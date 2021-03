Ausgewählter Artikel:

» (02.03.2021) Deutsche Welle: Polen im Brennglas – Prozess wegen "Regenbogen-Madonna"

In Polen wird an diesem Dienstag das Urteil wegen Verfremdung der "Schwarzen Madonna" mit Regenbogen-Farben erwartet. Dem Verfahren wird auch international große Aufmerksamkeit geschenkt.

02. März 2021

» RTL: Skandal im konservativen Namibia – Drag Queens protestieren gegen Diskriminierung

Es gibt nur ein einziges Café in Windhoek, in dem sich Colin und Roberto sicher fühlen: Sicher vor spottenden Blicken, Beleidigungen und sogar vor körperlichen Angriffen. Denn die beiden schwulen Männer treten als Drag Queens auf – und wagen sich auch geschminkt und mit High Heels auf die Straßen der namibischen Hauptstadt. Für manche Menschen im konservativen Staat in Afrika ist das ein Skandal.

» Domradio: Ukrainische Kirche gegen Segnung schwuler Paare in Deutschland

Die römisch-katholische Bischofskonferenz der Ukraine kritisiert deutsche Vorstöße für eine kirchliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Homosexuelle Handlungen seien nach Lehre der Kirche sündhaft, so Erzbischof Mokrzycki.

» RP Online über Düsseldorfer LSBT-Denkmal: Vier Helden gegen Diskriminierung

Für die Gendergerechtigkeit: Das LSBT-Denkmal von Claus Richter reiht sich in die Geschichte ein. Gegen Kritik lassen sich kunsthistorische Argumente ins Feld führen.

01. März 2021

» Tagesspiegel: Wenn "Actout" einengt – Ist alles gut, wenn es mehr schwule Kommissare gibt?

TV-Rollen erhöhen die Sichtbarkeit, das wäre für Minderheiten ein Gewinn. Aber sie würden wohl auch etwas verlieren: die Freiheit von Klischees. Eine Kolumne.

» Berliner Zeitung über Boys-Love-Serien aus Asien: Ewige Liebe, Herzschmerz und Sex

Wenn sich schöne junge Männer ineinander verlieben: Boys-Love-Serien knacken in asiatischen Ländern alle Quotenrekorde und sind inzwischen weltweit erfolgreich.

Bezahltes Abo erforderlich

» jetzt: Fan Fiction ist nicht nerdig – sie ist pures Empowerment!

Diese Fan-Geschichten schaffen nämlich etwas, von dem der Mainstream noch immer weit entfernt ist: queere Repräsentation.

» FR über Russland: Frauenrechte im Keim ersticken

Der Kreml geht gegen Feministinnen vor – und befördert Selbstzensur

28. Februar 2021

» taz: Wir gendern uns dazu

Es ist ein Mädchen. Es ist kein Mädchen. Es ist kompliziert. Dabei ist es so schön, das Laminat der Gewohnheit zu verlassen. Ein Einwurf.

» Märkische Allgemeine: "Aber was ist schon schwul?" – Drei Mitarbeitende von GZSZ über Diversität und Queerness in der Filmbranche

Wie offen ist Potsdams Filmbranche, wenn es um die realistische Darstellung einer vielfältigen Gesellschaft geht? Werden LGBTQIA+-Themen aufgegriffen? Müssen Mitarbeitende ihre Sexualität immer noch verstecken? Wir haben bei der Potsdamer Ufa-Serial-Drama nachgefragt, die auch Gute Zeiten, schlechte Zeiten produziert.

Kostenloses Probeabo nötig

» jetzt: Haben Lesben die besseren Beziehungen?

Ein Gespräch über Beziehungsklischees und darüber, wie es ist, freier mit Rollen umgehen zu können.

» Heute.at interviewt Eloy de Jong: "Wenn ich auf Mädels stehen würde..."

Im "Heute"-Interview plaudert Eloy de Jong über Blind Dates, Freundschaften in der Schlagerbranche und – seine Traumfrau.

» nordbayern-Kommentar zum Kinderwunsch: Zwei Mütter? Na klar!

Bekommen zwei Frauen in Deutschland ein Kind, so hat die Partnerin, die nicht die biologische Mutter ist, anfangs keinerlei Rechte. Bei Heteropaaren ist das anders. Das ist diskriminierend, findet Politik-Redakteurin Anne Kleinmann und forderte eine längst überfällige Gesetzesänderung.

» Welt-Kommentar zu #ActOut: Ein Outing spaltet die Gesellschaft

Ein kollektives Outing offenbart überwunden geglaubte Ressentiments und zieht Shitstorms gegen eine Journalistin und Wolfgang Thierse nach sich. Zwei Parteien bekämpfen sich nun, die bisher ihre Grundwerte teilten. Was beide Seiten in ihrem Zorn übersehen haben.

Kostenloses Probeabo nötig

» stern interviewt Melina Sophie: "Wir sind noch lange nicht an dem Punkt, an dem es nicht mehr nötig ist sich zu outen"

Die YouTuberin Melina Sophie hatte ihr Coming-out vor Millionen Zuschauenden auf ihrem Kanal. Im Interview spricht sie über Diskriminierung und was sich seit dem Video in ihrem Leben verändert hat.

27. Februar 2021

» taz über pädosexuelle Netzwerke in Berlin: Man hat noch nicht mal weggesehen

Es geht um die Schattenseiten der sexuellen Liberalisierung: Eine Studie liefert Erkenntnisse über Pädo-Gruppen im Berlin der 80er und 90er Jahre.

» Nau: Tamy Glauser will nicht mehr beim Geschlecht genannt werden

Das Berner Model Tamy Glauser hat dank seines androgynen Looks Erfolg. Nun will Glauser ganz auf weibliche Pronomen verzichten.

» NDR: Verein "Keshet" will queeren Juden eine Plattform bieten

Das jüdische Leben in Norddeutschland ist vielfältig – aber noch nicht vielfältig genug. Das haben sich einige engagierte Leute gesagt und das Projekt "Keshet" gestartet. Ein Gespräch mit dem Gründungsmitglied Monty Ott.

» katholisch.de über queere Jugendpastoral: "Wir wollen alle Menschen mitnehmen"

Im Bistum Limburg hat sich ein Arbeitskreis gebildet, der eine Pastoral für queere junge Menschen entwickelt. Im katholisch.de-Interview erklärt Jugendreferent Eric Tilch, wie dieser mit lehramtlichen Positionen zu Homosexualität und Co. umgeht – und spricht über eine besondere Gottesdienst-Premiere.

26. Februar 2021

» taz zu Cancel Culture: Lieber alter, weißer Mann

Der alte, weiße, heterosexuelle, cis Mann braucht dringend etwas Zärtlichkeit. Aktuell fühlt er sich wieder besonders bedroht.