntest du dir vorstellen, deinen Partner zu betrügen mit einer anderen Frau? Bei Whisper haben Frauen ihre Geschichte geteilt, die das nicht konnten.

» nd über LSBTI*-Geflüchtete: Sammelunterkünfte als massive Angsträume

Das Bundesfamilienministerium hat bereits 2017 Mindeststandards für den Schutz von LSBTI*-Geflüchteten in Sammelunterkünften festgelegt. Doch bei der Umsetzung durch die Bundesländer hapert es bis heute gewaltig.

» Lokalkompass besucht Essener Aidshilfe: Wenn Hilfe plötzlich schwierig wird!

Für Menschen, die sich in einer Notlage oder Sondersituation befinden, sind sie ein wichtiger Fels in der Brandung die verschiedenen Hilfs- und Beratungsangebote der Stadt sowie von Vereinen und Hilfsorganisationen.

24. Januar 2021

» Israel Heute: Messianischer Pastor gegen LGBT-Material in Schulen

Mangel an Unterstützung durch örtliche Gläubige zeigt, dass Homosexualität ein sensibles Thema unter Messianern bleibt.

» katholisch.de: US-Bischöfe üben Kritik an Dekret zu LGBTQ-Diskriminierungsverbot

Im Juni hatte das oberste Gericht der USA ein Urteil gesprochen, das Angehörige der LGBTQ-Community vor Diskriminierung am Arbeitsplatz schützen soll. Nun hat Präsident Biden den Richterspruch umgesetzt – die Kritik der Bischöfe folgte prompt.

» Domradio über Forderung der Katholischen Jugend im Bistum Aachen: Homosexuelle Paare segnen

Der BDKJ im Bistum Aachen plädiert für eine Segnung homosexueller Paare in der katholischen Kirche. Bischof Helmut Dieser möge einen entsprechenden Segensritus einführen, heißt es in einem einstimmigen Beschluss der BDKJ-Diözesanversammlung.

» MDR: Transgender-Teenager – Ein Leben im Umbruch

Immer mehr junge Trans-Menschen outen sich und wollen den Weg zur eigenen Identität gehen. Eine ARD-Reportage hat einige von ihnen begleitet und ist dabei auf starke Persönlichkeiten im Kampf gegen Tabus gestoßen.

» Hannoversche Allgemeine: Veranstaltungszentrum Schwule Sau bangt um die Existenz

Die Stadt will dem Veranstaltungszentrum Schwule Sau kündigen. Das Gebäude ist stark sanierungsbedürftig. Der Treffpunkt der queeren Community sieht nun seine Existenz in Gefahr.

» Die Freiheitsliebe: Machen Linke nur noch Identitätspolitik und Gendersternchen?

Der Vorwurf von Ralf Krämer und Sahra Wagenknecht ist bekannt: Linke kümmern sich heute zu viel um Identitätsfragen. Damit gingen die selbstgerechten Linken Stück für Stück dem Untergang entgegen, so Wagenknecht.* Ähnlich argumentiert auch Ralf Krämer ein wichtiger intellektueller Vertreter des Wagenknecht-Flügels in der LINKEN. Tatsächlich deuten sie den Umbruchprozess in der Linken gefährlich oberflächlich als Debatten um Identitätspolitik. Dem möchte ich hier energisch widersprechen.