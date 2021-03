Ausgewählter Artikel:

» (09.03.2021) Süddeutsche.de über queere Rapperin Ebow: Radikal reflektiert

Die Münchnerin Ebow rappt über queere Liebe

Die neusten Meldungen der Presseschau:

09. März 2021

» taz-Streitgespräch zu Eizellspenden: "Mit zweierlei Maß"

Eizellspende und Leihmutterschaft sind verboten. Medizinethikerin Claudia Wiesemann und Mediziner Taleo Stüwe sind dabei unterschiedlicher Meinung.

» Die Ostschweiz interviewt homophoben SVP-Nationalrat: "Wer abweicht, wird von den sogenannten Toleranten angefeindet"

Dass aus den Plänen für eine "Ehe für alle" eine Volksabstimmung wird, ist aktuell eher fraglich. Das Referendum gegen das Anliegen hat noch zu wenig Unterzeichner. Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler legt sich nun dafür ins Zeug und setzt sich bei einigen damit in die Nesseln.

» derStandard.at interviewt Kerosin 95: "Das ist verinnerlichte Arroganz"

Als Kerosin 95 veröffentlicht Kathrin Kolleritsch das Album "Volume 1" und besteht auf genderneutraler Berichterstattung. Eine Nachfrage

» Tagesspiegel: Ein Hoch auf die Identitätspolitik!

Überall wird sie geschmäht, die so genannte Identitätspolitik. Dabei sind gemeinsam vertretene Interessen der Kern demokratischer Willensbildung. Ein Kommentar.

» Berliner Zeitung: Wegen Frauentag – Unbekannte überkleben Straßenschilder in Berlin

Aus dem Hermannplatz in Neukölln wurde plötzlich der Frau-Frau-Platz, die Herrfurth-Straße wurde in Audre-Lorde-Straße umbenannt.

» Anderlecht Online: Diskussion um die verborgene Regenbogenbinde von Sambi Lokonga

Alle Kapitäne der ersten Division trugen am vergangenen Wochenende eine Regenbogenbinde als Kapitänsbinde, um die Homophobie zu verurteilen und die Vielfalt zu unterstützen. Anderlecht-Kapitän Albert Sambi Lokonga trug diese jedoch unter seiner normalen Kapitänsbinde. Während die Pro League 'not amused' ist, spricht Anderlecht von einem Missverständnis.

» Süddeutsche.de über queere Rapperin Ebow: Radikal reflektiert

Die Münchnerin Ebow rappt über queere Liebe

08. März 2021

» Israel Heute: Rabbiner öffnet seine Türen und sein Herz für die LGBT-Bewegung

"Wir glauben, dass jeder Mensch, den Gott geschaffen hat, seinen eigenen Platz in der Welt hat, auch die LGBT, und wir müssen unser Herz für jeden öffnen."

» taz: Von Männern, Frauen und Menschen

Manche Menschen können schwanger werden, andere nicht. Lässt sich das nur mit den Kategorien Mann und Frau erklären?

» Süddeutsche.de: Wie sich die SPD ein Grab schaufelt

Wolfgang Thierse und die Existenzkrise der Sozialdemokratie.

» ZDF interviewt Gesine Schwan: Wie viel Identitätspolitik verträgt die SPD?

Gesine Schwan kritisiert Identitätspolitik – und ist in eine Debatte geraten, in der sie sich auch von Teilen der SPD diskreditiert fühlt.

» Tagesspiegel: Was sich eine trans Frau zum Weltfrauentag wünscht

Trans Frauen sind immer wieder Angriffen ausgesetzt. Gerade Feministinnen sollten sich dem entgegenstellen. Plädoyer für mehr Schwesterlichkeit.

» Rolling Stone über Labi Siffre: Love is Love is Love – Porträt und Interview mit dem Meister des Akustik-Soul

Trotz großer Songs blieb der Soul-Folk-Grenzgänger Labi Siffre ein Außenseiter im britischen Musikgeschäft. Nun wird er wiederentdeckt. Ist die Zeit reif für ihn?

07. März 2021

» Johannes Kram im Nollendorfblog zum SPD-Streit: Ich bin nicht beleidigt!

Das Bemühen um Teilhabe als Identitätspolitik zu bekämpfen ist eine Katastrophe für die betroffenen Minderheiten. Leider scheinen große Teile der SPD nicht verstehen zu wollen, dass es das auch für ihre Partei ist.

» Tagesspiegel spricht mit Profi-Fußballerinnen über ihre Homosexualität: "Ich bin lesbisch und stolz drauf"

Im Männerfußball wird Homosexualität verschwiegen. Die Frauen gehen offener damit um: Vier Spielerinnen erzählen über ihr Lesbischsein im Profifußball.

Kostenloses Probeabo nötig

» Stuttgarter Zeitung: Was Heteros von Homosexuellen lernen können

Er ist aktiv, sie passiv beim Geschlechtsverkehr zwischen Männern und Frauen sind die Rollen scheinbar klar verteilt. Warum wir uns von solchen Mustern lösen sollten und warum Homosexuelle besseren Sex haben, erklärt Sexualtherapeutin Claudia Huber.

Kostenloses Probeabo nötig

» RND: "Trans ist einfach ein Teil meines Frauseins"

Transfrau Felicia Ewert findet, dass es auch bei Feministinnen noch Aufklärungsbedarf gibt

» RND: Feminine Mode – Das trägt Mann jetzt so

Kleider, Röcke, Pastelltöne, Rüschen: In diesem Jahr ist die Männermode so feminin und farbenfroh wie schon lange nicht mehr. Die Branche feilt unter dem Einfluss der jungen Generation Z an einem neuen Männerbild weg vom Leistungsträger im Anzug.

» Kurier:Virginia Ernst über Gleichberechtigung und Sensibilisierung der Sprache

Die Singersongwriterin über ihre Erfahrungen im Sport und in der Musik – und warum sie das Wort "lesbisch" nicht mag.

» MDR über LGBTQ in der Ostukraine: Anonyme Chats und geheime Treffen

Nur wenig dringt aus den Separatisten-Gebieten in der Ostukraine nach außen. Bewaffnete Paramilitärs haben dort das Sagen – zum Leidwesen von Andersdenkenden und Minderheiten, wie der LGBTQ-Gemeinschaft.