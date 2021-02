Ausgewählter Artikel:

» (01.02.2021) Forschung & Lehre über Studie: LGBTQ-Forschende in ihrer Karriere benachteiligt

Forschende aus sexuellen und geschlechtsspezifischen Minderheiten haben es bei der Arbeit schwerer als ihre Kollegen. Das zeigt eine Umfrage.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

01. Februar 2021

» Domradio (!): Kölner Röschen Sitzung bietet TV-Show an – Ein Interview mit Matthias Brandebusemeyer

Unter dem Motto "Bleibt zuhause! Wir kommen zu Euch" wird die Kölner Röschen Sitzung in den kommenden vier Wochen als TV-Show zu sehen sein – ganz coronakonform. Der Präsident der Sitzung, Matthias Brandebusemeyer, verrät, was es zu sehen gibt.

» derStandard.de über Arlo Parks: Hochgelobt und tiefbetrübt

"Die sexuelle Orientierung(slosigkeit) wird langsam zum fixen Bestandteil bei der Zielgruppendefinition im Pop – die Kunst allein scheint nicht zu reichen. Oft verspricht eine online verbreitete, sexuell flüssige Orientierung als biografischer Höhepunkt mehr Spannung als die Musik selbst – möglicherweise ist da der Wurm drinnen."

» k.at: So bunt kann Streaming sein – Die besten LGBTIQ*-Serien

Wir stellen dir die spannendsten Serien und berührendsten Dokus vor, die Liebe und Identität jenseits von Stereotypen zeigen.

» FAZ über Roman von Bernardine Evaristo: Willkommen in der Realität

Großbritannien ist nicht nur weiß und hetero: Bernardine Evaristos Roman "Mädchen, Frau etc." erzählt Geschichten, die der Literatur noch fehlen.

31. Januar 2021

» taz über Theaterfilm über queere Lebensentwürfe: Ganz normal Familie

Marina Prados und Paula Knüpling wollen mehr queere Stories, die von queeren Menschen erzählt werden. Ihr Film "Family of the Year" ist jetzt im Netz.

» Märkische Oderzeitung: Wie Herr G. zu Frau G. wurde – ein Transgender-Schicksal aus dem Barnim

Geboren mit dem falschen Geschlecht, hat Sven G. lange gebraucht, zu seiner wahren Identität zu finden. Und zu Claudia G. zu werden. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Kostenloses Probeabo nötig

» Blick: Diese SVPler sind plötzlich gegen die Ehe für alle

Sie helfen gegen die "Ehe für alle" Unterschriften zu sammeln. Noch vor den Wahlen im Jahr 2019 waren diese SVP-Vertreter aber noch für die Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare.

30. Januar 2021

» Westdeutsche Zeitung: Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf geht in den Ruhestand

Peter von der Forst wurde 1995 Geschäftsführer der Aidshilfe Düsseldorf. Nun geht der 64-Jährige in den Ruhestand.

» FC Bayern gedenkt Angelo Knorr

Der FC Bayern macht sich mit der Aktion zum Erinnerungstag im Deutschen Fußball stark gegen das Vergessen.

» Blickpunkt Lateinamerika über Honduras: Verfassungsreform zementiert Verbot von Abtreibung und Homo-Ehe

Der Nationalkongress in Honduras hat für eine Verfassungsänderung gestimmt, die Schwangerschaftsabbrüche ebenso strikt verbietet wie gleichgeschlechtliche Ehen.

» Deutschlandfunk Nova: Roma und schwul – Wenn die Familie andere Pläne für dich hat

Gianni wächst in einer konservativen Roma-Großfamilie auf. Schon mit 14 wird er mit einem Mädchen verheiratet. Aber Gianni merkt, dass er auf Männer steht.

» katholisch.de über ein Jahr Synodalversammlung: Was geschafft wurde – trotz Corona

Vor einem Jahr hat der Synodale Weg mit seiner ersten Plenarversammlung volle Fahrt aufgenommen. In den vergangenen 12 Monaten ist viel in Gesellschaft und Kirche passiert. Grund genug, den Blick auf das zu richten, was beim Reformprozess bisher passiert ist – trotz der Corona-Pandemie.

» LokalPlus: Kirchhundem will mit Regenbogenflagge ein Zeichen für Toleranz setzen

Die Gemeinde Kirchhundem möchte zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Dazu soll am 17. Mai am Rathaus eine Regenbogenflagge gehisst werden.

» Tagesspiegel über erste Schwarze Booker-Prize-Trägerin: "Eine Frau hätte ich nie öffentlich geküsst"

Schriftstellerin Bernardine Evaristo über den blinden Fleck des Feminismus, Rassismus in Großbritannien und ihre lesbischen Erfahrungen.

Kostenloses Probeabo nötig

29. Januar 2021

» FAZ attackiert trans Rechte: Die Überwindung des Fleisches

Die feministische Bewegung will das körperliche Geschlecht juristisch abschaffen. Über Risiken und Nebenwirkungen wird geschwiegen.

Kostenloses Probeabo nötig

» jetzt: Schwule Männer, nervt es, wenn wir euch idealisieren?

Frauen und schwule Männer haben oft eine besondere Beziehung zueinander. Was das für beide Seiten bedeutet.

» Deutschlandfunk Kultur über Vorurteile: Ich doch nicht!

Wir haben alle Vorurteile. Für queere Menschen und People of Color sind sie aber oft auch mit Diskriminierung und Gewalterfahrungen verbunden. Die gute Nachricht: Jeder und jede kann etwas dagegen tun.

28. Januar 2021

» nd: "Transfeindlichkeit im Feminismus ist nicht neu"

"Es ist eben nicht so, dass eine feministische Einstellung automatisch Trans-Awareness mit sich bringt", sagt Roman Klarfeld. Er engagiert sich beim Verein TransInterQueer und spricht über Transfeindlichkeit im Feminismus, TERFs und ihre Nähe zu Rhetorik rechter Gruppen.

» Berliner Zeitung interviewt Lann Hornscheidt; Sie oder er oder wie? "Ich wünsche mir, dass alle erstmal ens sind"

Lann Hornscheidt, bekannt geworden als Profex an der Humboldt-Universität, im Interview über diskriminerungsfreie Sprache.