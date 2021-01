Ausgewählter Artikel:

» (31.01.2021) Blick: Diese SVPler sind plötzlich gegen die Ehe für alle

Sie helfen gegen die "Ehe für alle" Unterschriften zu sammeln. Noch vor den Wahlen im Jahr 2019 waren diese SVP-Vertreter aber noch für die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Januar 2021

30. Januar 2021

» Westdeutsche Zeitung: Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf geht in den Ruhestand

Peter von der Forst wurde 1995 Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf. Nun geht der 64-Jährige in den Ruhestand.

» FC Bayern gedenkt Angelo Knorr

Der FC Bayern macht sich mit der Aktion zum Erinnerungstag im Deutschen Fußball stark gegen das Vergessen.

» Blickpunkt Lateinamerika über Honduras: Verfassungsreform zementiert Verbot von Abtreibung und Homo-Ehe

Der Nationalkongress in Honduras hat für eine Verfassungsänderung gestimmt, die Schwangerschaftsabbrüche ebenso strikt verbietet wie gleichgeschlechtliche Ehen.

» Deutschlandfunk Nova: Roma und schwul – Wenn die Familie andere Pläne für dich hat

Gianni wächst in einer konservativen Roma-Großfamilie auf. Schon mit 14 wird er mit einem Mädchen verheiratet. Aber Gianni merkt, dass er auf Männer steht.

» katholisch.de über ein Jahr Synodalversammlung: Was geschafft wurde – trotz Corona

Vor einem Jahr hat der Synodale Weg mit seiner ersten Plenarversammlung volle Fahrt aufgenommen. In den vergangenen 12 Monaten ist viel in Gesellschaft und Kirche passiert. Grund genug, den Blick auf das zu richten, was beim Reformprozess bisher passiert ist – trotz der Corona-Pandemie.

» LokalPlus: Kirchhundem will mit Regenbogenflagge ein Zeichen für Toleranz setzen

Die Gemeinde Kirchhundem möchte zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Dazu soll am 17. Mai am Rathaus eine Regenbogenflagge gehisst werden.

» Tagesspiegel über erste Schwarze Booker-Prize-Trägerin: "Eine Frau hätte ich nie öffentlich geküsst"

Schriftstellerin Bernardine Evaristo über den blinden Fleck des Feminismus, Rassismus in Großbritannien und ihre lesbischen Erfahrungen.

29. Januar 2021

» FAZ attackiert trans Rechte: Die Überwindung des Fleisches

Die feministische Bewegung will das körperliche Geschlecht juristisch abschaffen. Über Risiken und Nebenwirkungen wird geschwiegen.

» jetzt: Schwule Männer, nervt es, wenn wir euch idealisieren?

Frauen und schwule Männer haben oft eine besondere Beziehung zueinander. Was das für beide Seiten bedeutet.

» Deutschlandfunk Kultur über Vorurteile: Ich doch nicht!

Wir haben alle Vorurteile. Für queere Menschen und People of Color sind sie aber oft auch mit Diskriminierung und Gewalterfahrungen verbunden. Die gute Nachricht: Jeder und jede kann etwas dagegen tun.

28. Januar 2021

» nd: "Transfeindlichkeit im Feminismus ist nicht neu"

"Es ist eben nicht so, dass eine feministische Einstellung automatisch Trans-Awareness mit sich bringt", sagt Roman Klarfeld. Er engagiert sich beim Verein TransInterQueer und spricht über Transfeindlichkeit im Feminismus, TERFs und ihre Nähe zu Rhetorik rechter Gruppen.

» Berliner Zeitung interviewt Lann Hornscheidt; Sie oder er oder wie? "Ich wünsche mir, dass alle erstmal ens sind"

Lann Hornscheidt, bekannt geworden als Profex an der Humboldt-Universität, im Interview über diskriminerungsfreie Sprache.

» tagesschau.de aus den USA: Trans-Rechte wecken Jubel und Widerstand

US-Präsident Biden will eine Regierung, die "aussieht wie Amerika" – und schließt Transmenschen explizit in die Gesetzgebung ein. Christlich-konservative Gruppen sehen sich dadurch bedroht.

» kicker: Regenbogen gegen das Vergessen

Der BVB veröffentlicht mit vier weiteren Konzernen eine Erklärung gegen Antisemitismus und Rassismus, die Spielführer mehrerer Klubs tragen spezielle Kapitänsbinden, in Augsburg leuchtet die Arena in Regenbogenfarben. Zum Internationalen Holocaust-Gedenktag am 27. Januar setzen zahlreiche Fußballklubs Zeichen gegen das Vergessen sowie für Toleranz und Vielfalt.

» Spiegel über lesbisches Paar auf Bali: Influencerinnen werden von Urlaubsinsel abgeschoben

Sie verletzten Visaregeln und Corona-Auflagen. Die Wut der Einheimischen zogen die Social-Media-Stars auf sich, weil sie die Insel Bali als ein Paradies romantisieren, das mit der Realität nichts zu tun hat.

» k.at: Nats Getty outet sich als trans und non-binär

Model Nats Getty hat sich in einem Instagram-Beitrag als trans und non-binär geoutet.

» Radio RST: Adoption als gleichgeschlechtliches Paar

"Kinder brauchen eine Mutter!" Mit solchen Vorurteilen kämpfen Björn und Jörg aus Recke-Steinbeck.

» Welt über neuen Frauenbuchladen: "Alice Schwarzer und J.K. Rowling haben wir nicht da"

Frauenbuchläden gab es schon mal nach 1968. Und jetzt wieder, identitätspolitisch bewegt. Die Gründerin der Neuköllner Buchhandlung She said erklärt ihr Konzept. Und verrät auch, warum es manche Bücher in ihrem Geschäft nicht gibt.

» Berliner Zeitung: Schwule Helden und lesbische Märtyrerinnen?

Die Aufarbeitung der Homosexuellenverfolgung im Nationalsozialismus ist für die queere Community identitätsbildend teilweise auch gegen die Faktenlage.

