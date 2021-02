Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Februar 2021

» ZDF zum Mordanschlag in Dresden: Der Schwulenhass der Islamisten

Im Oktober griff ein Attentäter ein schwules Paar in Dresden an. Die Ermittler sagen: Der radikaler Islamist hat aus Schwulenhass getötet.

» taz: Queer in Zeiten von Corona

Queere Personen sind stärker als andere von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Dabei ließe sich von ihnen gesamtgesellschaftlich viel lernen.

» inforadio spricht mit Volker Beck über 20 Jahre Lebenspartnerschaftsgesetz: "Mehrheit der Gesellschaft im Rücken"

Am 16.2.2001 wurde das Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft erlassen. "Ich habe heute das Gefühl, wir haben die Mehrheit der Gesellschaft im Rücken", sagt der Grünen-Politiker Volker Beck. Er fühle sich in seiner homosexuellen Existenz viel sicherer als vor 20 Jahren.

» derStandard.at über Homophobie auf Bühnen und Filmsets: Huch, der Kommissar ist schwul

Anfang Februar outeten sich 185 deutschsprachige Schauspielerinnen und Schauspieler, um für Diversität in Theater, Film und Fernsehen zu kämpfen. Drei Erfahrungsberichte

» radioeins interviewt LSVD: Wie es heute um die Gleichberechtigung steht

Richtig heiraten dürfen Homosexuelle erst seit 2017, doch lange vor der "Ehe für alle" gab es quasi die kleine Schwester: Die "eingetragene Lebenspartnerschaft". Heute vor 20 Jahren hat der damalige Bundespräsident Johannes Rau das entsprechende Gesetz unterschrieben.

» rbb24 über lesbisches Paar: Mehr Mutter fürs Kind

Heiraten? – Ja. Gemeinsame Elternschaft aber sieht das deutsche Recht für gleichgeschlechtliche Paare nicht vor. Mehrere Paare erstreiten dieses Recht nun vor Gericht. Eine Berliner Mutter und ihre Partnerin klagen ebenfalls.

» Landeszeitung: Es braucht noch mehr Menschen, die queer sichtbar machen

Eine öffentliche Debatte über Queersein haben jüngst 185 Schauspielerinnen und Schauspieler angestoßen, indem sie sich in der Zeitung als lesbisch, schwul, bisexuell, queer, nicht-binär oder trans outeten. Sie fordern einen bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Der Verein Schlau Lüneburg hat sich zur Aufgabe gemacht, in Schulen über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Vielfalt zu informieren, um so Vorurteile abzubauen und Jugendliche beim Coming-out zu unterstützen.

» netzpolitik.org über nichtbinäre Person: "Aber du siehst für mich wie ein Mann aus!"

Nicht-geschlechtsspezifische Menschen und andere gesellschaftliche Minderheiten sind immer wieder mit Ignoranz und Diskriminierung konfrontiert. Damoun berichtet im Portrait von den Erfahrungen als nicht-binäre, queere, nach Deutschland zugezogene Person und Aktivismus, online wie offline.

» Zeit Online über Geschlechterrollen im Sex: Hol dir deinen Orgasmus

Warum kommen Männer öfter als Frauen? Mit Biologie hat das wenig zu tun, sondern mit unserem Verständnis von Sex. Das ist überholt – und betrifft alle Geschlechter.

» Frankfurter Neue Presse über schwulen Flüchtling: Rettungssanitäter soll abgeschoben werden – in Guinea drohen ihm Gefängnis und Tod

Faya Michel Koniono soll abgeschoben werden, mit möglicherweise fatalen Folgen. Der DRK-Ortsverein Mainspitze setzt sich für den jungen Mann aus Guinea ein.

15. Februar 2021

» Neue Attacke von Götz Aly in der Berliner Zeitung: Transgender, Sex und die Grünen

Zweifellos ist eine Reform des Transsexuellengesetzes geboten. Aber sollten wirklich schon 14-Jährige bestimmen können, welchem Geschlecht sie angehören? S.a.: Transrechte sind Menschenrechte! Eine Replik auf Götz Aly (09.02.2021)

» Nau: Der Jungfreisinn will die Familie revolutionieren

Im neuen Positionspapier zur Familienpolitik der Jungfreisinnigen werden Leihmutterschaft und die Abschaffung der Ehe verlangt. Kurz: Weniger Staat.

» Spiegel über Corona-Comics von Ralf König: Nicht mal mehr Ruhe zur Selbstbefriedigung

Der Karikaturist Ralf König ist im vergangenen Jahr 60 geworden, aber in seinen Corona-Comics hat er noch immer den Humor eines 16-Jährigen: ein bisschen versaut, mit großem Spaß an der kleinen Provokation.

» Süddeutsche.de über Dragqueen: Geschminkt politisch

Patrik Grießmeier, 24, ist Schauspielstudent und zeigt sich im Internet als Dragqueen. Für ihn ist das ein Appell an die Toleranz aller Menschen. Das verstehen noch nicht alle

» Westfälischer Anzeiger: Liebe im Lockdown – Bei Katja und Angelina funkt es beim Mädelsabend

Normalerweise wären die Restaurants am Valentinstag voller verliebter Paare, in diesem Jahr bleiben die Tische leer. Liebesgeschichten gibt es allerdings auch im Lockdown. Zum Beispiel die von Katja und Angelina aus Hamm.

14. Februar 2021

» Blick: So herzig sind die Zwillinge des schwulen SRF-Paars

Sie wurden zu den Überfliegern der SRF-Serie "Familiensache". Inzwischen sind Raphael (39) und Ciccio Ravi-Pinto (40) aus Bern zum zweiten Mal Eltern geworden. Gleich drei Kinder machen sie jetzt glücklich.

13. Februar 2021

» Berliner Zeitung über FDP-Initiative: 1000 Euro auch für Homo-Paare zur Kinderwunsch-Behandlung

Die Liberalen im Abgeordnetenhaus bringen am Donnerstag einen Antrag ein, der homosexuellen und kinderlosen Paaren das Kinderkriegen erfüllen soll.

» Merkur: Der Geschlechtsumwandler

Seine Patienten kommen aus ganz Deutschland, Italien, Spanien, aber auch aus Übersee Dr. Cvetan Taskov genießt international einen Ruf für so genannte geschlechtsangleichende Operationen.

» nd über Multimediaprojekt "Genderprism": Biografien, die Kategorien sprengen

"Ich sehe Identität jetzt als ein Spektrum. Jeder Mensch hat zu viele Schattierungen und Nuancen, um mit wenigen Begriffen definiert zu werden. Man kann unmöglich wissen, wie jemand ist." Das sagt Margo, eine der Teilnehmer*innen von Nikita Karimovs Multimediaprojekt "Genderprism".

» nd über Film "Die Hauptfestung der Sitsch": Schwule Kosaken und gelebte Utopien

Der Film als visuelles Medium schafft es besonders gut, neue Bilder zu kreieren, die stereotype Vorstellungen herausfordern. Eugen Korshunov zeigt in seinem Werk "Die Hauptfestung der Sitsch" ("Holovna Fortetsya Sichi") eine queere Variante des "großen ukrainischen Mythos von den Kosaken", wie er sagt.