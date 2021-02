Ausgewählter Artikel:

» (22.02.2021) Mein-MMO.de: Rainbow Six Siege kriegt den 1. offen schwulen Operator

Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege stellt seinen ersten offen homosexuellen Helden vor. Der Shooter will diverser werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. Februar 2021

» BR.de: Warum ist das Outing immer noch schwierig?

Ein Coming-out – nach wie vor scheint es ein großer Schritt zu sein, der für Aufmerksamkeit sorgt. Das Tagesgespräch schaut nicht nur auf lesbische Schauspielerinnen oder schwule Profifussballer: Welche Erfahrungen gibt es im Alltag – im Büro, in der Schule, in der Familie?

» Blick aus der Schweiz: "Ehe für alle"-Gegner rufen zum Gebet auf

Die Corona-Situation macht den Gegnern der "Ehe für alle" einen Strich durch die Rechnung. Die Unterschriftensammlung fürs Referendum stockt. Nun hoffen sie auf göttliche Hilfe.

» Die Presse über Blutspenden in Österreich: Erste Schritte Richtung Gleichstellung für Homosexuelle

Die Wartezeit, bis man nach Sex unter Männern Blut spenden darf, wird von zwölf auf vier Monate verkürzt, verkündete Gesundheitsminister Anschober.

» VICE: YouTuberin Melina Sophie über ihr Coming-out, Hater und lesbische Vorbilder

"Wenn ich heute gefragt werde, was mit Männern geht, sage ich: 'Mit Männern nichts, aber mit Frauen sehr viel.'"

» ORF: LGBTIQ-Community möchte gehört werden

In Klagenfurt macht jetzt im Wahlkampffinale eine gar nicht so kleine Minderheit auf sich aufmerksam und fordert ein eigenes Referat in der neuen Stadtpolitik, um gesellschaftlich mehr gehört und wahrgenommen zu werden: Es ist die LGBTIQ-Community.

» BR24: Coming-out im Fußball – "Mr. Gay Germany" fordert mehr Mut

In der Diskussion über Coming-outs von Fußball-Profis bedauert Benjamin Näßler, "Mr. Gay Germany", die Äußerungen von Ex-Spieler Philipp Lahm. Der ehemalige FC-Bayern-Profi hatte schwulen Spielern empfohlen, sich ein Coming-out gut zu überlegen.

» Blick über lesbische Pfarrerin: Die Exotin im Gotteshaus

Die Pfarrerin Priscilla Schwendimann (28) wollte nicht hinnehmen, dass eine einsam Verstorbene ohne Trauergäste beerdigt werden sollte – und organisierte über Facebook 20 Menschen.

» RP Online: Identitätsfindung eines schwulen Vaters

Der gebürtige Rheydter Samuel Coenigsberg bindet in seinem Debütroman Que(E)rflug biografische Erfahrungen ein. Der zweite Band ist in Arbeit.

» Berliner Morgenpost: Diese falsche Männlichkeit beim "Bergdoktor"

Schauspieler- und potenzielle Fußballer-Outings bekommen gerade viel Medienaufmerksamkeit – zurecht, wie ich finde.

» Welt über schwules Liebespaar: Beide glaubten schon nicht mehr an eine Beziehung

Der eine hatte der Liebe abgeschworen, der andere konnte sich einfach nicht verlieben. Dann lernten sie sich kennen. Erst war es eine Freundschaft mit Sex – doch ein Urlaub in New York änderte alles.

» Süddeutsche.de interviewt schwules Gastronomen-Paar: "Der Tag der Verpartnerung wird immer unser Hochzeitstag bleiben"

Seit fast zehn Jahren betreiben Steffen Irion und Can Tuna das "Parkcafé". Die beiden Gastwirte erzählen, wie es ihnen im Lockdown geht, wie aus früheren Angestellten Unterstützer geworden sind und warum die Ehe für Alle für sie nur ein Stempel für das Protokoll ist

» Spiegel zur Schauspieler-Debatte: Wer darf wen spielen?

Im Kino und beim Theater trifft Kunstfreiheit auf Identitätspolitik. Sollten schwarze Darsteller weiße Figuren verkörpern? Muss eine autistische Frau von einer Autistin gespielt werden? Und sollten Homosexuelle sichtbarer sein?

» Jüdische Allgemeine über schwulen Stierkämpfer: Der Tora-Torero

Vor 100 Jahren begann Sidney Franklin eine große Karriere als Stierkämpfer und das, obwohl er schwul und jüdisch war

» ze.tt über "Queer Sex": Ein Schmuddelheft mit Bildungsauftrag

In dem Magazin "Whatever the Fuck You Want" erzählen Autor*innen von ihren queeren Sexerlebnissen – und kennen dabei keine Tabus. Über GrindR-Dates und Klo-Orgien

21. Februar 2021

» taz über Arztpraxis für trans Personen: Medizin ohne üblichen Takt

Eine neue Schwerpunktpraxis in Berlin-Neukölln versucht trans Menschen individuell zu begleiten und stößt an die Grenzen des Gesundheitssystems.

» SPDqueer: Zahlreiche Genoss*innen engagieren sich tagtäglich für Akzeptanz, Vielfalt, Aufklärung und Gleichstellung sowie gegen Ausgrenzung, Hass, Hetze und Diskriminierung

Pressemitteilung zum Online-Talk "JOUR FIXE – Kultur schafft Demokratie" mit Sandra Kegel u.a. vom 18.02.2021

» der zaunfink: Mit Sozialdemokrat:innen reden?

"Mit Rechten reden?" Das ist eine seit einiger Zeit immer wieder zu Recht gestellte und unterschiedlich beantwortete Frage. Macht das Sinn? Wenn ja, wie bekommt man es hin, der Auseinandersetzung mit Menschen, die gar nicht sachlich diskutieren wollen, trotzdem irgendeinen Mehrwert abzutrotzen? Spätestens seit heute frage ich mich: Mit Sozialdemokrat:innen reden? Geht das? Wem nutzt das? Kann man sich das nicht besser sparen?

» Samstag ist ein guter Tag: "So geht das nicht!" Gesine Schwan stellt LGBTQ-Aktivist*innen in die Ecke der virtuellen SPD-Kneipe

In einer Online-Diskussion, die so elend war, dass sie den Namen nicht verdient, hat sich die SPD mit einer sehr hässlichen, LGBTQ entmündigenden Fratze gezeigt.

» Deutschlandfunk zum Kampf gegen Homophobie im Fußball: Auf wen kann man zählen?

Zwei Aktionen sorgen aktuell für Diskussionen um Homosexualität im Profifußball. 800 Spieler und Spielerinnen sicherten homosexuellen Kolleg:innen Unterstützung zu. Philipp Lahm rät dagegen von einem Coming Out ab. Dabei könnte er selber zu einem normaleren Umgang beitragen, meint Raphael Späth.