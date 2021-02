Ausgewählter Artikel:

» (18.02.2021) kreiszeitung.de: Grüner ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Schwul, sagt Arthur Lempert, sei nach wie vor ein Schimpfwort. Nach außen geben wir uns ach so tolerant, finden es toll, dass es die Ehe für alle gibt die Toleranz geht aber nicht in die Tiefe, die ist nur oberflächlich, so seine Feststellung. Nein, Homosexuelle würden auch heute noch Hass und Gewalt im Alltag erfahren auf der Straße, im Büro, im Verein oder wo auch immer sonst.

18. Februar 2021

» Welt: Warum die Solidaritätsaktion für schwule Fußballprofis wichtig ist

800 Spieler aus den Profiligen stärken ihren homo- und bisexuellen Kollegen den Rücken. Sie haben verstanden, dass es krank machen kann, sich verstecken zu müssen. Nur Philipp Lahm zieht aus der Homophobie von Fans und Mitspielern den völlig falschen Schluss.

» Süddeutsche.de über Coming-Out im Fußball: Ermutigen ist besser als warnen

Ex-Nationalspieler Philipp Lahm sieht geringe Chancen, dass ein Bundesligaprofi ein Coming-out "halbwegs unbeschadet" überstehen würde. Mehr als 800 Fußballer und Fußballerinnen setzen ein besseres Zeichen.

» Tagesspiegel über Homosexualität im Fußball: Es wird Zeit für ein kollektives Coming-Out!

Hunderte Profis setzen ein Zeichen. Philipp Lahm hingegen rät vom Coming-Out ab; dabei könnte gerade er seine Popularität sinnvoll nutzen. Ein Kommentar.

» FR zu #ActOut: Die Gesellschaft hat sich verändert, der Film muss hinterher

Qualität und Diversität schließen sich nicht aus, sondern ein.

» kreiszeitung.de: Grüner ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

» Zeit Online: Der Fußball mit seinem Männlichkeitskult

Wir müssen schwule Fußballer zur Offenheit ermutigen. Naivität hilft allerdings nicht. Outen muss sich eine große Gruppe – viele Athleten aus vielen Sportarten.

17. Februar 2021

» Tagesspiegel über Ralf König: "Die Leute haben Angst vor Sex"

Comiczeichner Ralf König erzählt im Buch Coming-Out, wie er sich immer wieder geoutet hat. Er spricht auch zum ersten Mal über seine HIV-Infektion. Hier das Kapitel vorab.

» Tagesspiegel: Ein Aufsatz zum Genderstern – und was er auslöste

Wissenschaftsfreiheit in den (Gender-)Sternen eine Fallstudie im Fach der Kommunikationswissenschaft.

» Kronen Zeitung: Sex unter Kumpels macht nicht gleich schwul

Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller diesmal über Männlichkeit und sexuelle Orientierung.

» derStandard.at: Im Dunkeln – Homophobie im Bundesheer

Die irritierenden Äußerungen des Heeressprechers Michael Bauer zu Homosexuellen im Bundesheer zeigen, wie falsche Annahmen, Ignoranz und Vorurteile immer noch Auslöser von Diskriminierung sind

» Zeit Online: "Wir wollen Verkehrszeichen, die so bunt sind wie die Gesellschaft"

Ein Hamburger Politiker kämpft für geschlechtergerechte Verkehrsschilder – und stößt auf reichlich Gegenwehr. Ein Gespräch darüber, was ein Schild heute leisten muss

» FR über Birgit Kelle: Übel riechende Filterblase

Auch Frauen bekämpfen die Gleichberechtigung. Darüber könnte man lachen wenn es nicht so gefährlich wäre. Die Kolumne.

» jetzt lässt schwulen Geflüchteten zu Wort kommen: "Sie wollten nur einen arabischen Macho, der sie dominiert"

Ali ist von Ägypten nach Berlin geflohen. Er hat das Gefühl, in der queeren Community die Fantasie vom aggressiven Macho erfüllen zu müssen.

» Tagesspiegel über "Adbusting"-Vorfälle in Berlin: Anti-Homophobie-Plakate mit rechtsextremen Botschaften überklebt

Werbeplakate einer Anti-Homophobie-Kampagne wurden mit falschen Inhalten verfremdet. Einiges deutet auf eine Aktion der rechten Identitären Bewegung hin.

» Express über "First Dates Hotel": Kuscheln mit Bruder seines Dates – jetzt ist Patrick sauer auf Vox

"First Dates Hotel": Patrick hat erst ein Date mit Valentina, dann mit deren Bruder Nico. Freundschaftlich. Er betont, nicht schwul zu sein.

» katholisch.de zitiert Jesuit Hagenkord: Papst befürchtet Auseinanderbrechen der Kirche

"Ich glaube schon, dass der Papst deutlich die Sorge hat, dass die katholische Kirche auch an einigen Konfliktthemen auseinanderbrechen könnte, weil einige Parteien einige Themen zu stark machen", sagt Bernd Hagenkord mit Blick auf den Synodalen Weg.

» SWR: 20 Jahre eingetragene Lebenspartnerschaft

Vor 20 Jahren wurde das Lebenspartnerschaftsgesetz beschlossen: Endlich konnten gleichgeschlechtliche Paare eine Fast-Ehe miteinander eingehen. Für ein Mannheimer Paar ein erster Schritt.

» Tagesspiegel: Lilly ist zwölf und möchte ihr Geschlecht anpassen

Sie nimmt Hormone, ist sicher, kein Junge zu sein. Ihre Mutter unterstützt sie. Doch für manche Eltern ist das Coming-out ihrer Kinder wie eine Krebsdiagnose.

16. Februar 2021

» ZDF zum Mordanschlag in Dresden: Der Schwulenhass der Islamisten

Im Oktober griff ein Attentäter ein schwules Paar in Dresden an. Die Ermittler sagen: Der radikaler Islamist hat aus Schwulenhass getötet.

» taz: Queer in Zeiten von Corona

Queere Personen sind stärker als andere von den Auswirkungen der Coronakrise betroffen. Dabei ließe sich von ihnen gesamtgesellschaftlich viel lernen.