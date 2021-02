Ausgewählter Artikel:

» (19.02.2021) Tagesspiegel über Februar ohne Berlinale: Party mit dem Regenbogenbär

Eigentlich sollte jetzt die Berlinale stattfinden. Wir verkürzen das Warten aufs Publikumsfest im Juni, erinnern uns – und empfehlen Berlinale-Filme.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Februar 2021

» Spiegel über Coming-out im Fußball: "Wenn sich keiner traut, dann kommen wir nie voran"

Homosexuelle Fußballer sollten mit ihrem Coming-out bis nach der Karriere warten, sagt Ex-Nationalspieler Philipp Lahm. Benjamin Näßler widerspricht. Als "Mister Gay Germany" kämpft er für mehr Toleranz im Sport.

» Zeit Online über Homophobie im Fußball: Das System ist kaputt

Selbstherrlich, hierarchisch und, wie sich immer wieder zeigt, herausragend homophob: Der Profifußball der Männer hat mit dem Rest der Welt wenig zu tun. Hoffentlich.

» musikexpress: Lil Nas X spricht über Suizidalität, seine Homosexualität und den Kampf gegen seine Depressionen

In der Zeit als Old Town Road alles auseinandergenommen hat, als ich viral ging, fand ich mich wieder in einem Hotelzimmer darüber nachdenkend, einfach alles zu beenden. Aber ich hab es nicht getan.

» Human Resources Manager: Nicht sicher – LGBT+ in der Arbeitswelt

Ja, ist denn schon wieder Pride-Month? Nein, aber dennoch Zeit, noch mehr für LGBT-Rechte im Arbeitsleben einzustehen.

» Blick: Dominique Rinderknecht outet sich als pansexuell

Bis anhin bezeichnete sich Dominique Rinderknecht als bisexuell. Nun outet sich die Ex-Miss-Schweiz erneut: Sie ist pansexuell.

18. Februar 2021

» Tagesspiegel interviewt "11 Freunde"-Chefredakteur: "Philipp Lahm hat einfach nicht weitergedacht"

Chefredakteur Philipp Köster spricht über den 11-Freunde-Appell zum Coming-Out von Profis, Homosexualität im Fußball und die Aussagen von Philipp Lahm.

» FR über Fußball und Gesellschaft: Lauter Ausrufezeichen

Warum sich Fußballer von Fußballerinnen eine Scheibe abschneiden könnten.

» Neue Westfälische: "Kein Heimweh nach Bielefeld" – Wie eine lesbische Jüdin den Holocaust überstand

Die Holocaust-Überlebende Margot Heumann hat ihre Jugend teils in Bielefeld verbracht, bevor sie deportiert wurde. Sie gilt als eine der wenigen bekennenden jüdischen Lesben ihrer Generation.

Bezahltes Probeabo nötig

» VICE: Homofeindlichkeit im Fußball – In meiner Jugend habe ich sie selbst erlebt

Im Magazin 11Freunde solidarisieren sich 800 Fußballprofis mit homosexuellen Kollegen und geben mir als schwulen Mann etwas Hoffnung in den deutschen Fußball zurück.

» vielbunt: Offener Brief – Trans*feindlichkeit in den Medien

Zeit, Trans*feindlichkeit Geschichte werden zu lassen. Wir kommentieren und ordnen Andreas Rödders trans*feindlichen Artikel "Das *-Thema" ein.

» Sportschau: Gegen Homophobie im Fußball – Gespräch mit Marcus Urban

Marcus Urban konnte sich in seiner aktiven Zeit als Nachwuchs-Fußballer nicht outen aus Angst vor Diskriminierung. Wie sieht er das heute? Und was hält er von der Solidaritäts-Aktion des Fußball-Magazins "11 Freunde".

» Open Petition: Freiheit für Ismail Isaew und Salekh Magamadow

Petition an den Europäischen Rat zum Einsatz für die beiden jungen Queers, die aus Tschetschenien geflüchtet waren und nun dahin überstellt wurden. S.a.: Nach Tschetschenien überstellte Teenager "gestehen" Unterstützung einer Terror-Gruppe (07.02.2021)

» All-Out-Petition: Zwei junge tschetschenische Männer in Lebensgefahr

Petition an den US-Präsidenten Joe Biden, Russland zur Freilassung aufzufordern. S.a.: Nach Tschetschenien überstellte Teenager "gestehen" Unterstützung einer Terror-Gruppe (07.02.2021)

» Welt: Warum die Solidaritätsaktion für schwule Fußballprofis wichtig ist

800 Spieler aus den Profiligen stärken ihren homo- und bisexuellen Kollegen den Rücken. Sie haben verstanden, dass es krank machen kann, sich verstecken zu müssen. Nur Philipp Lahm zieht aus der Homophobie von Fans und Mitspielern den völlig falschen Schluss.

» Süddeutsche.de über Coming-Out im Fußball: Ermutigen ist besser als warnen

Ex-Nationalspieler Philipp Lahm sieht geringe Chancen, dass ein Bundesligaprofi ein Coming-out "halbwegs unbeschadet" überstehen würde. Mehr als 800 Fußballer und Fußballerinnen setzen ein besseres Zeichen.

» Tagesspiegel über Homosexualität im Fußball: Es wird Zeit für ein kollektives Coming-Out!

Hunderte Profis setzen ein Zeichen. Philipp Lahm hingegen rät vom Coming-Out ab; dabei könnte gerade er seine Popularität sinnvoll nutzen. Ein Kommentar.

» FR zu #ActOut: Die Gesellschaft hat sich verändert, der Film muss hinterher

Qualität und Diversität schließen sich nicht aus, sondern ein.

» kreiszeitung.de: Grüner ist Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Schwul, sagt Arthur Lempert, sei nach wie vor ein Schimpfwort. Nach außen geben wir uns ach so tolerant, finden es toll, dass es die Ehe für alle gibt die Toleranz geht aber nicht in die Tiefe, die ist nur oberflächlich, so seine Feststellung. Nein, Homosexuelle würden auch heute noch Hass und Gewalt im Alltag erfahren auf der Straße, im Büro, im Verein oder wo auch immer sonst.

» Zeit Online: Der Fußball mit seinem Männlichkeitskult

Wir müssen schwule Fußballer zur Offenheit ermutigen. Naivität hilft allerdings nicht. Outen muss sich eine große Gruppe – viele Athleten aus vielen Sportarten.