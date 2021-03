Ausgewählter Artikel:

» (12.03.2021) SRF über 28-jährige Lesbe: Diese Pfarrerin bringt frischen Wind in die Kirche

Priscilla Schwendimann ist jung, lesbisch und Pfarrerin. Die 28-Jährige bewegt in der reformierten Kirche etwas.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

12. März 2021

» der zaunfink: Wie viele normale Menschen verträgt die Demokratie?

In der dritten Woche seiner Kampagne gegen "linke Identitätspolitik" behauptet Wolfgang Thierse, er sei "zum Symbol geworden für viele normale Menschen". Das ist aber keine, wie Thierse glaubt, gute Nachricht, sondern eine sehr schlechte.

» BR Kultur zu Thierse: Warum "Normalität" ein gefährlicher Begriff ist

Wolfgang Thierse sieht sich in der Defensive. Und als "Symbol" für "viele normale Menschen", die die Diskurse um Gender oder Rassismus nicht mehr verstehen. Das klingt politisch harmlos markiert aber vor allem die "Unnormalen".

» derStandard.at über Hengameh Yaghoobifarah: Queer, persisch und Ziel von rechtem Hass

Yaghoobifarah hat einiges mit der Hauptfigur des nun erschienenen Romans "Ministerium der Träume" gemein. Eine Begegnung

» jetzt: Lesben, seid ihr neidisch auf uns Schwule?

Viele Menschen verbinden homosexuell erst einmal mit schwul nervt das lesbische Frauen?

» Der Neue Wiesentbote: Interview der Oberfränkischen Grünen mit MdL Tessa Ganserer zum Frauenmonat

Durch unsere Vielfalt bereichern wir uns alleTessa Ganserer [MdL, stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Fragen des öffentlichen Dienstes und queerpolitische Sprecherin] verrät, welche Frauenthemen sie am meisten bewegt und wieso das Transsexuellen Gesetz (TSG) abgeschafft werden muss.

» nordbayern: Das Virus vor Corona – Die Aidshilfe Nürnberg kämpft seit 35 Jahren gegen HIV

Aidskranke waren in den 1980er Jahren stigmatisiert, CSU-Politiker wollte die Betroffenen wegsperren, ein wirksames Medikament wurde erst Jahre später erfunden. Das war die Situation, in der die Aidshilfe Nürnberg entstand. Was hat sich seither geändert?

» GMX: Sei doch, wer du willst, lieb doch, wen du magst

Beim Thema LSBTIQA+ im Sport liegt der Fokus speziell im Fußball sehr auf dem möglichen Coming-out eines Profis. Damit werden andere Aspekte überlagert und das schadet allen.

11. März 2021

» Tagesspiegel über die Identitätspolitik des Wolfgang Thierse: "Normalität" ist die Cancel Culture des alten weißen Mannes

Wolfgang Thierse sieht sich als Symbol für die normalen Leute. Aber wer soll das sein? Und noch schlimmer: wer nicht?

» Jungle World über Wolfgang Thierse und die woke SPD: Der hat einen Bart

Leo Fischer: Wolfgang Thierse fühlt sich abgecancelt

» Welt: Als Hugo von Hofmannsthal rote Rosen von Stefan George bekam

Er war nicht nur ein literarisches Junggenie. Er sah mit 17 auch sehr gut aus. Prompt wurde Hugo von Hofmannsthal von Stefan George stürmisch der Hof gemacht. Hofmannsthal wehrte ihn ab. Doch etwas blieb.

» Nollendorfblog: "Klar ausgesprochen" – Alexander Gauland lobt Wolfgang Thierse

Zwar benutzt der AfD-Politiker in seiner Migranten-Hetze krassere Worte als Thierse. Seine Argumentation von der angeblichen Identitätspolitik, die angeblich die Gesellschaft spalte, ist aber im Prinzip identisch.

» Tagesspiegel: Transfeindliche Hetze nach Gerüchten um Neuregelung des Transsexuellengesetzes

Eine Reform des Transsexuellengesetzes wird schon lange gefordert. Jetzt wird das Gerücht um eine Neuregelung genutzt, um gegen trans* Personen zu hetzen.

» hessenschau über Queerfeindlichkeit im Fußball: "Warum ist die Sexualität eine Beleidigung?"

Für Laura Freigang von Eintracht Frankfurt ist es egal, wer wen liebt. Wichtig ist, dass alle die gleichen Rechte haben. So geht es auch Alexander Arnold, Fanbeauftragter bei Darmstadt 98. Beide kämpfen gegen Queerfeindlichkeit, auch wenn das noch ein weiter Weg ist.

» Marbacher Zeitung über Queer-Café: Gegen die seelische Not des Andersseins

Auch Jugendliche interessieren sich nicht immer nur für das andere Geschlecht, sondern manchmal auch für das gleiche. Für viele Teenager ist das zunächst einmal ein Problem. Doch im Queer-Café im planet-x machen sie die Erfahrung, dass sie damit nicht allein und auch nicht krank sind.

» Nau: Prostitution trotz Corona – Zürcher Gericht spricht Callboy frei

Obwohl Prostitution wegen der Corona-Pandemie verboten war, hat ein 30-jähriger Flugbegleiter im vergangenen Jahr als Prostituierter für Homosexuelle gearbeitet. Das Zürcher Bezirksgericht sprach ihn am Mittwoch nun aber frei, wegen eines Formfehlers.

» taz zu Thierse und Schwan: Redet doch miteinander!

Im Streit über Wolfgang Thierses Thesen sollten die Älteren mehr Verständnis für Minderheiten an den Tag legen auch für deren Wut auf die Mehrheit.

10. März 2021

» Cicero interviewt SPDqueer: "Wolfgang, wir stehen hinter dir"

Für seinen kritischen Essay zur Identitätspolitik ist Wolfgang Thierse öffentlich abgewatscht worden besonders von Mitgliedern der Queer AG in der SPD. Deren stellvertretender Bundesvorsitzender distanziert sich zwar von der Hetze. Trotzdem findet er, Thierse hinke der Partei hinterher.

» evangelisch.de: Coming-out und die Angst der Fußball-Bundesliga

Wer Fußball-Bundesligaspielern von einem Coming-out abrät, wie es jüngst wieder der Ex- Nationalspieler Philipp Lahm tut, der verschlimmert die Situation dieser Spieler und offenbart damit vor allem eines: Die eigenen Ängste. Eine Analyse.

» Weser-Kurier zum Farbanschlag auf St.-Martini: Bestätigung für Pastor Latzel

Mit ihren Farbschmiereien an der St.-Martini-Kirche wollten die Täter ein Zeichen setzen. Tatsächlich haben sie ihrer Sache einen Bärendienst erwiesen, meint Ralf Michel.