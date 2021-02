Ausgewählter Artikel:

» (24.02.2021) Deutsche Welle: Hartes Schicksal Homosexueller im Iran

Homosexuelle können sich im Iran nur unter Inkaufnahme von Repressionen outen, so ein aktueller UN-Bericht. Bleibt die Hoffnung auf politisches Asyl.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Februar 2021

» ostpol über Russlands Schulen und LGBTI: "Es ist nicht klar, wo du schon Propaganda betreibst und wo du bloß Unterricht machst"

Was sich an den Schulen in Perm (Russland) geändert hat, seit vor sieben Jahren das Gesetz über das Verbot der Propaganda von nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen beschlossen wurde.

» ostpol: Wovor Charkiws LGBT-Community Angst hat und wie sie sich vergnügt

Letztes Jahr haben Rechtsradikale drei Menschen beim dem Marsch für Gleichheit in Charkiw zusammengeschlagen, und in diesem Jahr bewarfen sie das LGBT-Zentrum mit Eiern, gossen Urin aus und zerschlugen Fenster. Doch trotz der Drohungen und der Tatsache, dass die Corona-Pandemie Anpassungen erforderlich machte, fand der Marsch dennoch statt – nicht ohne Zusammenstöße.

» ostpol: Flucht in die (Un-)Freiheit – Die Realität der Inklusion von queeren Partys

Wenn ich auf eine queere Party gehe, wünsche ich mir in einen Raum zu gelangen, der frei von Vorurteilen und Stereotypen ist, aber überraschenderweise ist der Hauch des Patriarchats auf queeren Partys oft stärker als außerhalb zu spüren.

» VICE: Kevin Kühnert über Coming-out, Berliner Feiernächte und Schwulsein in der SPD

"Mit 18 habe ich mich bei GayRomeo angemeldet, das ist das Mindestalter. Da war ich sehr penibel. Zuvor bin ich natürlich nicht auf die Idee gekommen, ein falsches Alter anzugeben."

» Deutsche Welle: Hartes Schicksal Homosexueller im Iran

Homosexuelle können sich im Iran nur unter Inkaufnahme von Repressionen outen, so ein aktueller UN-Bericht. Bleibt die Hoffnung auf politisches Asyl.

» Spektrum der Wissenschaft: Gibt es mehr als zwei Geschlechter?

Natürlich gibt es zwei Geschlechter: männlich und weiblich. Oder ist es doch nicht so einfach? Welche Rolle spielt Kultur neben Biologie?

» Deutschlandfunk Nova über Web-Serie "Kuntergrau": Das Queere selbstverständlich straight erzählen

Die nicht-kommerzielle Webserie "Kuntergrau" erzählt das Queere ganz normal. Sie ist in 16 Sprachen untertitelt und in die dritte Staffel gegangen.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "Verstecken macht keinen Sinn" – mvd Mannheim ist der größte schwul-lesbische Sportverein der Region

Vorsitzender Markus Kellmann spricht über Homophobie im Fußball und abseits des Platzes

» LGBTI-Aktivistin Vika Biran auf ostpol: Ausstieg aus dem Aktivismus (un)möglich?: Aufhören oder Weitermachen?

Der Aktivismus sollte dir nicht alles auf einmal verschaffen Rückhalt, narzisstischen Trost, Erfüllung, Freude und so weiter. Wie bei einer Co-Abhängigkeit empfiehlt es sich, stets auf der Hut zu sein: Hätte ich diese Beziehung nicht mehr, was bliebe übrig?

» Samenspender für lesbisches Paar berichtet auf Zeit Online: Der Vaterschaftstest

Unser Autor hat einem lesbischen Paar geholfen, eine Familie zu gründen. Als Samenspender. Das hätte er sich einfacher vorgestellt.

Kostenloses Probeabo nötig

» Sportbuzzer interviewt Volleys-Star Benjamin Patch: "Ich bin queer, keine Frage"

Ausnahmespieler Benjamin Patch spricht im Sportbuzzer-Interview über und sein Coming-Out, die Liebe zum Volleyball und warum er seinen Vertrag bei den BR Volleys nun verlängert hat. S.a.: Benjamin Patch: "Queer sollte die neue Norm sein" (23.02.2021)

» Süddeutsche.de: Philipp Lahm verteidigt seine Haltung zu Coming-Outs

Philipp Lahm war in die Kritik geraten, weil er schwulen Profifußballern von einem Coming-out abriet. Bei einer Lesung verteidigt er seine Haltung.

» arte über Spanien: Für die freie Wahl des Geschlechts

Seit langem fordern LGBT-Verbände in Spanien, dass das Geschlecht auf dem Standesamt geändert werden könne, ohne ein medizinisches oder psychiatrisches Gutachten vorweisen zu müssen. Das bestehende Gesetz schütze Trans-Menschen nicht vor Diskriminierung. Unterstützt werden die Verbände von der Partei Podemos, nicht aber von deren Koalitionspartner, den Sozialisten.

» ORF: Akkreditierte Vereine für Sexualpädagogik

Ab Herbst dürfen nur noch Vereine mit sexualpädagogischen Angeboten an den Schulen arbeiten, die in einer Liste qualitätsgeprüfter Einrichtungen des Bildungsministeriums aufscheinen. Das Aufnahmeprozedere dafür ist noch offen.

» evangelisch.de: Methodistische Bischöfe warnen vor Kirchenspaltung

Angesichts einer drohenden Spaltung der Evangelisch-methodistischen Kirche auf Weltebene haben drei europäische Bischöfe zur Einheit aufgerufen. Am Umgang mit der Homosexualität entzündet sich seit Jahren ein heftiger Streit zwischen verschiedenen Lagern in der Freikirche.

» WDR: Bunte Zebrastreifen – Wie queer ist Köln?

Die Diskussion um Zebrastreifen in Regenbogenfarben als Ausdruck eines toleranten Köln ist neu entfacht. Und bekommt einen prominenten Fürsprecher aus der Politik.

23. Februar 2021

» Lokalkompass über trans Mann: "Das war einfach nicht ich"

Wie führt man ein Interview, wenn die Fragen, die eigentlich nahe lägen, besser nicht gestellt würden?

» derStandard.at: Wie sich ein Lehrer vor seiner Klasse outete

Kollegen haben ihm von dem Schritt abgeraten, aber es war wichtiger, LGBTQ-Kindern ein Vorbild zu sein, als sich zu verstecken

» Nollendorfblog zum SPD-Talk zu Act Out: "Lügt Sandra Kegel? ZDF widerspricht FAZ-Frau"

"Nicht nur die Argumentation, sondern auch die Faktenlage der FAZ-Feuillletonchefin ist offensichtlich die gleiche wie die der AfD: Sie scheint nicht vorhanden zu sein", schreibt Johannes Kram

» Transfeindlicher Kolumnist Götz Aly geriert sich in der Berliner Zeitung als Opfer: "Schmeißt endlich Aly raus"

Der Transgenderverband Iglyo fordert die freie Geschlechtswahl für unter 18-Jährige. Jeder Widerspruch wird mit Drohungen und Denunziationen kleingehalten.