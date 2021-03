Ausgewählter Artikel:

» (06.03.2021) taz über Haftstrafe für tunesische Queer-Aktivistin: Ein Urteil, ein Ziel

Eine bekannte tunesische Queer-Aktivistin muss ins Gefängnis. Aktivisten kritisieren das Urteil als Teil einer staatlich gelenkten Kampagne,

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. März 2021

» Nollendorfblog: Queer.de-Chef zur anti-queeren Eskalation in der SPD – "Es geht ums Eingemachte"

Ein Interview mit dem queer.de-Herausgeber Micha Schulze, dessen queere Nachrichtenseite in den Fokus einer queerfeindlichen Eskalation geraten ist, die bereits weit über die SPD hinausreicht.

» Cicero interviewt Wolfgang Thierse: "Viele in der Partei schämen sich"

Wegen der Kritik von SPD-Parteichefin Saskia Esken an seinem Essay über Identitätspolitik hatte Wolfgang Thierse seinen Parteiaustritt angeboten. Dem ehemaligen Bundestagspräsidenten ist eine Welle der Solidarität aus der eigenen Partei entgegengeschwappt. Aber wer kauft der SPD jetzt noch das Wahlkampfmotto Respekt ab?

» taz hat die SPD-Debatte kaum begriffen: Versöhnen statt spalten

Die Sozialdemokraten streiten über die Grenzen von Identitätspolitik. Der Debatte, die nur am Rande die SPD betrifft, würde Abkühlung gut tun.

» Süddeutsche.de zu SPD und Thierse: Zum Schämen

Die Partei verbeißt sich im identitätspolitischen Streit um Thierse mal wieder in Fragen der Gesinnung. Eine selbstzerstörerische Debatte.

» Deutschlandfunk interviewt Gesine Schwan: "Welt und Sprache kann man nicht nach dem Reißbrett machen"

Die Gesellschaft ist nach Ansicht von SPD-Politikerin Gesine Schwan immer bunter und ungleicher geworden. Das habe sehr viele Verletzungen geschaffen, sagte sie im Dlf. Darauf müsse man positive Antworten finden, aber auch pragmatisch sein – etwa beim Thema Sprache und Gendern.

» Sportbuzzer: RainbowBULLS nehmen Homophobie auf die Hörner

Der SPORTBUZZER stellt in einer Serie die Offiziellen Fanclubs von RB Leipzig vor. In der fünften Folge erzählt Rüdiger Harr von den Highlights der RainbowBULLS im Fußball und abseits des Spielfelds.

» Mallorca Zeitung: Es ist für Transsexuelle eben nicht nur ein Ausweis

Ein neues Gesetz soll dafür sorgen, dass transsexuelle Menschen nicht mehr diskriminiert werden. Die Pläne sind nicht unumstritten. Noel Siquier musste seinen Weg auch ohne ein solches Gesetz gehen

» Genfer Parlament will Homosexuelle vor Umpolungstherapien schützen

Der Grosse Rat des Kantons Genf will Praktiken verbieten, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität eines Menschen zu ändern. Das Kantonsparlament hiess am Freitag einen entsprechenden Vorstoss gut, der Genf zu einem Pionierkanton macht.

» Die Presse über queere Geflüchtete: "Sie leben bei uns in Gefahr, nicht nur in Moria"

In vielen Ländern erleben Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität Gewalt. Petra Sußner erforscht, wie geflüchtete LGBTIQ*-Personen in Österreich und der EU...

» Welt: "Keiner soll sterben, weil der Blutspender der Richtlinie zu schwul war"

Seit 20 Jahren diskutiert der Bundestag über das Blutspendeverbot für schwule und bisexuelle Männer nun bewegt sich überraschend die CSU. Doch die CDU zeigt sich noch zögerlich. Explizit hält am Verbot nur die AfD fest.

05. März 2021

» Dirk Ludigs in Siegessäule: Wie man eine Identitätsdebatte vergurkt

In der Folge der ActOut-Aktion von 185 queeren Schauspieler*innen zerlegt sich die SPD gerade selbst mit ihrem Streit um das Thema Identitätspolitik. Was unter dem umstrittenen Begriff zu verstehen ist und warum die Debatte gerade gegen die Wand gefahren wird, erklärt Dirk Ludigs in seinem neuen Bewegungsmelder

» Spiegel (Print): Duell der Generationen – SPD und Linke streiten um Meinungsfreiheit und Minderheitenrechte

Ältere Genossinnen und Genossen wie Wolfgang Thierse setzen auf traditionelle Kernthemen der SPD, jüngere um Parteichefin Saskia Esken engagieren sich in sozialen Medien für Minderheiten wie die Queer-Community. Nun kracht es ordentlich.

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Alfonso Pantisano: Debatte um Identitätspolitik – hat die SPD ein Problem mit Diversität?

» Tagesspiegel über #ActOut-Online-Panel: Neue Geschichten und Perspektiven wagen

Kürzlich hatten 185 Schauspieler:innen bei der "Act Out"-Aktion ihr öffentliches Coming out. Was es gebracht hat und wie geht es weitergeht, diskutierte ein Online-Panel.

» Der Bund: SVP-Politiker wollen homosexuelles Schulprojekt verbieten

Die Freiwilligen vom Verein ABQ besuchen Schulklassen und sprechen mit den Jugendlichen über Homosexualität. "Die Jugendlichen schwärmen dann von denen", sagt SVP-Grossrätin Sabina Geissbühler und will das Angebot stoppen.

» RP Online aus Düsseldorf: CDU will anderen Standort für das LSBT-Denkmal

Der Kulturausschuss vertagte die Entscheidung über den Erinnerungsort. Die CDU kann sich mit dem geplanten Standort vor dem KIT nicht anfreunden. Nun soll noch einmal eine Alternative gesucht werden.

» Deutsche Welle: Schauspieler im Rollstuhl, Moslem – und schwul

Fast 200 SchauspielerInnen haben im Rahmen des Manifests #actout mehr Diversität und Anerkennung von LGBTQ-Personen in der Filmbranche gefordert. Manche von ihnen, wie Erwin Aljuki von den Münchner Kammerspielen, haben lange auf eine Chance gewartet, sich in einer großen öffentlichen Kampagne zu outen.

04. März 2021

» idw: Ein Gen steuert Geschlechtspräferenz bei der Partnerwahl und soziale Entwicklung des Gehirns

Das Gen Peg13 spielt eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung der Funktionen des sozialen Gehirns und bei der Partnerwahl. Das haben Maryam Keshavarz und Diethard Tautz vom Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie mithilfe von Verhaltensexperimenten bei Mäusen gezeigt. Das Gen findet man auch beim Menschen.

» Heute.at: Darum haben diese Kinder stolze drei Väter

Erstmals haben zwei Kinder drei Väter in ihren Geburtsurkunden stehen. Das homosexuelle Trio lebt in einer Beziehung und hat die Kleinen adoptiert.