» (10.03.2021) shz.de über "First Dates Hotel"-Kandidat: Philip Dumstrei: "Homosexualität ist in Nordfriesland immer noch eher nicht akzeptiert"

Philip Dumstrei ist in Niebüll aufgewachsen. Seitdem er sich geoutet hat, bekommt er auch online viele Hasskommentare.

10. März 2021

» katholisch.de: Die Kirche braucht ihren Mitarbeitern nicht ins Schlafzimmer zu gucken

Die Caritas hat einen Flächentarifvertrag in der Altenpflege scheitern lassen – und damit das Thema kirchliches Arbeitsrecht wieder in die Diskussion gebracht. Hier offenbaren sich problematische Machtstrukturen, kommentiert Christoph Paul Hartmann.

» Tagesspiegel: Queere Aktivisten in Ghana mit dem Tod bedroht

Nach der Stürmung des Büros sind Mitglieder von LGBT+ Rights Ghana auf der Flucht. Prominente Personen und Menschenrechtsorganisationen bekunden Unterstützung.

» TAG24: Ex-GNTM-Model Lucy zeigt krasse Veränderung und erzählt von Transgender-Coming-out

Model Lucy Hellenbrecht (22, GNTM 2020) aus Kassel präsentierte am Montag einen krass veränderten Look und erzählte von ihrem Transgender-Coming-Out.

09. März 2021

» Welt-Kommentar zum Fall Thierse: Endlich wehrt sich die Mitte gegen die neuen Ideologen

Wolfgang Thierse musste sich nach seiner Kritik an linker Identitätspolitik und Gendersprache in der SPD harsch abkanzeln lassen von Parteichefin Saskia Esken. Das bringt bei langjährigen Parteimitgliedern das Fass zum Überlaufen.

» Queerfeindliche Focus-Kolumne zu "Identitätspolitik": SPD muss sich entscheiden – zwischen queerem Akademiker und Frau an der Aldi-Kasse

Ulrich Reitz erinnert sich unter andere daran, "wie die 'Ehe für alle', ein identitätspolitisch queeres Projekt allererster Ordnung, zustande gekommen ist"

» Welt: Esken gegen Thierse? Für die Juso-Chefin "kein echtes Thema"

In der SPD tobt heftiger Streit über Identitätspolitik doch die Juso-Vorsitzende Rosenthal lobt Parteichefin Esken dafür, für Dialog einzustehen. Sie fordert einen ticketfreien öffentlichen Nahverkehr. Die Vermögen in Deutschland sieht sie verteilt wie in feudalen Adelsgesellschaften.

» Spiegel zum Streit um Thierse: Willy Brandts Sohn attackiert SPD-Spitze

In den SPD-internen Streit über die Äußerungen von Wolfgang Thierse zur Identitätspolitik mischt sich jetzt auch Peter Brandt ein. Der Sohn des Ex-Kanzlers wirft der Parteispitze Versagen vor.

» Israel Heute: Rechte Parteien werben um schwule Wählerstimmen

Wenige Wochen vor den Wahlen ringen die rechten Parteien um genug Stimmen, um die Oberhand zu gewinnen.

» Berliner Morgenpost: Erstes Regenbogenfamilienzentrum in Lichtenberg eröffnet

Das Zentrum für Regenbogenfamilien eröffnet in Friedrichsfelde. Angebote finden aber zunächst digital statt.

» Tagesspiegel: Friedo Lampe schrieb schwule Literatur – und machte im NS Karriere

Die Nationalsozialisten verfolgten Homosexuelle. Doch der schwule Autor Friedo Lampe arrangierte sich mit ihnen. Ein Buch erzählt sein zerrissenes Leben.

» taz-Streitgespräch zu Eizellspenden: "Mit zweierlei Maß"

Eizellspende und Leihmutterschaft sind verboten. Medizinethikerin Claudia Wiesemann und Mediziner Taleo Stüwe sind dabei unterschiedlicher Meinung.

» Die Ostschweiz interviewt homophoben SVP-Nationalrat: "Wer abweicht, wird von den sogenannten Toleranten angefeindet"

Dass aus den Plänen für eine "Ehe für alle" eine Volksabstimmung wird, ist aktuell eher fraglich. Das Referendum gegen das Anliegen hat noch zu wenig Unterzeichner. Der Ausserrhoder SVP-Nationalrat David Zuberbühler legt sich nun dafür ins Zeug und setzt sich bei einigen damit in die Nesseln.

» derStandard.at interviewt Kerosin 95: "Das ist verinnerlichte Arroganz"

Als Kerosin 95 veröffentlicht Kathrin Kolleritsch das Album "Volume 1" und besteht auf genderneutraler Berichterstattung. Eine Nachfrage

» Tagesspiegel: Ein Hoch auf die Identitätspolitik!

Überall wird sie geschmäht, die so genannte Identitätspolitik. Dabei sind gemeinsam vertretene Interessen der Kern demokratischer Willensbildung. Ein Kommentar.

» Berliner Zeitung: Wegen Frauentag – Unbekannte überkleben Straßenschilder in Berlin

Aus dem Hermannplatz in Neukölln wurde plötzlich der Frau-Frau-Platz, die Herrfurth-Straße wurde in Audre-Lorde-Straße umbenannt.

» Anderlecht Online: Diskussion um die verborgene Regenbogenbinde von Sambi Lokonga

Alle Kapitäne der ersten Division trugen am vergangenen Wochenende eine Regenbogenbinde als Kapitänsbinde, um die Homophobie zu verurteilen und die Vielfalt zu unterstützen. Anderlecht-Kapitän Albert Sambi Lokonga trug diese jedoch unter seiner normalen Kapitänsbinde. Während die Pro League 'not amused' ist, spricht Anderlecht von einem Missverständnis.

» Süddeutsche.de über queere Rapperin Ebow: Radikal reflektiert

Die Münchnerin Ebow rappt über queere Liebe

08. März 2021

» Israel Heute: Rabbiner öffnet seine Türen und sein Herz für die LGBT-Bewegung

"Wir glauben, dass jeder Mensch, den Gott geschaffen hat, seinen eigenen Platz in der Welt hat, auch die LGBT, und wir müssen unser Herz für jeden öffnen."

» taz: Von Männern, Frauen und Menschen

Manche Menschen können schwanger werden, andere nicht. Lässt sich das nur mit den Kategorien Mann und Frau erklären?