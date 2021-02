Ausgewählter Artikel:

» (13.02.2021) nd über queere Kunst in der Ukraine: Bedroht – und trotzdem da

"Ausgeschlossen, angegriffen, diffamiert – und trotzdem da. Wie die queere Kunstszene in der Ukraine um Sichtbarkeit kämpft."

13. Februar 2021

» Berliner Zeitung über FDP-Initiative: 1000 Euro auch für Homo-Paare zur Kinderwunsch-Behandlung

Die Liberalen im Abgeordnetenhaus bringen am Donnerstag einen Antrag ein, der homosexuellen und kinderlosen Paaren das Kinderkriegen erfüllen soll.

» Merkur: Der Geschlechtsumwandler

Seine Patienten kommen aus ganz Deutschland, Italien, Spanien, aber auch aus Übersee Dr. Cvetan Taskov genießt international einen Ruf für so genannte geschlechtsangleichende Operationen.

» nd über Multimediaprojekt "Genderprism": Biografien, die Kategorien sprengen

"Ich sehe Identität jetzt als ein Spektrum. Jeder Mensch hat zu viele Schattierungen und Nuancen, um mit wenigen Begriffen definiert zu werden. Man kann unmöglich wissen, wie jemand ist." Das sagt Margo, eine der Teilnehmer*innen von Nikita Karimovs Multimediaprojekt "Genderprism".

» nd über Film "Die Hauptfestung der Sitsch": Schwule Kosaken und gelebte Utopien

Der Film als visuelles Medium schafft es besonders gut, neue Bilder zu kreieren, die stereotype Vorstellungen herausfordern. Eugen Korshunov zeigt in seinem Werk "Die Hauptfestung der Sitsch" ("Holovna Fortetsya Sichi") eine queere Variante des "großen ukrainischen Mythos von den Kosaken", wie er sagt.

» nd über "Lezo": Ein Heft für Frauen, die Frauen lieben

Schwule Männer waren die Begründer der ukrainischen LGBTIQ-Bewegung. Einer der Gründe, warum Kateryna Semchuk das lesbische Heft "Lezo" ins Leben rief, ist, dass andere Erfahrungen noch immer weniger sichtbar sind.

» nd: Die Macht der Musik und die Schutzgöttin der Queeren

"Kiew hat sein eigenes Berghain«, erzählt Künstler und Musiker Anatoly Belov. Es ist ein deutsch-ukrainischer Club ohne Namen in der Kirilovska-Straße. Menschen aller sexuellen Orientierungen und Geschlechter sind dort willkommen. Auch große, kommerziell erfolgreiche Gay-Partys gibt es mittlerweile.

» Deutsche Welle: Mein Europa – Wie Osteuropa homophob wurde

Intoleranz gegen Homosexuelle ist keine Eigenheit des Ostens unseres Kontinents. Im Gegenteil: In Sachen sexueller Orientierung herrschte dort lange mehr Toleranz als im Westen.

» Echo zur Kommunalwahl: Verein Vielbunt stellt queere Forderungen an die Stadt

Die Antworten der Parteien stellt Vielbunt als Übersicht im Internet dar. Die Wahlprüfsteine sollen zeigen, welche Parteien in Darmstadt die vielbunten Forderungen am ehesten unterstützen.

» Süddeutsche.de über Coming-out im Profisport: "Unsere Generation ist die letzte, die sich outen muss"

Die Volleyballprofis Benjamin Patch und Facundo Imhoff halten ein Plädoyer für mehr Mut, Toleranz und Selbstbestimmung.

» watson: Schauspieler Jochen Schropp fordert mehr Diversität im TV – das sagen die Sender

Schauspieler Jochen Schropp wünscht sich im Zuge von #actout mehr Diversität im TV-Programm. Das sagen die Sender zu seiner Aufforderung.

» hr-iNFO: #actout – Coming Out in der Kulturszene

185 Schauspielerinnen und Schauspieler haben sich im SZ-Magazin als lesbisch, schwul, queer oder transgender geoutet. Unter #actout fordern sie mehr Akzeptanz und Sichtbarkeit in Kinos, Theater und Fernsehen und erzählen von ihren Erfahrungen. Nicht nur die Besetzung von Rollen sei ein Problem, sagen sie. Es gebe schlicht auch zu wenig Rollen abseits des heterosexuellen Standards.

» SWR2: Romantische Liebe von den 68ern bis zum Online-Dating

Die 1968er stellen Kleinfamilie und Ehe gehörig in Frage. Heute gibt es die Ehe für alle, Polyamorie und Co-Parenting. Wieso hat sich die romantische Liebe so drastisch verändert? Von Johanna Juni.

12. Februar 2021

» katholisch.de: Bischof Dieser für Änderung von kirchlicher Lehre zu Homosexualität

Bischof Helmut Dieser hat eine klare Forderung an die Kirche: Sie muss ihre Lehre zur Homosexualität ändern, denn nur so könne man die Grundlage einer guten Pastoral für Schwule und Lesben schaffen. Eine Segnung lehnt Dieser aktuell jedoch ab.

» jetzt: Wie erleben asexuelle Menschen ihr Coming-out?

Ist es erleichternd, fehlende Lust auf Sex endlich benennen zu können?

» Süddeutsche.de über Rock Hudson: Verheimlichte Identität

Schwul sein als Hollywood-Schauspieler? Früher ein Unding. Wie Filmstar Rock Hudson die Wahrheit fast sein Leben lang verbarg.

» Nau: Pink-Cross ist gegen Indonesien-Abkommen wegen Menschenrechten

Pink Cross lehnt das Freihandelsabkommen mit Indonesien wegen Menschenrechtsverletzungen in dem mehrheitlich muslimischen Land ab.

11. Februar 2021

» Spiegel über #ActOut: Es geht um Respekt. Und ja, auch um Geld

185 Schauspieler_innen outen sich gemeinsam als lesbisch, schwul, bi, trans*, queer, inter oder non-binär. Die Aktion zeigt eindrücklich, worüber wir reden sollten: über Verteilung, Zugänge und Sensibilität.

» GQ über Pedro Pascal: Der "Mandalorian"-Star feiert das Coming-out seiner Schwester

Die Schwester von "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal ist transsexuell. Lux Pascal hat sich in einem Interview öffentlich geoutet und kann voll auf die Unterstützung ihres prominenten Bruders zählen.

» watson-Interview: Als Transgender-Model bei "GNTM" – Lucy Hellenbrecht musste sich auch sehr intimen Fragen stellen

Lucy Hellenbrecht trat 2020 bei "GNTM" an. Sie sprach ganz offen über ihr Leben als Transgender.