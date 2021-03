Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. März 2021

» Stuttgarter Zeitung: Was Heteros von Homosexuellen lernen können

Er ist aktiv, sie passiv beim Geschlechtsverkehr zwischen Männern und Frauen sind die Rollen scheinbar klar verteilt. Warum wir uns von solchen Mustern lösen sollten und warum Homosexuelle besseren Sex haben, erklärt Sexualtherapeutin Claudia Huber.

» RND: "Trans ist einfach ein Teil meines Frauseins"

Transfrau Felicia Ewert findet, dass es auch bei Feministinnen noch Aufklärungsbedarf gibt

» RND: Feminine Mode – Das trägt Mann jetzt so

Kleider, Röcke, Pastelltöne, Rüschen: In diesem Jahr ist die Männermode so feminin und farbenfroh wie schon lange nicht mehr. Die Branche feilt unter dem Einfluss der jungen Generation Z an einem neuen Männerbild weg vom Leistungsträger im Anzug.

» Kurier:Virginia Ernst über Gleichberechtigung und Sensibilisierung der Sprache

Die Singersongwriterin über ihre Erfahrungen im Sport und in der Musik – und warum sie das Wort "lesbisch" nicht mag.

» MDR über LGBTQ in der Ostukraine: Anonyme Chats und geheime Treffen

Nur wenig dringt aus den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine nach außen. Bewaffnete Paramilitärs haben dort das Sagen – zum Leidwesen von Andersdenkenden und Minderheiten, wie der LGBTQ-Gemeinschaft.

06. März 2021

» Deutschlandfunk über die SPD und Wolfgang Thierse: Kaltes Kalkül in komplexer Debatte

Saskia Esken und der ehemalige Juso-Chef Kevin Kühnert wollten sich durch den Konflikt mit Wolfgang Thierse auf billige Weise den Anschluss an die jungen Linken erkaufen, kommentiert Stephan Detjen. Die losgetretene Identitätsdebatte werde allerdings die Gesellschaft auf lange Zeit prägen.

» Zeit Online über "Identitätspolitik": Alte Linke gegen neue Linke

Der SPD-Streit zwischen Saskia Esken und Wolfgang Thierse mag putzig wirken. Aber es geht um eine zentrale Frage: Wie halten es linke Parteien mit der Identitätspolitik?

» taz über queere Orte in Berlin: Da fehlt was

Das queere Berlin hat seine Orte, an denen die Utopie schon probeweise gelebt wird. Pandemiebedingt sind sie geschlossen. Und gerade Nicht-Orte.

» Tagesspiegel über Lesben aus Saudi-Arabien: Gefährliche Gefühle

Weil lesbische Liebe in Saudi-Arabien verboten ist, flüchten Mawada und Sara nach Deutschland. Heute machen sie weibliche Homosexualität sichtbarer.

» FAZ über Transsexuelle im Frauensport: Wer wird diskriminiert?

Sollen transsexuelle Athletinnen im Frauensport antreten? Oder wird Frauen in biologischen Frauenkörpern dadurch die Chance zum Gewinnen genommen? Bonnie Blair spricht Klartext.

» Nau: Genderqueere verlangen neutrale Sprache – wie geht das?

Tamy Glauser nutzt keine weiblichen Pronomen mehr aber auch keine männlichen. Das sorgt für Verwirrung. Eine Transgender-Organisation erklärt neutrale Sprache.

» Nollendorfblog: Queer.de-Chef zur anti-queeren Eskalation in der SPD – "Es geht ums Eingemachte"

Ein Interview mit dem queer.de-Herausgeber Micha Schulze, dessen queere Nachrichtenseite in den Fokus einer queerfeindlichen Eskalation geraten ist, die bereits weit über die SPD hinausreicht.

» Cicero interviewt Wolfgang Thierse: "Viele in der Partei schämen sich"

Wegen der Kritik von SPD-Parteichefin Saskia Esken an seinem Essay über Identitätspolitik hatte Wolfgang Thierse seinen Parteiaustritt angeboten. Dem ehemaligen Bundestagspräsidenten ist eine Welle der Solidarität aus der eigenen Partei entgegengeschwappt. Aber wer kauft der SPD jetzt noch das Wahlkampfmotto Respekt ab?

» taz hat die SPD-Debatte kaum begriffen: Versöhnen statt spalten

Die Sozialdemokraten streiten über die Grenzen von Identitätspolitik. Der Debatte, die nur am Rande die SPD betrifft, würde Abkühlung gut tun.

» taz über Haftstrafe für tunesische Queer-Aktivistin: Ein Urteil, ein Ziel

Eine bekannte tunesische Queer-Aktivistin muss ins Gefängnis. Aktivisten kritisieren das Urteil als Teil einer staatlich gelenkten Kampagne,

» Süddeutsche.de zu SPD und Thierse: Zum Schämen

Die Partei verbeißt sich im identitätspolitischen Streit um Thierse mal wieder in Fragen der Gesinnung. Eine selbstzerstörerische Debatte.

» Deutschlandfunk interviewt Gesine Schwan: "Welt und Sprache kann man nicht nach dem Reißbrett machen"

Die Gesellschaft ist nach Ansicht von SPD-Politikerin Gesine Schwan immer bunter und ungleicher geworden. Das habe sehr viele Verletzungen geschaffen, sagte sie im Dlf. Darauf müsse man positive Antworten finden, aber auch pragmatisch sein – etwa beim Thema Sprache und Gendern.

» Sportbuzzer: RainbowBULLS nehmen Homophobie auf die Hörner

Der SPORTBUZZER stellt in einer Serie die Offiziellen Fanclubs von RB Leipzig vor. In der fünften Folge erzählt Rüdiger Harr von den Highlights der RainbowBULLS im Fußball und abseits des Spielfelds.

» Mallorca Zeitung: Es ist für Transsexuelle eben nicht nur ein Ausweis

Ein neues Gesetz soll dafür sorgen, dass transsexuelle Menschen nicht mehr diskriminiert werden. Die Pläne sind nicht unumstritten. Noel Siquier musste seinen Weg auch ohne ein solches Gesetz gehen