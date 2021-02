Ausgewählter Artikel:

» (27.02.2021) katholisch.de über queere Jugendpastoral: "Wir wollen alle Menschen mitnehmen"

Im Bistum Limburg hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der eine Pastoral für queere junge Menschen entwickelt. Im katholisch.de-Interview erklärt Jugendreferent Eric Tilch, wie dieser mit lehramtlichen Positionen zu Homosexualität und Co. umgeht – und spricht über eine besondere Gottesdienst-Premiere.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Februar 2021

» Nau: Tamy Glauser will nicht mehr beim Geschlecht genannt werden

Das Berner Model Tamy Glauser hat dank seines androgynen Looks Erfolg. Nun will Glauser ganz auf weibliche Pronomen verzichten.

» NDR: Verein "Keshet" will queeren Juden eine Plattform bieten

Das jüdische Leben in Norddeutschland ist vielfältig – aber noch nicht vielfältig genug. Das haben sich einige engagierte Leute gesagt und das Projekt "Keshet" gestartet. Ein Gespräch mit dem Gründungsmitglied Monty Ott.

26. Februar 2021

» taz zu Cancel Culture: Lieber alter, weißer Mann

Der alte, weiße, heterosexuelle, cis Mann braucht dringend etwas Zärtlichkeit. Aktuell fühlt er sich wieder besonders bedroht.

» taz: Ein Berliner Leben als trans Frau – Samt, Satin und Selbstachtung

Nora Eckert, geboren 1954, hat ein entspanntes, lesenswertes Memoir über ihre Selbstfindung als trans Frau geschrieben.

» Jungle World zu Besuch bei Philipp L.: Lauwarme Langweiler müsst ihr sein

Leo Fischer: Philipp L., Autor von "Ich bin doch nicht lahm", warnt vor dem Coming-out

» Tagesspiegel: Ein Berliner CSD soll im September stattfinden

Ein Datum für den Berliner Christopher Street Day steht fest: Die Parade soll Mitte September auf die Straße gehen wenn es die Pandemie erlaubt.

» MDR Sputnik: Kai und die Community fordern – Fußballer*innen, outet euch!

Philipp Lahm rät schwulen Fußballern vom Outing ab. So kann das nicht weiter gehen. Kai, Tommy Toalingling und die Community sprechen über die Fußballwelt, in der es angeblich keine queeren Spieler gibt.

» Deutschlandfunk kritisiert Wolfgang Thierse: Privilegien und Machtpositionen als solche erkennen

Der frühere Bundestagspräsident Wolfang Thierse warnt vor einer Radikalisierung des Diskurses, auch durch identitätspolitische Debatten. Dabei erkenne er das strukturelle Problem nicht an, dass derzeit weiße, heterosexuelle und patriarchal geprägte Menschen den Ton angeben, kommentiert Anna Seibt.

» der Freitag spricht mit Maren Kroymann über #ActOut: "Keine Privatsache"

Maren Kroymann hatte ihr Coming-out schon vor Jahrzehnten. Dennoch hat sie bei #actout mitunterschrieben

» Deutschlandfunk Nova über Coming-out: Wie sich Promis und Influencer damit fühlen

Das Coming-Out vor Freunden und Familie ist gewiss kein leichter Schritt. Was aber, wenn man zusätzlich noch im Scheinwerferlicht steht?

» Deutschlandfunk Kultur: Jede Menge Coming-outs – Wofür braucht es die Sichtbarkeit?

Queere Schauspieler outen sich, das Magazin "11 Freunde" setzt ein Zeichen gegen Homophobie: Alles gut in Sachen Sichtbarkeit queeren Lebens? Wir sprechen mit Podcaster Julian Wenzel und Geschlechterforscherin Patsy l'Amour laLove.

» katholisch.de über ghanaischen Erzbischof: Homosexualität ächten, aber Grundrechte achten

Homosexuelle leben in Ghana gefährlich. Nur unter Protesten und Gefahr konnten Aktivisten ein Büro einer LGBTQ-Organisation eröffnen. Gegen das Büro protestiert die Bischofskonferenz scharf – dennoch fordert der Vorsitzende, Grundrechte zu achten.

» FR: Wiesbadens katholische Jugendkirche feiert queeren Gottesdienst

Der Gottesdienst ist eine Premiere im katholischen Bistum Limburg. Die queere Jugendarbeit ist ein neuer Schwerpunkt.

» Focus: Weil er zurückgewiesen wurde – 21-Jähriger belästigt und bedroht verheirateten Mann

Über eine Dating-App für Homosexuelle lernen sich in Großbritannien zwei Männer kennen. Im Anschluss folgt eine Kampagne voller Bedrohungen und Belästigungen. Nun wurde ein richterliches Urteil gefällt.

» Bunte über schwulen Star-Friseur Armin Morbach: Kinderwunsch? "Ich habe den immer noch"

So offen hat der Star-Stylist mit uns noch nie über sein Privatleben geredet! Armin Morbach berichtet von seinem Kinderwunsch und der frischen Ehe.

» RTL: Mayla und Sofia sind erste Transgender-Zwillinge weltweit

Mit 19 sind die Brasilianerinnen jetzt endlich in ihrem Körper angekommen. Sie entschieden sich trotz gefährlicher Hürden für eine Geschlechtsanpassung.

25. Februar 2021

» BR.de interviewt Ralf König: "Ich war der Playback-Star, denn ich konnte am besten Ian Gillan von Deep Purple nachmachen"

Die zwei Wörter "Comic" und "Schwul" reichen und schon weiß jeder, wer gemeint ist: Ralf König. Die Verfilmung seiner Graphic Novel Der bewegte Mann mit Til Schweiger und Katja Riemann hat ihn 1994 bundesweit bekannt gemacht. Wir haben mit ihm über sein Ding mit 16 und damit verbunden seine Zeit als Playback-Star von Deep Purple-Sänger Ian Gillan geredet.

» tz: GNTM-Kandidatin rührt mit ihrer Lebensgeschichte zu Tränen – erst vor zwei Jahren wagte sie großen Schritt

GNTM-Kandidatin Alex ist in einem männlichen Körper zur Welt gekommen und hat sich erst vor zwei Jahren als transsexuell geoutet. Mit ihrer Lebensgeschichte will das Model anderen Mut machen.

» rbb24 interviewt Vorspiel: "Sagt euren Mitspieler*innen, dass es kein Problem ist, sich zu bekennen"

In einer Aktion des Magazins "11 Freunde" haben 800 Profifußballer*innen queeren Menschen Rückendeckung für ein Coming-Out signalisiert. Matthias Hausmann vom queeren Klub Vorspiel Berlin sieht die Aktion grundsätzlich positiv – und den DFB gefordert.