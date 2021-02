Ausgewählter Artikel:

» (07.02.2021) Stimme.de: Schauspieler Sanoussi-Bliss über kollektives Coming-Out im "SZ"-Magazin

185 Schauspielerinnen und Schauspieler outen sich im aktuellen "SZ"-Magazin als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht-binär und trans. Wir haben mit Pierre Sanoussi-Bliss über die Aktion #actout gesprochen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Februar 2021

» Nollendorfblog zum Schauspieler*innen-Coming-out: Der Kampf beginnt erst jetzt!

Die Heftigkeit, mit der den 185 Schauspieler*innen gerade vorgehalten wird, wie wenig mutig und noch weniger notwendig ihre Coming-out-Aktion war, ist der beste Beweis dafür, wie notwendig und mutig sie war.

» nordbayern-Kommentar: 185 Schauspieler outen sich – Ja, genau das braucht es!

185 Schauspielerinnen und Schauspieler outen sich in einem Magazin der Süddeutschen Zeitung als schwul, lesbisch, nicht-binär, kurz als nicht-heterosexuell. Und fordern, dass ihnen daraus in der Filmbranche kein Nachteil entsteht und, dass auch bei den Figuren, die in Film und Fernsehen zu sehen sind, mehr Diversität, also Vielfalt abgebildet wird. Braucht es das noch? Im Jahr 2021? Unsere Autorin sagt: Ja!

» nordbayern über "Take me out": Nürnberger findet Traummann im TV

Mehr Sichtbarkeit für nicht heterosexuelle Menschen ist gerade ein Thema. Auch Dating-Shows wie "Take me out" können dazu beitragen. Kürzlich wurde zum ersten Mal eine reine Männerrunde gesendet. Ein Nürnberger hat dabei die Liebe gefunden. Mit dem öffentlichen Auftritt möchte der Halb-Italiener auch ein Statement setzen. S.a.: Top-Quoten für Gay-Special von "Take me out" (31.01.2021)

» FAZ über Selbstbestimmungsgesetz in Spanien: Geschlecht frei wählbar?

Eine Erklärung soll für Spanier ab 16 Jahren künftig genügen, um das Geschlecht zu wechseln. Kritik an dem Entwurf für das "Trans-Gesetz" kommt auch von Feministinnen und Sportverbänden.

» FAZ über Coming-out im Volleyball: Der größte Sieg des Facundo Imhoff

Noch immer gilt Homosexualität im Profisport als Tabuthema. Seitdem sich der Volleyballer Facundo Imhoff jedoch zu seiner sexuellen Orientierung bekannt hat, fühlt er sich freier. Das merkt er auch an der spielerischen Leistung. S.a.: Schwuler Argentinier wechselt zu Frankfurter Volleyball-Team (11.12.2020)

06. Februar 2021

» Theater Konstanz Podcast: Warten auf… den Gay Avenger

In der 5. Folge sprechen Ensemblemitglied Dominik Puhl und Aktivist Julian Kratzer über queere Utopien: Wo bleiben die queeren Vorbilder in Konstanz? Wartet eine Zukunft auf uns, in der ein "Gay Avenger" und Jungs in Kleidern keine Sensation mehr und Outings überflüssig sind?

» Kölner Stadt-Anzeiger: Drei Kölner trans Jugendliche erzählen – "Auf mich passt weder er noch sie"

Aeyla, Jo und James sind trans. Trans Menschen sind Personen, die sich nicht – oder nicht nur – mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde.

» Zeit Online: Wir müssen nicht sein, was wir spielen

185 Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich im SZ-Magazin geoutet. Sie fordern eine Abkehr von stereotypen Rollenbildern. Zu Recht.

» NDR interviewt Schauspielerin Eva Meckbach: "Ich habe gemerkt, dass die Menschen mich anders sehen"

185 lesbische, schwule, bisexuelle, queere, nicht-binäre und trans Schauspielerinnen und Schauspieler outen sich im "SZ-Magazin" und fordern mehr Anerkennung in Theater, Film und Fernsehen.

» stern: Coming-out von Schauspielstars – warum es uns etwas angeht, wen andere lieben

Schwul, na und? Viele Menschen halten es für überflüssig, über die sexuelle Orientierung zu sprechen. Warum ein Coming-out wichtig ist, zeigen 185 Schauspielstars.

» Abendzeitung über #actout: Ein wichtiger Schritt Richtung Selbstverständlichkeit

AZ-Reporter Sven Geißelhardt über das mutige Coming-out von 185 deutschen Filmschaffenden und warum diese Botschaft auch heute noch so wichtig ist.

» Nau über Pfarrerin: "Gott hat mich als queer erschaffen"

Eine brisante Frage in christlichen Kreisen: Ist Homosexualität für Gott okay? Unser Halleluja-Kolumnist forscht bei einer reformierten Pfarrerin nach.

» Deutschlandfunk Kultur: Punkte, Partizipien oder Sternchen – Soll man gendern?

Manchen wird so viel gendert, anderen zu wenig. Die Debatten darum werden teilweise emotional geführt. Ist Gendern in der Sprache sinnvoll? Ein Pro und ein Contra.

» Deutschlandfunk Nova über schwule Pflegeeltern: Der harte Weg nach Bullerbü

Kevin und René wollen eine Familie gründen. Am Ende bleibt dafür eine Option: Pflegekinder. Das allerdings hatten die beiden von Anfang an ausgeschlossen.

» Tagesspiegel über trans Jugendliche: "Die Pubertät aufschieben, nimmt den Stress raus"

Nach einem Urteil zu Pubertätsblockern für trans Jugendliche in England ist eine Debatte entbrannt. Die Nöte der Jugendlichen werden dabei oft übersehen. Ein Interview.

» FAZ verreißt Manifest der 185: Selbstbewusstsein und Kalkül

185 Schauspielerinnen und Schauspieler outen sich als schwul, lesbisch, bi, queer, nicht-binär und trans. Sie kritisieren verschlossene Türen in Sendern und Theatern und fordern mehr Sichtbarkeit für ihre Geschichten ein. Ist die Klage berechtigt?

05. Februar 2021

» DHM-Blog: Identitätswechsel durch Crossdressing

"Brauchen wir wirklich ein wahres Geschlecht? Mit einer Beharrlichkeit, die an Starrsinn grenzt, haben die Gesellschaften des Abendlandes dies bejaht." [1] In der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Moderne tötete dieser "Starrsinn" Frauen, die die Entscheidung trafen, durch das Anlegen männlicher Kleidung, auch das Leben als Mann zu verbringen. Sammlungsleiter Thomas Jander wirft in diesem Text einige Schlaglichter auf historisch fassbare Fälle.

» Berliner Zeitung: Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern unsere Gesellschaft

Sind wir wirklich so tolerant, wie wir glauben? 185 Künstler outen sich im aktuellen SZ-Magazin. Die Berichte zeigen: Auch in der Kultur wird diskriminiert.

» taz über Transition bei Kindern und Jugendlichen: Das Eindeutige loslassen

Jedes Kind, jede jugendliche Person, jede Genderbiografie ist anders. Eltern müssen sich auf diese Unwägbarkeit einlassen.