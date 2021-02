Ausgewählter Artikel:

10. Februar 2021

» Global Voices: Thailändische LGBTQ+-Aktivist*innen und prodemokratische Demonstrierende protestieren gemeinsam für Gleichheit

In Bangkok protestieren LGBTQ+-Aktivist*innen und prodemokratische Demonstrierende gemeinsam für Geschlechtergerechtigkeit und die Ehe für alle sowie für eine politische Reform der Monarchie. S.a.: Queerer Protest in Thailand (08.11.2020)

» National Geographic: Integration über Religion – Indiens spiritueller Transgender-Orden

Lange Zeit mussten Transgender-Frauen in Indien um gesellschaftliche und religiöse Teilhabe kämpfen. 2019 feierte ein spiritueller Orden einen Meilenstein.

» ÄrzteZeitung: Geschlecht ist mehr als Mann und Frau – Medizin auf dem Weg zur Vielfalt

Trans* heißt nicht gleich krank, stellt Annette Güldenring im „ÄrzteTag“-Podcast klar. Die Leiterin einer Transgender-Ambulanz erklärt, was sich durch Umdenken verändern ließe â€" auch in der Arztpraxis.

» Süddeutsche.de über Gottesdienst für Paare: Die Haltbarkeit des Segens

Pastoralreferent Christian Kube zelebriert Gottesdienst für Paare

09. Februar 2021

» taz über Diskriminierung von Homosexuellen: Blut zweiter Klasse?

Schwule Männer dürfen kein Blut spenden. Eine mögliche Änderung dieser Regel schieben die zuständigen Stellen seit Monaten vor sich her.

» Nollendorfblog zum Coming-out-Verriss in der "FAZ": Gegenrede auf Sandra Kegel

"Ihr Satz geht weit über die Bedeutung für die betroffenen Schauspieler*innen hinaus: Er definiert ein reaktionäres Verständnis von Gesellschaft und hat eine fatale Signalwirkung."

» Dirk Ludigs in der Siegessäule: Berlins queere Communities brauchen endlich verbindliche Quoten!

Berlin plante im öffentlichen Dienst eine 35-Prozent-Quote für Menschen mit Migrationshintergund. Ein Vorhaben, das von der SPD am Wochenende gekippt wurde. Dirk Ludigs findet, dass solche Quoten auch für Berlins queere Organisationen verbindlich gelten sollten

» 20 Minuten über queerfeindliche Attacke in Zürich: "Sie verfolgten uns, dann trat einer meinen Kollegen"

Die zwei Jugendlichen, die am Samstag in Zürich durch eine grössere Gruppe angegriffen wurden, leben ihre Homosexualität offen auf Tiktok aus. Das sei der Grund für die Attacke, so Zeugen des Vorfalls.

» katholisch.de über kfd gegen Maria 1.0: Homosexualität spielt keine Rolle bei Missbrauch

Angesichts der mehrheitlich männlichen Opfer müsse man davon ausgehen, dass Missbrauch in der Kirche zumindest anteilig auf homosexuellem Begehren beruhe: Diese Aussage einer "Maria 1.0"-Vertreterin beim Synodalen Weg kritisiert die kfd nun scharf. S.a.: Vertreterin der Bischofskonferenz: Schwule schuld am Kindesmissbrauch in der Kirche (05.02.2021)

» nd über Magazin "Queer*Welten": Orks, die Nazis verprügeln

Das Magazin "Queer*Welten" erzählt fantastische Geschichten jenseits der üblichen Narrative

» Tagesspiegel über Sprache und Geschlecht: Im Winter unserer Identität

Wie Sprachgerechtigkeit und Rechthaberei in Zeiten der Pandemie seltsame Blüten treiben. Ein Kommentar.

» Hannoversche Allgemeine: Frau Ercan, wie steht es um die Vielfalt auf Hannovers Bühnen?

Gerade haben sich 185 Personen aus der Schauspielbranche im SZ-Magazin unter anderem als lesbisch, schwul und transsexuell geoutet. Warum diese Sichtbarkeit so wichtig ist, wie sich Vielfalt auf die Kultur auswirkt und warum es auch mal Utopien braucht, erzählt Leyla Ercan, die Diversitätsbeauftragte am Staatstheater Hannover, im HAZ-Interview.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit Casting-Direktorin Anja Dihrberg über #ActOut: "Wir sind schon auf dieser Welle unterwegs."

185 queere Menschen haben sich im "SZ-Magazin" geoutet und fordern mehr Sichtbarkeit in Film und Fernsehen. Casting-Direktorin Anja Dihrberg wirft der Branche vor, Menschen seien in der Realität viel vielfältiger als auf dem Bildschirm.

» Volksfreund interviewt Johannes Kram: "Sich verstecken zu müssen, macht krank"

Johannes Kram ist einer der profiliertesten Kämpfer für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen, Queeren und Transsexuellen in Deutschland. Das Outing von 185 Schauspielern im Magazin der Süddeutschen Zeitung ist für ihn ein historischer Meilenstein.

» MDR interviewt Heinrich Horwitz und Karin Hanczewski: Für mehr Diversität in Theater, Film und Fernsehen

Im SZ Magazin outen sich 185 Schauspieler*innen. Sie fordern mehr Sichtbarkeit und weniger Rollen-Klischees. Karin Hanczewski aus dem Dresdner Tatort und Heinrich Horwitz sind mit dabei und erklären die Beweggründe.

08. Februar 2021

» Stuttgarter Nachrichten über zwei Stuttgarter bei #ActOut: "Wir wollen Mut machen und frei arbeiten"

Beim größten Gruppen-Outing, das es je hierzulande gab, sind zwei Stuttgarter dabei: Schauspieler Benjamin Hille sagt, so viele Likes habe er noch nie erhalten. Martin Bruchmann vom Staatstheater erklärt, warum #actout ihm so wichtig ist.

» MDR: "Lars, 27, schwul."

Das #ActOut-Manifest von 185 Schauspieler*innen trifft auf viel Zustimmung die Kritik daran sagt aber viel mehr aus.

» Nollendorfblog über Ungarn: Queeres Kinderbuch provoziert Regierung Orbán

Gastbeitrag: Die ungarische Regierung versucht die Macher*innen eines queeren Kinderbuches einzuschüchtern. Meseország mindenkié (Ein Märchenland für alle) ist mittlerweile zum Symbol gegen Diskriminierung und für die Rechte von LGBTQ+ geworden. Ein Interview mit dem Herausgeber Boldizsár M. Nagy. S.a.: Ungarn: Regierung zwingt Verlag, vor LGBTI-Inhalten zu warnen (21.01.2021)

» Nollendorfblog: "Keine Religion!" – Hallervorden verschlimmbessert Kritik

Dieter Hallervorden hat nichts gegen Homosexuelle. Aber. Nach seiner Definition von "respektvollem Umgang" ist die einzige Form von Homosexualität, die nicht in Gefahr steht, irgendwann zum Problem zu werden, diejenige, im Schrank zu bleiben.

» Süddeutsche.de über Reaktionen auf #ActOut: "Wir alle haben Nachrichten bekommen, die uns zu Tränen rühren"

185 Schauspielende outen sich. Sie fordern eine Debatte über Sichtbarkeit für Lesben, Schwule, Bisexuelle und trans Personen – und bekommen dafür international Aufmerksamkeit.