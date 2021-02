Ausgewählter Artikel:

» (03.02.2021) Abendzeitung: Kinderwunsch – Gina-Lisa Lohfink hätte gerne einen schwulen Sohn

Model und Reality-Star Gina-Lisa Lohfink hat offenbar recht genaue Vorstellungen von ihrem noch imaginären Nachwuchs.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Februar 2021

» detektor.fm über Blutspende: Warum wird noch immer diskriminiert?

Der Bedarf an Blutspenden steigt. Männer, die Sex mit Männern hatten, dürfen trotzdem nicht spenden. Warum ist die Regelung so restriktiv?

» Deutschlandfunk Kultur über Hörbuch zu Didier Eribons "Rückkehr nach Reims": Der Wille, ein selbstbestimmtes Leben zu führen

Schonungslose Gesellschaftsanalyse aus der Perspektive eines Intellektuellen, der aus der Arbeiterklasse stammt: Das ist Didier Eribons "Rückkehr nach Reims". 2017 inszenierte Thomas Ostermeier den Text fürs Theater, nun liest er ihn als Hörbuch.

» katholisch.de: Der Synodale Weg könnte längst wirken – auch ohne Beschluss

Die Kirche in Deutschland will Vertrauen zurückgewinnen. Deshalb seien die Reformdebatten auf dem Synodalen Weg essenziell, findet Matthias Altmann. Doch um den Willen zur Veränderung zu untermauern, könnte sie bereits jetzt wirksame Zeichen setzen.

02. Februar 2021

» Bundesstiftung Magnus Hirschfeld: Heinz Schmitz – ein Nachruf

Als er der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld im Februar 2016 ein Interview über sein Leben gab, fragte er sich, ob es sinnvoll sei, seinen Namen zu nennen. Er hatte nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht. Er entschloss sich dazu, dass im Gespräch selbst sein voller Name genannt werden dürfe, nach außen jedoch ein Pseudonym verwendet werden müsse.

» Domradio: "Die Kunst zu lieben" posthum erschienen

Der verstorbene Theologe Eberhard Schockenhoff verbindet in seiner umfassenden Studie Tradition und Reform. Er fordert das katholische Lehramt zum Umdenken auf. Und entwirft Perspektiven für Ehe-Theologie und Sexualmoral.

» BR.de: Eine Drehorgel vertreibt Lord Byrons Weltschmerz

Weltschmerz: Das ist die Identität von Lord Byron. Doch selbst er kann der Macht der Musik nicht widerstehen.

» Volksfreund über "Der Schuh des Manitu": Witzig oder einfach nur schwulenfeindlich?

Das Kinojahr 2021 bleibt wegen Corona kompliziert doch welche Filme bewegten eigentlich vor zehn, 20, 30, 40 und 50 Jahren die Menschen? Einen aus dieser Auswahl kritisiert ein Trierer. Aber warum eigentlich?

» Spiegel: Wie Halle Berry mit ihrem Sohn Gender-Stereotype auseinandernimmt

Wie lässt sich die männliche Dominanz im Filmgeschäft und darüber hinaus brechen? Halle Berry setzt auf klischeefreie Erziehung und fordert ihren siebenjährigen Sohn regelmäßig heraus.

» Missy Magazine: Der Stress der Existenz

Das Londoner Mental-Health-Kollektiv MISERY schafft Angebote für QTI*BIPoC, um gemeinsam zu heilen.

» MEEDIA: Der Unterschied zwischen lustig und lächerlich

Diversity bedeutet nicht, dass es eine Person of Color oder eine homosexuelle Person in die Glotze schafft, schreibt Sabrina Harper in ihrer ersten Kolumne zum Thema Vielfalt in den Medien für MEEDIA.

» ref.ch: Pandemie trifft Transmenschen und Homosexuelle besonders heftig

Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transpersonen leiden in vielen Ländern des Südens unter Verfolgung und Armut. Die Corona-Krise verschärft die Lage. Für einige ist die Situation lebensbedrohlich.

» Tagesspiegel: Der Streit um den "Equality Act" spaltet Amerika

Eine ungewöhnliche Koalition: Radikale Christen und radikale Feministinnen kämpfen in den USA gegen einen Diskriminierungsschutz für Transsexuelle.

01. Februar 2021

» Domradio (!): Kölner Röschen Sitzung bietet TV-Show an – Ein Interview mit Matthias Brandebusemeyer

Unter dem Motto "Bleibt zuhause! Wir kommen zu Euch" wird die Kölner Röschen Sitzung in den kommenden vier Wochen als TV-Show zu sehen sein – ganz coronakonform. Der Präsident der Sitzung, Matthias Brandebusemeyer, verrät, was es zu sehen gibt.

» Forschung & Lehre über Studie: LGBTQ-Forschende in ihrer Karriere benachteiligt

Forschende aus sexuellen und geschlechtsspezifischen Minderheiten haben es bei der Arbeit schwerer als ihre Kollegen. Das zeigt eine Umfrage.

» derStandard.de über Arlo Parks: Hochgelobt und tiefbetrübt

"Die sexuelle Orientierung(slosigkeit) wird langsam zum fixen Bestandteil bei der Zielgruppendefinition im Pop – die Kunst allein scheint nicht zu reichen. Oft verspricht eine online verbreitete, sexuell flüssige Orientierung als biografischer Höhepunkt mehr Spannung als die Musik selbst – möglicherweise ist da der Wurm drinnen."

» k.at: So bunt kann Streaming sein – Die besten LGBTIQ*-Serien

Wir stellen dir die spannendsten Serien und berührendsten Dokus vor, die Liebe und Identität jenseits von Stereotypen zeigen.

» FAZ über Roman von Bernardine Evaristo: Willkommen in der Realität

Großbritannien ist nicht nur weiß und hetero: Bernardine Evaristos Roman "Mädchen, Frau etc." erzählt Geschichten, die der Literatur noch fehlen.

31. Januar 2021

» taz über Theaterfilm über queere Lebensentwürfe: Ganz normal Familie

Marina Prados und Paula Knüpling wollen mehr queere Stories, die von queeren Menschen erzählt werden. Ihr Film "Family of the Year" ist jetzt im Netz.

» Märkische Oderzeitung: Wie Herr G. zu Frau G. wurde – ein Transgender-Schicksal aus dem Barnim

Geboren mit dem falschen Geschlecht, hat Sven G. lange gebraucht, zu seiner wahren Identität zu finden. Und zu Claudia G. zu werden. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

