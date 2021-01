Ausgewählter Artikel:

28. Januar 2021

» Spiegel über lesbisches Paar auf Bali: Influencerinnen werden von Urlaubsinsel abgeschoben

Sie verletzten Visaregeln und Corona-Auflagen. Die Wut der Einheimischen zogen die Social-Media-Stars auf sich, weil sie die Insel Bali als ein Paradies romantisieren, das mit der Realität nichts zu tun hat.

» k.at: Nats Getty outet sich als trans und non-binär

Model Nats Getty hat sich in einem Instagram-Beitrag als trans und non-binär geoutet.

» Radio RST: Adoption als gleichgeschlechtliches Paar

"Kinder brauchen eine Mutter!" Mit solchen Vorurteilen kämpfen Björn und Jörg aus Recke-Steinbeck.

» Welt über neuen Frauenbuchladen: "Alice Schwarzer und J.K. Rowling haben wir nicht da"

Frauenbuchläden gab es schon mal nach 1968. Und jetzt wieder, identitätspolitisch bewegt. Die Gründerin der Neuköllner Buchhandlung She said erklärt ihr Konzept. Und verrät auch, warum es manche Bücher in ihrem Geschäft nicht gibt.

Kostenloses Probeabo nötig

» Berliner Zeitung: Schwule Helden und lesbische Märtyrerinnen?

Die Aufarbeitung der Homosexuellenverfolgung im Nationalsozialismus ist für die queere Community identitätsbildend teilweise auch gegen die Faktenlage.

Bezahltes Abo erforderlich

» Westfälische Nachrichten: Queer-Express kommt jetzt auch digital in Fahrt

Der Queer-Express macht wieder Station in Ochtrup – diesmal allerdings in digitaler Form.

» Hannoversche Allgemeine: Ärger unterm Regenbogen – Warum sind wir so ungerecht zu queeren Paaren?

In ihrer Ausstellung Konservative Muster möchte die Künstlerin Lydia Waldmann auf die rechtliche Ungleichbehandlung von Regenbogenfamilien aufmerksam machen. Jetzt hat sie die Schau im Rathaus mit einem Livestream eröffnet.

Kostenloses Probeabo nötig

» Stuttgarter Nachrichten über lesbisches Paar: Sind sieben Hunde in einer Wohnung zu viel?

Zwei miteinander verheiratete Frauen halten sieben Hunde in einer Wohnung in Aichtal. Das provoziert so manchen Nachbarn, das lesbische Paar spricht von Mobbing. Nun hat das Landratsamt Esslingen eine Entscheidung gefällt.

27. Januar 2021

» Werder Bremen: Coming Out im Profi-Fußball – "Ich glaube, wir wären soweit"

Christian Linker, 41, Sprecher des Werder-Fanclubs Green Hot Spots, ist seit 2015 Geschäftsführer des Rat&Tat-Zentrums, für das er bereits seit über 20 Jahren aktiv ist. Er hilft ehrenamtlich am Tresen der Vereinskneipe Kweer, bringt sich beruflich und als Ostkurvensteher aus Leidenschaft für die Themen Fußball und Homosexualität ein. Im Interview mit WERDER.DE spricht er anlässlich des !niewieder-Erinnerungstags über queere Fanclubs, Homosexualität in der Bundesliga und das Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten, die gegenüber Schwulen und Lesben begangen wurden.

» Der Bund: In Auschwitz fand sie ihre Liebe – eine Frau

Margot Heumann ist wohl die erste Frau, die ihre Geschichte als lesbische Jüdin, die mehrere Konzentrationslager überlebt hat, erzählt.

Kostenloses Probeabo nötig

» Hannoversche Allgemeine: Szene-Bar Schwule Sau wird 30 Jahre alt – doch geht ihre Geschichte auch weiter?

Auf dem besetzten Sprengel-Gelände gründeten 1991 ein paar Leute eine Kneipe für die eigene Szene. Ausgerechnet zum 30-jährigen Bestehen droht dem Treffpunkt der queeren Gemeinschaft das Aus. Ein Rückblick mit historischen Fotos.

Kostenloses Probeabo nötig

» ZDF spricht mit Marcus Urban über Homophobie im Fußball: "Entscheidende Schalter noch nicht gedrückt"

Das Coming-Out von Marcus Urban war 2007 – an der Situation schwuler Fußballer hat sich noch zu wenig geändert, so der Ex-Kicker und Autor.

» evangelisch.de: Coming-In

Bahnt sich in der "frommen Welt" eine Kehrtwende an, was die Akzeptanz von Homo- und Bisexualität sowie Transgeschlechtlichkeit und Varianten der Geschlechtsentwicklung angeht? Genau dafür sprechen sich prominente Vertreter*innen aus der evangelikalen Szene auf der vor Kurzem online gegangenen Webseite Coming-in.de aus. Im Interview berichtet Dr. Benjamin Pölloth, Vorstandsmitglied von Zwischenraum e.V., was es mit dieser Homepage auf sich hat, wer dahinter steht und warum sie für den Kampf um Gleichheit so bedeutsam ist.

» B.Z. Berlin: Berliner CSD soll wegen Corona verschoben werden

Auf der Online-Seite des Berliner CSD läuft ein Countdown, der die Tage und Stunden bis zur nächsten Parade herunter zählt. Doch B.Z. erfuhr: Der CSD wird wegen Corona vermutlich um zwei Monate verschoben!

» Radio Dreyeckland: Badische Zeitung muss wohl nochmal zum Gespräch über Trans*feindlichkeit

In einer Besprechung eines Buches der Harry Potter-Autorin Joanne Rowling in der Badischen Zeitung am 12. Januar, stößt sich die Autorin nicht an Rowlings trans*feindlichen Narrativen und tut Kritik daran pauschal als "Tugendterror" ab.

» derStandard.at: Bischöfe und ihre Heidenangst vor Sex

US-Bischöfe bestehen nach wie vor darauf, dass Heterosexuelle durch gleiche Rechte für Minderheiten bedroht würden – und verbreiten krude Theorien über Sex

» oe24.at: Mehrere US-Bischöfe erklärten Unterstützung für LGBT-Jugendliche

In Reaktion auf Kritik der Bischofskonferenz an Biden-Erlass

» shz.de: Schwuler Koch aus Schleswig – Am 22. Januar 1943 wurde Georg Hansen ermordet

Der 1884 geborene Schleswiger wurde 1943 im KZ Neuengamme umgebracht. Er trug die Häftlingsnummer 10155.

Kostenloses Probeabo nötig

» katholisch.de: Die Kirche darf liebenden Menschen den Segen nicht (länger) verweigern

Gibt es endlich Bewegung in der Frage eines kirchlichen Segens für gleichgeschlechtliche Paare? Entsprechende Signale aus dem Bistum Limburg lassen Steffen Zimmermann hoffen. Für ihn ist klar: Der Segen für homosexuelle Paare ist eine Notwendigkeit.

26. Januar 2021

» nd: "Emma" spaltet weiter

In der Frauenzeitschrift "Emma" hat eine Autorin einen Text gegen den "grassierenden Anti-Rassismus" geschrieben. Der jüngeren Generation wirft sie vor, die feministische Bewegung zu spalten. Dabei will sie selbst nur eins: einen Feminismus für weiße cis-Feministinnen.