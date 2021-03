Ausgewählter Artikel:

03. März 2021

» Süddeutsche.de über München: Gute Chancen auf Gay Games 2026

München hat es in die Endauswahl für das globale Breitensportereignis geschafft. Die letzten Konkurrenten sind Guadalajara und Valencia.

» FR: Die SPD und die Identitätsdebatte

Bei einer Debatte ist es wichtig, sich in die jeweils andere Person hineinzuversetzen. Das ist oft leichter gesagt als getan. Die Kolumne.

» oe24: Prozess nach homophober Attacke auf Gäste in Wiener Fast-Food-Lokal

Staatsanwaltschaft hatte Verfahren ursprünglich eingestellt – Landesgericht für Strafsachen gab Fortführungsantrag statt – Verfahren gegen 35-Jährigen diversionell erledigt

» B.Z.-Quiz: In der Transgender-Debatte schwirren viele Begriffe umher – was bedeutet was?

Die öffentliche Diskussion wird auch die Transgender-Debatte geprägt nur die Begriffe geraten dabei oft durcheinander. Jetzt gilt: Schluss mit der Orientierungslosigkeit!

» taz über Antifa-Aktivist*in und trans Frau Emily Gorcenski: Mit Daten gegen Rechtsextreme

Die Antifa-Aktivist*in und trans Frau Emily Gorcenski wird in den USA massiv von Neonazis bedroht. Jetzt enttarnt sie einige Täter auf ihrer Webseite.

02. März 2021

» RND: Ein Jahr Kernfamilie – Warum uns die Pandemie um Jahre zurück wirft

Corona-Regeln werden gemacht von heterosexuellen Menschen mit Familien und Kindern – und das bereits seit einem Jahr. Singles, LGBT und andere Lebensentwürfe haben keine Lobby. Das hinterlässt Spuren, befürchtet Matthias Schwarzer.

» stern aus Mexiko: Polizei will homosexuelles Paar festnehmen, da greifen Umstehende ein

Weil "auch Kinder anwesend" seien, nahm die Polizei ein junges, homosexuelles Paar fest. Doch das ließen sich die anderen Strandbesucher nicht bieten.

» Tagesspiegel interviewt Filmemacherin Francy Fabritz: "Ich will die Diversität von Frauen feiern"

Die Berliner Filmemacherin Francy Fabritz im Gespräch über queere Frauen, Humor und das Programm Berlinale Talents.

» RTL: Skandal im konservativen Namibia – Drag Queens protestieren gegen Diskriminierung

Es gibt nur ein einziges Café in Windhoek, in dem sich Colin und Roberto sicher fühlen: Sicher vor spottenden Blicken, Beleidigungen und sogar vor körperlichen Angriffen. Denn die beiden schwulen Männer treten als Drag Queens auf – und wagen sich auch geschminkt und mit High Heels auf die Straßen der namibischen Hauptstadt. Für manche Menschen im konservativen Staat in Afrika ist das ein Skandal.

» Domradio: Ukrainische Kirche gegen Segnung schwuler Paare in Deutschland

Die römisch-katholische Bischofskonferenz der Ukraine kritisiert deutsche Vorstöße für eine kirchliche Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Homosexuelle Handlungen seien nach Lehre der Kirche sündhaft, so Erzbischof Mokrzycki.

» RP Online über Düsseldorfer LSBT-Denkmal: Vier Helden gegen Diskriminierung

Für die Gendergerechtigkeit: Das LSBT-Denkmal von Claus Richter reiht sich in die Geschichte ein. Gegen Kritik lassen sich kunsthistorische Argumente ins Feld führen.

» Deutsche Welle: Polen im Brennglas – Prozess wegen "Regenbogen-Madonna"

In Polen wird an diesem Dienstag das Urteil wegen Verfremdung der "Schwarzen Madonna" mit Regenbogen-Farben erwartet. Dem Verfahren wird auch international große Aufmerksamkeit geschenkt.

01. März 2021

» Tagesspiegel: Wenn "Actout" einengt – Ist alles gut, wenn es mehr schwule Kommissare gibt?

TV-Rollen erhöhen die Sichtbarkeit, das wäre für Minderheiten ein Gewinn. Aber sie würden wohl auch etwas verlieren: die Freiheit von Klischees. Eine Kolumne.

» Berliner Zeitung über Boys-Love-Serien aus Asien: Ewige Liebe, Herzschmerz und Sex

Wenn sich schöne junge Männer ineinander verlieben: Boys-Love-Serien knacken in asiatischen Ländern alle Quotenrekorde und sind inzwischen weltweit erfolgreich.

» jetzt: Fan Fiction ist nicht nerdig – sie ist pures Empowerment!

Diese Fan-Geschichten schaffen nämlich etwas, von dem der Mainstream noch immer weit entfernt ist: queere Repräsentation.

» FR über Russland: Frauenrechte im Keim ersticken

Der Kreml geht gegen Feministinnen vor – und befördert Selbstzensur

28. Februar 2021

» taz: Wir gendern uns dazu

Es ist ein Mädchen. Es ist kein Mädchen. Es ist kompliziert. Dabei ist es so schön, das Laminat der Gewohnheit zu verlassen. Ein Einwurf.

» Märkische Allgemeine: "Aber was ist schon schwul?" – Drei Mitarbeitende von GZSZ über Diversität und Queerness in der Filmbranche

Wie offen ist Potsdams Filmbranche, wenn es um die realistische Darstellung einer vielfältigen Gesellschaft geht? Werden LGBTQIA+-Themen aufgegriffen? Müssen Mitarbeitende ihre Sexualität immer noch verstecken? Wir haben bei der Potsdamer Ufa-Serial-Drama nachgefragt, die auch Gute Zeiten, schlechte Zeiten produziert.

» jetzt: Haben Lesben die besseren Beziehungen?

Ein Gespräch über Beziehungsklischees und darüber, wie es ist, freier mit Rollen umgehen zu können.

» Heute.at interviewt Eloy de Jong: "Wenn ich auf Mädels stehen würde..."

Im "Heute"-Interview plaudert Eloy de Jong über Blind Dates, Freundschaften in der Schlagerbranche und – seine Traumfrau.