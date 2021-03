Ausgewählter Artikel:

» (04.03.2021) Heute.at: Darum haben diese Kinder stolze drei Väter

Erstmals haben zwei Kinder drei Väter in ihren Geburtsurkunden stehen. Das homosexuelle Trio lebt in einer Beziehung und hat die Kleinen adoptiert.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. März 2021

» ZDF: Gewalt gegen LGBT in Polen – woher kommt der Hass?

Homophobie und LGBTQI*-Hass sind in Polen längst gesellschaftsfähig – und zwar so sehr, dass bereits ein Madonnenbild mit regenbogenfarbenem Heiligenschein zum Streitfall geworden ist. Dabei spielen die katholische Kirche und die regierende nationalkonservative Partei PiS eine große Rolle.

» katholisch.de: Kritik an Kirche – Kirchenpfleger schreibt über Särge und Schwulsein

Mit Pfarrer Rainer Maria Schießler bildet Stephan Maria Alof ein kongeniales Ideenteam für die Münchner Pfarrei Sankt Maximilian. Nun hat der Kirchenpfleger ein Buch über sein bewegtes Leben geschrieben. Eine Rezension.

» SRF: Queeres Lesen lohnt

Immer mehr queere Autoren feiern Erfolge auch Kris Schneeberger. Er erklärt, warum es für ihn lange keinen Platz gab.

» Klaus Staeck verteidigt in der FR Göty Aly und Wolfgang Thierse: Wutdebatten

Warum wird so oft so aggressiv und mit einem Anspruch der Absolutheit diskutiert?

» Business Insider: Die erste Transfrau an der Spitze eines Konzerns – Wie Coty-Chefin Sue Y. Nabi zu der Frau wurde, die sie heute ist

Sue Y. Nabi wurde als Mann geboren, definiert sich als Frau. Die Chefin des Kosmetikkonzerns Coty machte zuvor steile Karriere bei L'Oréal.

» Spiegel interviewt Jerry Hoffmann: "In Deutschland schließt man Schwarze Schauspieler oft grundsätzlich aus"

Der Regisseur und Schauspieler Jerry Hoffmann kämpft für mehr Diversität in Film und Theater ? und fordert, dass trans Menschen derzeit nur von trans Schauspielerinnen und trans Schauspielern dargestellt werden.

03. März 2021

» Alfonso Pantisano in der taz zur SPD-Debatte um Diversität: Teil des großen Wirs

Die SPD debattiert über den Umgang mit queeren Menschen und Migrant*innen. Manchen fällt es schwer, Platz im gemeinsamen Haus freizuräumen.

» Tagesspiegel interviewt Tessa Ganserer: "Die Menschen in Bayern sind nicht weniger tolerant als in Berlin oder Hamburg"

Die Grünenpolitikerin könnte als erste trans Frau in den Bundestag einziehen. Im Interview spricht sie über politische Ambitionen, Gesetzeslücken und die CSU.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Ralf König: Der Cowboy mit der Knollennase

Gleich zwei Jubiläen kann Lucky Luke in diesem Jahr feiern: die 100. Ausgabe und den 75. Geburtstag. Der Zeichner Ralf König wird dafür ein Sonderheft gestalten. Für ihn ist dies eine Ehre, denn bereits als Kind hat ihn der Cowboy begeistert.

» IWWIT-Blog über Opfer von "Homoheilern": "Niemand soll das erleben müssen!"

Klemens kämpft für ein Verbot von Konversionstherapien, die schwule Männer "heilen" sollen. Dass das nicht klappt, weiß er aus eigener Erfahrung...

» taz interviewt Staatsminister Michael Roth: "Alle müssen Flagge zeigen"

Die deutsche Außenpolitik soll sich künftig stärker für sexuelle Minderheiten einsetzen. Staatsminister Michael Roth erklärt die Hintergründe des Kabinettsbeschlusses.

» fussball.de: Erstes schwules Fußballteam im Spielbetrieb

Die Streetboys treten in einer Münchner Kreisliga an. Christoph Hertzsch spricht mit uns über den Kampf gegen Homophobie und das Engagement des DFB.

» Tagesspiegel zu Thierse: So schafft die Sozialdemokratie sich selbst ab

Kein Kontakt zur Lebensrealität, fehlende Vordenker, falsche Debatten, die nicht versöhnen, sondern spalten – es steht nicht gut um die SPD. Ein Kommentar.

» Süddeutsche.de über München: Gute Chancen auf Gay Games 2026

München hat es in die Endauswahl für das globale Breitensportereignis geschafft. Die letzten Konkurrenten sind Guadalajara und Valencia.

» FR: Die SPD und die Identitätsdebatte

Bei einer Debatte ist es wichtig, sich in die jeweils andere Person hineinzuversetzen. Das ist oft leichter gesagt als getan. Die Kolumne.

» oe24: Prozess nach homophober Attacke auf Gäste in Wiener Fast-Food-Lokal

Staatsanwaltschaft hatte Verfahren ursprünglich eingestellt – Landesgericht für Strafsachen gab Fortführungsantrag statt – Verfahren gegen 35-Jährigen diversionell erledigt

» B.Z.-Quiz: In der Transgender-Debatte schwirren viele Begriffe umher – was bedeutet was?

Die öffentliche Diskussion wird auch die Transgender-Debatte geprägt nur die Begriffe geraten dabei oft durcheinander. Jetzt gilt: Schluss mit der Orientierungslosigkeit!

» taz über Antifa-Aktivist*in und trans Frau Emily Gorcenski: Mit Daten gegen Rechtsextreme

Die Antifa-Aktivist*in und trans Frau Emily Gorcenski wird in den USA massiv von Neonazis bedroht. Jetzt enttarnt sie einige Täter auf ihrer Webseite.

02. März 2021

» RND: Ein Jahr Kernfamilie – Warum uns die Pandemie um Jahre zurück wirft

Corona-Regeln werden gemacht von heterosexuellen Menschen mit Familien und Kindern – und das bereits seit einem Jahr. Singles, LGBT und andere Lebensentwürfe haben keine Lobby. Das hinterlässt Spuren, befürchtet Matthias Schwarzer.