» (09.02.2021) Deutschlandfunk Kultur spricht mit Casting-Direktorin Anja Dihrberg über #ActOut: "Wir sind schon auf dieser Welle unterwegs."

185 queere Menschen haben sich im "SZ-Magazin" geoutet und fordern mehr Sichtbarkeit in Film und Fernsehen. Casting-Direktorin Anja Dihrberg wirft der Branche vor, Menschen seien in der Realität viel vielfältiger als auf dem Bildschirm.

09. Februar 2021

» katholisch.de über kfd gegen Maria 1.0: Homosexualität spielt keine Rolle bei Missbrauch

Angesichts der mehrheitlich männlichen Opfer müsse man davon ausgehen, dass Missbrauch in der Kirche zumindest anteilig auf homosexuellem Begehren beruhe: Diese Aussage einer "Maria 1.0"-Vertreterin beim Synodalen Weg kritisiert die kfd nun scharf. S.a.: Vertreterin der Bischofskonferenz: Schwule schuld am Kindesmissbrauch in der Kirche (05.02.2021)

» nd über Magazin "Queer*Welten": Orks, die Nazis verprügeln

Das Magazin "Queer*Welten" erzählt fantastische Geschichten jenseits der üblichen Narrative

» Tagesspiegel über Sprache und Geschlecht: Im Winter unserer Identität

Wie Sprachgerechtigkeit und Rechthaberei in Zeiten der Pandemie seltsame Blüten treiben. Ein Kommentar.

» Hannoversche Allgemeine: Frau Ercan, wie steht es um die Vielfalt auf Hannovers Bühnen?

Gerade haben sich 185 Personen aus der Schauspielbranche im SZ-Magazin unter anderem als lesbisch, schwul und transsexuell geoutet. Warum diese Sichtbarkeit so wichtig ist, wie sich Vielfalt auf die Kultur auswirkt und warum es auch mal Utopien braucht, erzählt Leyla Ercan, die Diversitätsbeauftragte am Staatstheater Hannover, im HAZ-Interview.

» Volksfreund interviewt Johannes Kram: "Sich verstecken zu müssen, macht krank"

Johannes Kram ist einer der profiliertesten Kämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Queeren und Transsexuellen in Deutschland. Das Outing von 185 Schauspielern im Magazin der Süddeutschen Zeitung ist für ihn ein historischer Meilenstein.

» MDR interviewt Heinrich Horwitz und Karin Hanczewski: Für mehr Diversität in Theater, Film und Fernsehen

Im SZ Magazin outen sich 185 Schauspieler*innen. Sie fordern mehr Sichtbarkeit und weniger Rollen-Klischees. Karin Hanczewski aus dem Dresdner Tatort und Heinrich Horwitz sind mit dabei und erklären die Beweggründe.

08. Februar 2021

» Stuttgarter Nachrichten über zwei Stuttgarter bei #ActOut: "Wir wollen Mut machen und frei arbeiten"

Beim größten Gruppen-Outing, das es je hierzulande gab, sind zwei Stuttgarter dabei: Schauspieler Benjamin Hille sagt, so viele Likes habe er noch nie erhalten. Martin Bruchmann vom Staatstheater erklärt, warum #actout ihm so wichtig ist.

» MDR: "Lars, 27, schwul."

Das #ActOut-Manifest von 185 Schauspieler*innen trifft auf viel Zustimmung die Kritik daran sagt aber viel mehr aus.

» Nollendorfblog über Ungarn: Queeres Kinderbuch provoziert Regierung Orbán

Gastbeitrag: Die ungarische Regierung versucht die Macher*innen eines queeren Kinderbuches einzuschüchtern. Meseország mindenkié (Ein Märchenland für alle) ist mittlerweile zum Symbol gegen Diskriminierung und für die Rechte von LGBTQ+ geworden. Ein Interview mit dem Herausgeber Boldizsár M. Nagy. S.a.: Ungarn: Regierung zwingt Verlag, vor LGBTI-Inhalten zu warnen (21.01.2021)

» Nollendorfblog: "Keine Religion!" – Hallervorden verschlimmbessert Kritik

Dieter Hallervorden hat nichts gegen Homosexuelle. Aber. Nach seiner Definition von "respektvollem Umgang" ist die einzige Form von Homosexualität, die nicht in Gefahr steht, irgendwann zum Problem zu werden, diejenige, im Schrank zu bleiben.

» Süddeutsche.de über Reaktionen auf #ActOut: "Wir alle haben Nachrichten bekommen, die uns zu Tränen rühren"

185 Schauspielende outen sich. Sie fordern eine Debatte über Sichtbarkeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und trans Personen – und bekommen dafür international Aufmerksamkeit.

» nd über #ActOut: Nicht nur Theater

Birthe Berghöfer über geschlechtliche Vielfalt in Film und Fernsehen

» Spiegel über queere Studierende an Istanbuler Boğaziçi: "Wir haben Angst, jeden Moment verhaftet zu werden"

In der Türkei gibt es Proteste gegen die Ernennung von Erdogans Parteifreund Melih Bulu zum Rektor einer liberalen Eliteuniversität. Dutzende Menschen wurden bereits festgenommen. Besonders gefährdet: die LGBT+Community.

» ZDF interviewt Inhaberin von "She said"-Buchladen in Berlin: "Feminismus ist intersektional"

Mitten in der Corona-Krise eröffnet Emilia von Senger einen Buchladen in Berlin. Ihr Geschäftsmodell? Werke von Frauen und queeren Menschen. Der Ansturm ist riesig. Ein Interview.

07. Februar 2021

» taz über Vielfalt in deutschen Medien: Die beste Nachricht

185 Schau­spie­le­r*in­nen outen sich als homo-, trans- oder bisexuell, queer oder nicht-binär. Diese Meldung übertönt autoritäre Sehnsüchte anderer.

» t-online: Schauspieler Matthias Freihof kritisiert ARD und ZDF

Das Massen-Coming-Out in der Filmbranche hat hohe Wellen geschlagen. Kritik gab es derweil auch am öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Im t-online-Interview fordert auch Matthias Freihof von ARD und ZDF mehr Haltung.

» Berliner Zeitung: Schwulenpornos und Musenjungs – Die Renaissance des US-Malers Patrick Angus

Die Kunst von Patrick Angus war lange Zeit vergessen. Jetzt erlebt sie eine Wiederentdeckung. Über einen sensiblen Mann, der in der Kunst seinen Weg fand.

» watson: "Unheimlich bahnbrechend" – Schauspieler Maximilian Gehrlinger über LGBTIQ-Initiative #actout

Maximilian Gehrlinger gehört zu den Schauspielern, die die queere Initiative #actout unterstützen. Bei watson schildert er, was die Beteiligung für ihn bedeutet.

» Podcast Zart Bleiben: Fabian Hart im Gespräch mit Sven Lehmann

Bundestagsabgeordneter Sven Lehmann ist zu Besuch im Zart Studio und es geht um Männlichkeit und Politik – inklusive Zartheits-Bingo mit Kollegen aus dem Parlament!