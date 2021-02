Ausgewählter Artikel:

» (23.02.2021) Süddeutsche.de zur Kritik an Sandra Kegel: Mob-Reflex '21

Wie ein eigentlich harmloses Kulturforum der SPD aus den Fugen gerät, weil die FAZ-Feuilletonchefin Sandra Kegel sprechen soll.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Februar 2021

» Transfeindlicher Kolumnist Götz Aly geriert sich in der Berliner Zeitung als Opfer: "Schmeißt endlich Aly raus"

Der Transgenderverband Iglyo fordert die freie Geschlechtswahl für unter 18-Jährige. Jeder Widerspruch wird mit Drohungen und Denunziationen kleingehalten.

» derStandard.at: Diversität in den darstellenden Künsten? Hauptsache Mainstream!

Gefordert wird die Sichtbarmachung von Vielfalt in den Erzeugnissen der Kulturindustrie. Doch die Aufrechterhaltung des schönen Scheins ist eine Frage des Profits

» Nollendorfblog: Die verlogene Entschuldigung der SPD für den queerfeindlichen Kulturtalk

Die Diskussion ist nicht irgendwo hingelaufen, wo sie nicht hinsollte, sondern die Moderation hat alles dafür getan, dass sie in eine Richtung geht, und genau diese Richtung war das Problem.

» watson: Schon mal von PrEP gehört? So funktioniert das Vorbeugungsmittel gegen HIV

PrEP bedeutet Präexpositionsprophylaxe und ist ein Medikament, das vorbeugend gegen HIV schützt. In der Schwulen-Communitiy ist die Pille weit verbreitet. Der 36-jährige Sebastian nimmt PrEP seit vier Jahren regelmässig ein, Benjamin Hampel ist wissenschaftlicher Leiter vom PrEP-Programm und der SwissPrEPared-Studie. Im Video erzählen die beiden, was der HIV-Schutz auf sich hat.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt trans Autorin Nora Eckert: "Ich wollte nicht mit dem Exotikstempel rumlaufen"

Als Transfrau in den 70ern bleibt Nora Eckert nur das Nachtleben zum Geldverdienen. "Es war fantastisch." Doch sie will wieder einen sozialversicherungspflichtigen Job. In "Wie alle, nur anders" geht es auch um ihren Wunsch nach Bürgerlichkeit.

» RTL: Hater melden lesbisches Pärchen als selbstmordgefährdet – Instagram-Account plötzlich gelöscht

Chloé (30) und Lea (30) waren völlig überrascht, als ihr Pärchen-Account bei Instagram plötzlich deaktiviert wurde.

22. Februar 2021

» BR.de: Warum ist das Outing immer noch schwierig?

Ein Coming-out – nach wie vor scheint es ein großer Schritt zu sein, der für Aufmerksamkeit sorgt. Das Tagesgespräch schaut nicht nur auf lesbische Schauspielerinnen oder schwule Profifussballer: Welche Erfahrungen gibt es im Alltag – im Büro, in der Schule, in der Familie?

» Blick aus der Schweiz: "Ehe für alle"-Gegner rufen zum Gebet auf

Die Corona-Situation macht den Gegnern der "Ehe für alle" einen Strich durch die Rechnung. Die Unterschriftensammlung fürs Referendum stockt. Nun hoffen sie auf göttliche Hilfe.

» Die Presse über Blutspenden in Österreich: Erste Schritte Richtung Gleichstellung für Homosexuelle

Die Wartezeit, bis man nach Sex unter Männern Blut spenden darf, wird von zwölf auf vier Monate verkürzt, verkündete Gesundheitsminister Anschober.

» VICE: YouTuberin Melina Sophie über ihr Coming-out, Hater und lesbische Vorbilder

"Wenn ich heute gefragt werde, was mit Männern geht, sage ich: 'Mit Männern nichts, aber mit Frauen sehr viel.'"

» ORF: LGBTIQ-Community möchte gehört werden

In Klagenfurt macht jetzt im Wahlkampffinale eine gar nicht so kleine Minderheit auf sich aufmerksam und fordert ein eigenes Referat in der neuen Stadtpolitik, um gesellschaftlich mehr gehört und wahrgenommen zu werden: Es ist die LGBTIQ-Community.

» BR24: Coming-out im Fußball – "Mr. Gay Germany" fordert mehr Mut

In der Diskussion über Coming-outs von Fußball-Profis bedauert Benjamin Näßler, "Mr. Gay Germany", die Äußerungen von Ex-Spieler Philipp Lahm. Der ehemalige FC-Bayern-Profi hatte schwulen Spielern empfohlen, sich ein Coming-out gut zu überlegen.

» Mein-MMO.de: Rainbow Six Siege kriegt den 1. offen schwulen Operator

Der Taktik-Shooter Rainbow Six Siege stellt seinen ersten offen homosexuellen Helden vor. Der Shooter will diverser werden.

» Blick über lesbische Pfarrerin: Die Exotin im Gotteshaus

Die Pfarrerin Priscilla Schwendimann (28) wollte nicht hinnehmen, dass eine einsam Verstorbene ohne Trauergäste beerdigt werden sollte – und organisierte über Facebook 20 Menschen.

» RP Online: Identitätsfindung eines schwulen Vaters

Der gebürtige Rheydter Samuel Coenigsberg bindet in seinem Debütroman Que(E)rflug biografische Erfahrungen ein. Der zweite Band ist in Arbeit.

» Berliner Morgenpost: Diese falsche Männlichkeit beim "Bergdoktor"

Schauspieler- und potenzielle Fußballer-Outings bekommen gerade viel Medienaufmerksamkeit – zurecht, wie ich finde.

» Welt über schwules Liebespaar: Beide glaubten schon nicht mehr an eine Beziehung

Der eine hatte der Liebe abgeschworen, der andere konnte sich einfach nicht verlieben. Dann lernten sie sich kennen. Erst war es eine Freundschaft mit Sex – doch ein Urlaub in New York änderte alles.

» Süddeutsche.de interviewt schwules Gastronomen-Paar: "Der Tag der Verpartnerung wird immer unser Hochzeitstag bleiben"

Seit fast zehn Jahren betreiben Steffen Irion und Can Tuna das "Parkcafé". Die beiden Gastwirte erzählen, wie es ihnen im Lockdown geht, wie aus früheren Angestellten Unterstützer geworden sind und warum die Ehe für Alle für sie nur ein Stempel für das Protokoll ist

» Spiegel zur Schauspieler-Debatte: Wer darf wen spielen?

Im Kino und beim Theater trifft Kunstfreiheit auf Identitätspolitik. Sollten schwarze Darsteller weiße Figuren verkörpern? Muss eine autistische Frau von einer Autistin gespielt werden? Und sollten Homosexuelle sichtbarer sein?

