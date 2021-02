Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2021) ze.tt über "Queer Sex": Ein Schmuddelheft mit Bildungsauftrag

In dem Magazin "Whatever the Fuck You Want" erzählen Autor*innen von ihren queeren Sexerlebnissen – und kennen dabei keine Tabus. Über GrindR-Dates und Klo-Orgien

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Februar 2021

» Süddeutsche.de interviewt schwules Gastronomen-Paar: "Der Tag der Verpartnerung wird immer unser Hochzeitstag bleiben"

Seit fast zehn Jahren betreiben Steffen Irion und Can Tuna das "Parkcafé". Die beiden Gastwirte erzählen, wie es ihnen im Lockdown geht, wie aus früheren Angestellten Unterstützer geworden sind und warum die Ehe für Alle für sie nur ein Stempel für das Protokoll ist

» Spiegel zur Schauspieler-Debatte: Wer darf wen spielen?

Im Kino und beim Theater trifft Kunstfreiheit auf Identitätspolitik. Sollten schwarze Darsteller weiße Figuren verkörpern? Muss eine autistische Frau von einer Autistin gespielt werden? Und sollten Homosexuelle sichtbarer sein?

Bezahltes Probeabo nötig

» Jüdische Allgemeine über schwulen Stierkämpfer: Der Tora-Torero

Vor 100 Jahren begann Sidney Franklin eine große Karriere als Stierkämpfer und das, obwohl er schwul und jüdisch war

» ze.tt über "Queer Sex": Ein Schmuddelheft mit Bildungsauftrag

In dem Magazin "Whatever the Fuck You Want" erzählen Autor*innen von ihren queeren Sexerlebnissen – und kennen dabei keine Tabus. Über GrindR-Dates und Klo-Orgien

21. Februar 2021

» taz über Arztpraxis für trans Personen: Medizin ohne üblichen Takt

Eine neue Schwerpunktpraxis in Berlin-Neukölln versucht trans Menschen individuell zu begleiten und stößt an die Grenzen des Gesundheitssystems.

» SPDqueer: Zahlreiche Genoss*innen engagieren sich tagtäglich für Akzeptanz, Vielfalt, Aufklärung und Gleichstellung sowie gegen Ausgrenzung, Hass, Hetze und Diskriminierung

Pressemitteilung zum Online-Talk "JOUR FIXE – Kultur schafft Demokratie" mit Sandra Kegel u.a. vom 18.02.2021

» der zaunfink: Mit Sozialdemokrat:innen reden?

"Mit Rechten reden?" Das ist eine seit einiger Zeit immer wieder zu Recht gestellte und unterschiedlich beantwortete Frage. Macht das Sinn? Wenn ja, wie bekommt man es hin, der Auseinandersetzung mit Menschen, die gar nicht sachlich diskutieren wollen, trotzdem irgendeinen Mehrwert abzutrotzen? Spätestens seit heute frage ich mich: Mit Sozialdemokrat:innen reden? Geht das? Wem nutzt das? Kann man sich das nicht besser sparen?

» Samstag ist ein guter Tag: "So geht das nicht!" Gesine Schwan stellt LGBTQ-Aktivist*innen in die Ecke der virtuellen SPD-Kneipe

In einer Online-Diskussion, die so elend war, dass sie den Namen nicht verdient, hat sich die SPD mit einer sehr hässlichen, LGBTQ entmündigenden Fratze gezeigt.

» Deutschlandfunk zum Kampf gegen Homophobie im Fußball: Auf wen kann man zählen?

Zwei Aktionen sorgen aktuell für Diskussionen um Homosexualität im Profifußball. 800 Spieler und Spielerinnen sicherten homosexuellen Kolleg:innen Unterstützung zu. Philipp Lahm rät dagegen von einem Coming Out ab. Dabei könnte er selber zu einem normaleren Umgang beitragen, meint Raphael Späth.

20. Februar 2021

» Queeramnesty Urgent Action: LGBTI-Aktivisten verschleppt

Am 4. Februar wurden Salekh Magamadov und Ismail Isaev in Zentralrussland von der Polizei entführt und nach Tschetschenien gebracht. S.a.: Nach Tschetschenien überstellte Teenager "gestehen" Unterstützung einer Terror-Gruppe (07.02.2021)

» Tagesspiegel: Für queere Personen in Ghana spitzt sich die Lage zu

In Accra sind queere Personen derzeit Hetze und Anfeindungen ausgesetzt. Alex Kofi Donkor von LGBT+ Rights Ghana hofft auf internationale Unterstützung.

» stern: "Das Stigma wirst du nicht mehr los" – Nico Schulte über sein unfreiwilliges Outing in der U19-Bundesliga

Als Torhüter in der U19-Bundesliga hatte der heute 25-jährige Nico Schulte gute Aussichten auf die Deutsche Bundesliga. Doch kurz vor seinem Karrieresprung wird er unfreiwillig als schwul geoutet. Wie er heute damit umgeht, erzählt Schulte im Video.

» Deutschlandfunk Nova: Wenn Du merkst, dass Du doch nicht transgender bist

Nele hatte eine Therapie begonnen, Hormone genommen und sich die Brüste entfernen lassen. Dann aber merkte sie: die Transition war der falsche Weg.

» Salzburger Nachrichten: Papa und Papi und die Liebe zu ihrem Kind

Ein homosexuelles Paar aus Salzburg erzählt vom Alltag mit der gemeinsamen Tochter (4). "Wir sind eine ganz normale Familie."

Kostenloses Probeabo nötig

» derStandard.at über Meinungsfreiheit und Cancel-Culture: "NYT" und "Le Monde" liefern sich Schlagabtausch

Die Weltblätter orten beim jeweils anderen Zensur

» RP Online aus Düsseldorf: LSBT-Denkmal soll vor das Apollo

Der Erinnerungsort für in Düsseldorf verfolgte Lesben und Schwule ist der Stadt 200.000 Euro wert. Im vergangenen Jahr gab es noch Diskussionen um das Denkmal.

» Braunschweiger Zeitung: Wie gendergerecht ist "Clevergirl" am Staatstheater?

"Clevergirl" will Kinder sensibel fürs Gendern machen. LGBT-Aktivisten halten's für misslungen, andere Expertinnen und Beteiligte widersprechen.

Bezahltes Probeabo nötig

» spox über Homosexualität im Fußball: Darum liegt Philipp Lahm falsch

800 Sportlerinnen und Sportler sagen queeren Profis ihre Unterstützung zu , doch Philipp Lahm warnt vor Coming-outs. Damit hat der ehemalige DFB-Kapitän eine Chance vertan, denn ohne Mut und klare Haltung wird der Fußball weiter hinter der gesellschaftlichen Realität zurückbleiben. Die Fußball-Kolumne.

» Soester Anzeiger: "Sollte normal sein" -Heimische Kicker äußern sich zu möglichem Coming Out

Über 800 Profis haben sich solidarisch erklärt für den Fall, dass sich ein homosexueller Fußballer outen sollte. Mit diesem öffentlichen Appell, den das Fußball-Magazin 11 Freunde in seiner jüngsten am Donnerstag erschienenen Ausgabe veröffentlicht hat, wollen sie Mitspieler zu diesem Schritt ermutigen.

» Business Insider über Coming out im Job: Warum und wann Menschen sich dazu entscheiden – und wo es Unterstützung gibt

LGBTQI*-Personen erzählen von ihrem beruflichem Outing und warum es so wichtig ist – sowohl für einen selber als auch das Unternehmen.