» (13.03.2021) t-online: Regenbogen-Binde bald dauerhaft beim BVB?

Im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern lief Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus mit einer regenbogenfarbenen Kapitänsbinde auf. Geht es nach dem BVB-Lernzentrum könnte das bald zur Normalität werden.

13. März 2021

» Tagesspiegel: Viktoria Schnaderbeck über ihr Coming-Out und Homosexualität im Fußball

Die österreichische Nationalspielerin spricht über queere Vorbilder, die Angst vor Shitstorms und die 11-Freunde-Aktion.

» BR.de interviewt Rob Halford von Judas Priest: "Alle wussten, dass ich schwul bin – in der Band gab es keine Homophobie"

Judas Priest sind die älteste aktive Heavy Metal Band der Welt. Die persönliche Geschichte von Sänger Rob Halford ist weniger bekannt. Er war der erste offen schwule Weltstar im Heavy Metal. Auf der Bühne ein Showman. Privat, zuhause im Schlafzimmer, aber war Halford über Jahrzehnte hinweg ein frustrierter Mann, der seine Homosexualität verbergen muss und daran beinahe stirbt. In seiner Autobiografie bekennt Rob Halford alles, offen und ehrlich. Eine Begegnung.

» Deutschlandfunk Kultur über Identitätspolitik und Debattenkultur: Wer redet wie über wen?

Bedroht linke Identitätspolitik unser Gemeinwesen? Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse hat darüber eine heftige Debatte angestoßen. Es geht um Sichtbarkeit, Sensibilität und Selbstbestimmung. Beim Reden über sich selbst und andere. Und beim Zuhören.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexualität in der katholischen Kirche: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß

Anselm Bilgri, ehemals Prior von Kloster Andechs, heiratet seinen Lebensgefährten. Dafür musste er aus der katholischen Kirche austreten. Inoffizielle Beziehungen von Priestern würden aber toleriert, sagt die Theologin Katharina Ceming.

» ANF News: Einziger LGBTIQ-Organisation in Südkurdistan droht das Aus

Die Organisation Rasan ist die einzige NGO in Südkurdistan und dem Irak, die sich öffentlich für die Rechte von LGBTIQ-Menschen einsetzt. Ein homphober Abgeordneter hat nun Klage wegen "Unmoral" eingereicht und fordert ein Vereinsverbot.

» nd über Queerfeindlichkeit in Polen: Die übliche Strategie

Die homofeindliche Poltik der polnischen Regierung hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Polens Justizminister hat ein komplettes Adoptionsverbot für homosexuelle Paare gefordert. Umso wichtiger ist es jetzt, progressive Stimmen im Land zu unterstützen.

» Deutschlandfunk Nova: "Ich will in einer Gesellschaft leben, in der es okay ist, Pornos zu machen."

Als Teenager in Madrid hat Paulita lange das Gefühl, ihr Interesse an Sex sei etwas Falsches. In Berlin merkt sie, dass es okay ist, ihre Lust auszuleben.

» FR: Einsatz für queere Jugendliche – Eva lässt nicht locker

In Jugendgruppen, Vereinen, einer kleinen Partei wo immer sie kann, engagiert sich eine Münchnerin ehrenamtlich für die Rechte queerer Menschen. Sie haben es in Bayern nach wie vor besonders schwer, sagt die Aktivistin.

» Blick überTamy Glauser "Ich fühle mich weder als Mann noch ganz als Frau"

Das Berner Topmodel Tamy Glauser spricht zum ersten Mal über seine non-binäre Geschlechtsidentität. Das heisst: Die Ex-Liebe von Dominique Rinderknecht fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig, ist also weder Mann noch Frau.

» RND: Lesbische Vampirliebe – Netflix plant Serie "First Kill"

Vampire sind offenbar immer noch nicht medial ausgelutscht. Der Streamingdienst Netflix plant jetzt die Serie First Kill mit Imani Lewis als Vampirjägerin und Sarah Catherine Hook als Teenage-Vampir. Die beiden Kontrahentinnen verlieben sich ineinander, was in ihrem Umfeld für Missvergnügen sorgt. Ein Streamtermin steht noch aus.

» 20 Minuten: "Als ich in sie eindringen wollte, wurde ich schlaff"

Lars wollte Lisa penetrieren, aber es ging nicht. Stattdessen verwöhnte er sie mit dem Mund und war überrascht über den salzig-süsslichen Geschmack. Obwohl Lars schwul ist, würde er gerne mehr Erfahrungen mit Frauen sammeln.

» Tagesspiegel: Großer Streit um den Berliner CSD

Noch ist gar nicht klar, ob 2021 in Berlin überhaupt ein CSD auf die Straße darf. Doch schon jetzt gibt es großen Streit darum, wer ihn dann ausrichtet.

» taz über Konversionstherapie in Großbritannien: Leere Versprechungen

Ak­ti­vis­t*in­nen fordern die Abschaffung kruder Therapien für Homosexuelle. Mehrere Re­gie­rungs­be­ra­te­r*in­nen sind bereits zurückgetreten.

12. März 2021

» Wolfgang Thierse im Tagesspiegel: Das Normale schließt selbstverständlich alle queeren Menschen ein

Der Ex-Bundestagspräsident nimmt Stellung zu einem Text von Tagesspiegel-Redakteur Sidney Gennies. Der hatte Thierses Aussage zur Identitätspolitik kritisiert.

» Süddeutsche: Ulrich Matthes und Gesine Schwan im Streitgespräch

Debatte über Identität: Schauspieler Ulrich Matthes und die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan im Gespräch über Emotionen und Argumente.

» der zaunfink: Wie viele normale Menschen verträgt die Demokratie?

In der dritten Woche seiner Kampagne gegen "linke Identitätspolitik" behauptet Wolfgang Thierse, er sei "zum Symbol geworden für viele normale Menschen". Das ist aber keine, wie Thierse glaubt, gute Nachricht, sondern eine sehr schlechte.

» SRF über 28-jährige Lesbe: Diese Pfarrerin bringt frischen Wind in die Kirche

Priscilla Schwendimann ist jung, lesbisch und Pfarrerin. Die 28-Jährige bewegt in der reformierten Kirche etwas.

» BR Kultur zu Thierse: Warum "Normalität" ein gefährlicher Begriff ist

Wolfgang Thierse sieht sich in der Defensive. Und als "Symbol" für "viele normale Menschen", die die Diskurse um Gender oder Rassismus nicht mehr verstehen. Das klingt politisch harmlos markiert aber vor allem die "Unnormalen".

» derStandard.at über Hengameh Yaghoobifarah: Queer, persisch und Ziel von rechtem Hass

Yaghoobifarah hat einiges mit der Hauptfigur des nun erschienenen Romans "Ministerium der Träume" gemein. Eine Begegnung