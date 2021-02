Ausgewählter Artikel:

» (25.02.2021) Ruhr Nachrichten über #ihrkönntaufunszählen: "Traurig, dass das heutzutage notwendig ist"

Mehr als 800 Fußball-Profis haben mit der #ihrkönntaufunszählen-Aktion homosexuellen Profis den Rücken gestärkt. Auch der Fußballkreis äußert sich zu der Aktion.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Februar 2021

» der Freitag über Homophobie im Fußball: Leicht spricht es sich über das Outing

Eine Kampagne soll Spieler zum sexuellen Bekenntnis motivieren. So einfach ist es aber nicht

» Sportschau über Homophobie im Fußball: Symbolik allein reicht nicht

Die Solidarität von mehr als 800 Fußballern hat Wellen geschlagen. Doch sie überdeckt auch die fehlende Vielfalt in Klubs und Verbänden. Nicht die Appelle für ein Coming-out sind entscheidend, sondern Trainerausbildung und Selbstkritik von Sponsoren. Ein Kommentar.

» watson interviewt Nicolas Puschmann: "Du bist keine bessere Person, nur weil du heterosexuell bist"

Nicolas Puschmann wurde deutschlandweit als Prince Charming bekannt. 2019 suchte er im TV unter 20 Männern seine große Liebe. Im Interview mit watson spricht er jetzt über sein Buchprojekt "Coming out".

» Focus interviewt Nicolas Puschmann: "Let's Dance"-Star erzählt, wie sein Coming-Out ihn veränderte

In diesem Jahr tanzt Nicolas Puschmann in der RTL-Show ´Let's Dance´ mit. Er war der erste schwule ´Bachelor´ (´Prince Charming´) und ist nun der erste Mann, der mit einem Mann übers Parkett schwebt. Mit FOCUS Online spricht Puschmann über sein Coming-out und seine Mission.

» FR: Wann wird Outen überflüssig?

Leider sind Rollenklischees hierzulande immer noch entscheidend. Oder warum löst die Aktion #actout eine kontroverse Debatte aus?

» nd: Geleaked – Rechte Angriffe auf Transgesetz

Eine rechts-konservative Stiftung hat einen internen Entwurf des Innenministeriums und des Justizministeriums zur Neuregelung des "Transsexuellengesetzes" veröffentlicht – und nutzt ihn jetzt für ihre transfeindliche Stimmungsmache.

» Tagesspiegel: Missbrauch von Kindern im Namen der sexuellen Freiheit

In Berlin konnten sich Pädosexuelle vor Jahrzehnten ungestört dem Sex mit Kindern und Jugendlichen widmen. Eine Studie untersucht die erschreckende Zeit.

» sport1 über DFB-Ansprechpartner Christian Rudolph: "Als Aktivist gehen mir viele Sachen nicht schnell genug"

Christian Rudolph ist seit Jahresbeginn Ansprechpartner bei der Anlaufstelle für LSBTI+. Er will viel bewegen, seine Vorfreude auf die Arbeit ist riesig.

» kreiszeitung.de über den Rotenburger SC: "Homosexualität ist häufig noch ein Tabuthema"

Viele prominente Fußballer unterstützen mit einem Appell die Initiative "Wir zählen auf euch", die das Magazin "11 Freunde" ins Leben gerufen hat und mit der sie homosexuellen Sportlern ihre Solidarität zusichern. "Auf den Amateursport ist es aber noch nicht richtig übergesprungen", findet Luca Andresen, Abwehr- und Mittelfeldspieler des Rotenburger SV. Deshalb entschloss sich der Oberligist dazu, selbst kreativ zu werden, um sich an der Aktion zu beteiligen.

24. Februar 2021

» evangelisch.de über #ActOut: Gesicht zeigen

185 queere Schauspieler*innen haben sich am 4. Feburar 2021 im Magazin der Süddeutschen Zeitung unter dem Hashtag #actout geoutet. Ein Vorbild auch für queere Christ*innen?

» ostpol über Russlands Schulen und LGBTI: "Es ist nicht klar, wo du schon Propaganda betreibst und wo du bloß Unterricht machst"

Was sich an den Schulen in Perm (Russland) geändert hat, seit vor sieben Jahren das Gesetz über das Verbot der Propaganda von nicht-traditionellen sexuellen Beziehungen beschlossen wurde.

» ostpol: Wovor Charkiws LGBT-Community Angst hat und wie sie sich vergnügt

Letztes Jahr haben Rechtsradikale drei Menschen beim dem Marsch für Gleichheit in Charkiw zusammengeschlagen, und in diesem Jahr bewarfen sie das LGBT-Zentrum mit Eiern, gossen Urin aus und zerschlugen Fenster. Doch trotz der Drohungen und der Tatsache, dass die Corona-Pandemie Anpassungen erforderlich machte, fand der Marsch dennoch statt – nicht ohne Zusammenstöße.

» ostpol: Flucht in die (Un-)Freiheit – Die Realität der Inklusion von queeren Partys

Wenn ich auf eine queere Party gehe, wünsche ich mir in einen Raum zu gelangen, der frei von Vorurteilen und Stereotypen ist, aber überraschenderweise ist der Hauch des Patriarchats auf queeren Partys oft stärker als außerhalb zu spüren.

» VICE: Kevin Kühnert über Coming-out, Berliner Feiernächte und Schwulsein in der SPD

"Mit 18 habe ich mich bei GayRomeo angemeldet, das ist das Mindestalter. Da war ich sehr penibel. Zuvor bin ich natürlich nicht auf die Idee gekommen, ein falsches Alter anzugeben."

» Deutsche Welle: Hartes Schicksal Homosexueller im Iran

Homosexuelle können sich im Iran nur unter Inkaufnahme von Repressionen outen, so ein aktueller UN-Bericht. Bleibt die Hoffnung auf politisches Asyl.

» Spektrum der Wissenschaft: Gibt es mehr als zwei Geschlechter?

Natürlich gibt es zwei Geschlechter: männlich und weiblich. Oder ist es doch nicht so einfach? Welche Rolle spielt Kultur neben Biologie?

» Deutschlandfunk Nova über Web-Serie "Kuntergrau": Das Queere selbstverständlich straight erzählen

Die nicht-kommerzielle Webserie "Kuntergrau" erzählt das Queere ganz normal. Sie ist in 16 Sprachen untertitelt und in die dritte Staffel gegangen.

» Rhein-Neckar-Zeitung: "Verstecken macht keinen Sinn" – mvd Mannheim ist der größte schwul-lesbische Sportverein der Region

Vorsitzender Markus Kellmann spricht über Homophobie im Fußball und abseits des Platzes

» LGBTI-Aktivistin Vika Biran auf ostpol: Ausstieg aus dem Aktivismus (un)möglich?: Aufhören oder Weitermachen?

Der Aktivismus sollte dir nicht alles auf einmal verschaffen Rückhalt, narzisstischen Trost, Erfüllung, Freude und so weiter. Wie bei einer Co-Abhängigkeit empfiehlt es sich, stets auf der Hut zu sein: Hätte ich diese Beziehung nicht mehr, was bliebe übrig?