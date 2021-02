Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Februar 2021

» Zeit Online: Wir müssen nicht sein, was wir spielen

185 Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich im SZ-Magazin geoutet. Sie fordern eine Abkehr von stereotypen Rollenbildern. Zu Recht.

» NDR interviewt Schauspielerin Eva Meckbach: "Ich habe gemerkt, dass die Menschen mich anders sehen"

185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre und trans Schauspielerinnen und Schauspieler outen sich im "SZ-Magazin" und fordern mehr Anerkennung in Theater, Film und Fernsehen.

» stern: Coming-out von Schauspielstars – warum es uns etwas angeht, wen andere lieben

Schwul, na und? Viele Menschen halten es für überflüssig, über die sexuelle Orientierung zu sprechen. Warum ein Coming-out wichtig ist, zeigen 185 Schauspielstars.

» Abendzeitung über #actout: Ein wichtiger Schritt Richtung Selbstverständlichkeit

AZ-Reporter Sven Geißelhardt über das mutige Coming-out von 185 deutschen Filmschaffenden und warum diese Botschaft auch heute noch so wichtig ist.

» Nau über Pfarrerin: "Gott hat mich als queer erschaffen"

Eine brisante Frage in christlichen Kreisen: Ist Homosexualität für Gott okay? Unser Halleluja-Kolumnist forscht bei einer reformierten Pfarrerin nach.

» Deutschlandfunk Kultur: Punkte, Partizipien oder Sternchen – Soll man gendern?

Manchen wird so viel gendert, anderen zu wenig. Die Debatten darum werden teilweise emotional geführt. Ist Gendern in der Sprache sinnvoll? Ein Pro und ein Contra.

» Deutschlandfunk Nova über schwule Pflegeeltern: Der harte Weg nach Bullerbü

Kevin und René wollen eine Familie gründen. Am Ende bleibt dafür eine Option: Pflegekinder. Das allerdings hatten die beiden von Anfang an ausgeschlossen.

» Tagesspiegel über trans Jugendliche: "Die Pubertät aufschieben, nimmt den Stress raus"

Nach einem Urteil zu Pubertätsblockern für trans Jugendliche in England ist eine Debatte entbrannt. Die Nöte der Jugendlichen werden dabei oft übersehen. Ein Interview.

» FAZ verreißt Manifest der 185: Selbstbewusstsein und Kalkül

185 Schauspielerinnen und Schauspieler outen sich als schwul, lesbisch, bi, queer, nicht-binär und trans. Sie kritisieren verschlossene Türen in Sendern und Theatern und fordern mehr Sichtbarkeit für ihre Geschichten ein. Ist die Klage berechtigt?

05. Februar 2021

» DHM-Blog: Identitätswechsel durch Crossdressing

"Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? Mit einer Beharrlichkeit, die an Starrsinn grenzt, haben die Gesellschaften des Abendlandes dies bejaht." [1] In der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Moderne tötete dieser "Starrsinn" Frauen, die die Entscheidung trafen, durch das Anlegen männlicher Kleidung, auch das Leben als Mann zu verbringen. Sammlungsleiter Thomas Jander wirft in diesem Text einige Schlaglichter auf historisch fassbare Fälle.

» Berliner Zeitung: Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern unsere Gesellschaft

Sind wir wirklich so tolerant, wie wir glauben? 185 Künstler outen sich im aktuellen SZ-Magazin. Die Berichte zeigen: Auch in der Kultur wird diskriminiert.

» taz über Transition bei Kindern und Jugendlichen: Das Eindeutige loslassen

Jedes Kind, jede jugendliche Person, jede Genderbiografie ist anders. Eltern müssen sich auf diese Unwägbarkeit einlassen.

» SZ-Kommentar zu #actout: Wie wir lieben wollen

Warum eine Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Nicht-Binären und trans Personen in Film und Fernsehen so wichtig ist .

» Tagesspiegel kommentiert: Und jetzt noch eine queere Tatort-Kommissarin!

185 queere Schauspieler*innen fordern mehr Vielfalt in TV und Film. Und das ist auch gut so: Medial wird die Realität allzu selten abgebildet. Ein Kommentar.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Mehmet Ateşçi über #actout: Ein Manifest für mehr Sichtbarkeit

Mit der Initiative #actout und einem Manifest haben sich 185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre und transsexuelle Schauspielerinnen und Schauspieler geoutet. Sie wenden sich gegen Diskriminierung und Konformitätsdruck.

» t-online kommentiert: Dieses Massen-Coming-out sollte ARD und ZDF zu denken geben

185 deutsche Filmstars haben sich gemeinsam geoutet. Dass das 2021 noch eine Nachricht ist, lässt aufhorchen. Das Problem liegt im System.

» Deutschlandfunk Kultur über Diversität im Literaturbetrieb: Queere Autor*innen stören die herrschenden Strukturen

Queere Literaturschaffende haben den Themenkanon erweitert und bereichert. Dennoch reagiere der klassische Literaturbetrieb immer noch viel zu verhalten auf ihre Texte, kritisiert der Schriftsteller Alexander Graeff.

» Bravo: Netflix – die 8 besten Filme und Serien für die LGBTQ+ Community

Auf Netflix sammeln sich immer mehr LGTBQ+-Filme und Serien! Wir geben euch einen Einblick der 8 besten davon.

» BR.de über Künstler*in Claud: "Leider tendiere ich manchmal dazu, mich in straighte Leute zu verlieben"

Phoebe Bridgers ist der Indie-Darling der amerikanischen Musikszene. Letztes Jahr hat die Singer/Songwriterin aus L.A. auch ein eigenes Label gegründet: Saddest Factory. Die Musikwelt war mehr als gespannt, wen sie auf wohl als erstes unter Vertrag nehmen würde. Es wurde Claud. Ein Portrait.

» Luzerner Zeitung: Luzerner Stadtparlament will Gender-Schilder – doch der Stadtrat winkt ab

Der berühmte "Mann mit Hut" auf den Fussgängerstreifen-Schildern soll weiblichen Zuwachs erhalten. Das fordert das Parlament in der Stadt Luzern. Doch der Stadtrat denkt nicht daran, neue Schilder zu drucken.