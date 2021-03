Ausgewählter Artikel:

» (15.03.2021) SRF: Schwule Profisportler – immer noch ein Tabu

Homosexualität ist vor allem bei Männern im Mannschaftssport noch immer ein Tabu. Livio will herausfinden, warum.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

15. März 2021

» taz interviewt schwulen Rom Gianni Jovanovic: "Ich bin der Mann, der ich bin"

Er ist Rom, er ist schwul, er ist laut. Und er macht rassistische Strukturen sichtbar. Gianni Jovanovic über sich und eine gerechtere Gesellschaft.

» Presseclub: "Kampf um Anerkennung – Sprengstoff für unsere plurale Gesellschaft?"

Mit der Frauenbewegung hat alles angefangen. Die Homosexuellen waren die nächsten, die Gleichberechtigung einforderten. Heute ist die gleichgeschlechtliche Ehe Alltag, keiner regt sich über einen schwulen Gesundheitsminister auf. Wichtige Etappensiege auf dem Weg in eine offene, vielfältige demokratische Gesellschaft. Jetzt stehen wir vor einer weiteren Herausforderung: Auch andere benachteiligte Gruppen fordern ihr Recht auf Anerkennung: die queere Community ebenso wie Menschen anderer Herkunft und Hautfarbe. Doch wie weit sollten diese berechtigten Forderungen gehen? Müssen wir unsere Sprache, Kunst und Literatur einer gründlichen Revision unterziehen, um sie von Rassismus und Postkolonialismus zu befreien? Ist das Gendersternchen Ausdruck überspannten Denkens oder ein Muss, weil Sprache Bewusstsein formt? Kann nur eine schwarze Deutsche Texte der schwarzen US-Lyrikerin Amanda Gorman übersetzen, die seit Bidens Amtsantritt berühmt geworden ist?

» Augsburger Allgemeine: "Lesbische Fußballerinnen überraschen keinen"

Viele werfen dem Fußball Homophobie oder Machotum vor. Zwei Vertreter von Frauen- und Männerfußball vom SV Wörnitzstein diskutieren, warum der Frauenfußball viele dieser Probleme nicht hat und wo er Vorbild sein kann

» Spiegel interviewt Kollektiv Jünglinge: "Queerphobie ist leider keine individuelle Einstellung, sondern ein System"

Das Kollektiv Jünglinge steht für eine neue Generation von Filmschaffenden in Deutschland. Wie erleben sie die als queerfeindlich kritisierte Kinobranche?

14. März 2021

» t-online: Outing im Alter – "viele Senioren leben versteckt"

Anlaufstellen für schwule und lesbische Senioren gibt es in NRW einige. Doch die Düsseldorfer Fachstelle 'Altern unterm Regenbogen' hat einen anderen Ansatz.

» RND: Drei Väter und zwei Babys – Wie ein "Throuple" seine polyamoröse Beziehung lebt

Ian Jenkins lebt mit zwei Männern in einer polyamorösen Beziehung. Die drei Väter haben zwei Kinder, was auch der Bundesstaat Kalifornien in der Geburtsurkunde anerkennt. Jenkins berichtet im RND-Interview wie er seine Partner kennenlernte, wie ihr Familienalltag mit zwei Kleinkindern aussieht und mit welchen Vorurteilen sie kämpfen müssen.

» Tagesspiegel: Evangelische Kirche setzt Seelsorger für Homosexuelle ein

Die Evangelische Kirche stellt sich ihrer Vergangenheit, in der homosexuelle Menschen diskriminiert wurden. Ein Seelsorger aus Berlin-Mitte soll helfen.

13. März 2021

» Tagesspiegel: Viktoria Schnaderbeck über ihr Coming-Out und Homosexualität im Fußball

Die österreichische Nationalspielerin spricht über queere Vorbilder, die Angst vor Shitstorms und die 11-Freunde-Aktion.

» t-online: Regenbogen-Binde bald dauerhaft beim BVB?

Im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern lief Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus mit einer regenbogenfarbenen Kapitänsbinde auf. Geht es nach dem BVB-Lernzentrum könnte das bald zur Normalität werden.

» BR.de interviewt Rob Halford von Judas Priest: "Alle wussten, dass ich schwul bin – in der Band gab es keine Homophobie"

Judas Priest sind die älteste aktive Heavy Metal Band der Welt. Die persönliche Geschichte von Sänger Rob Halford ist weniger bekannt. Er war der erste offen schwule Weltstar im Heavy Metal. Auf der Bühne ein Showman. Privat, zuhause im Schlafzimmer, aber war Halford über Jahrzehnte hinweg ein frustrierter Mann, der seine Homosexualität verbergen muss und daran beinahe stirbt. In seiner Autobiografie bekennt Rob Halford alles, offen und ehrlich. Eine Begegnung.

» Deutschlandfunk Kultur über Identitätspolitik und Debattenkultur: Wer redet wie über wen?

Bedroht linke Identitätspolitik unser Gemeinwesen? Der SPD-Politiker Wolfgang Thierse hat darüber eine heftige Debatte angestoßen. Es geht um Sichtbarkeit, Sensibilität und Selbstbestimmung. Beim Reden über sich selbst und andere. Und beim Zuhören.

» Deutschlandfunk Kultur über Homosexualität in der katholischen Kirche: Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß

Anselm Bilgri, ehemals Prior von Kloster Andechs, heiratet seinen Lebensgefährten. Dafür musste er aus der katholischen Kirche austreten. Inoffizielle Beziehungen von Priestern würden aber toleriert, sagt die Theologin Katharina Ceming.

» ANF News: Einziger LGBTIQ-Organisation in Südkurdistan droht das Aus

Die Organisation Rasan ist die einzige NGO in Südkurdistan und dem Irak, die sich öffentlich für die Rechte von LGBTIQ-Menschen einsetzt. Ein homphober Abgeordneter hat nun Klage wegen "Unmoral" eingereicht und fordert ein Vereinsverbot.

» nd über Queerfeindlichkeit in Polen: Die übliche Strategie

Die homofeindliche Poltik der polnischen Regierung hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Polens Justizminister hat ein komplettes Adoptionsverbot für homosexuelle Paare gefordert. Umso wichtiger ist es jetzt, progressive Stimmen im Land zu unterstützen.

» Deutschlandfunk Nova: "Ich will in einer Gesellschaft leben, in der es okay ist, Pornos zu machen."

Als Teenager in Madrid hat Paulita lange das Gefühl, ihr Interesse an Sex sei etwas Falsches. In Berlin merkt sie, dass es okay ist, ihre Lust auszuleben.

» FR: Einsatz für queere Jugendliche – Eva lässt nicht locker

In Jugendgruppen, Vereinen, einer kleinen Partei wo immer sie kann, engagiert sich eine Münchnerin ehrenamtlich für die Rechte queerer Menschen. Sie haben es in Bayern nach wie vor besonders schwer, sagt die Aktivistin.

» Blick überTamy Glauser "Ich fühle mich weder als Mann noch ganz als Frau"

Das Berner Topmodel Tamy Glauser spricht zum ersten Mal über seine non-binäre Geschlechtsidentität. Das heisst: Die Ex-Liebe von Dominique Rinderknecht fühlt sich keinem Geschlecht zugehörig, ist also weder Mann noch Frau.

» RND: Lesbische Vampirliebe – Netflix plant Serie "First Kill"

Vampire sind offenbar immer noch nicht medial ausgelutscht. Der Streamingdienst Netflix plant jetzt die Serie First Kill mit Imani Lewis als Vampirjägerin und Sarah Catherine Hook als Teenage-Vampir. Die beiden Kontrahentinnen verlieben sich ineinander, was in ihrem Umfeld für Missvergnügen sorgt. Ein Streamtermin steht noch aus.

» 20 Minuten: "Als ich in sie eindringen wollte, wurde ich schlaff"

Lars wollte Lisa penetrieren, aber es ging nicht. Stattdessen verwöhnte er sie mit dem Mund und war überrascht über den salzig-süsslichen Geschmack. Obwohl Lars schwul ist, würde er gerne mehr Erfahrungen mit Frauen sammeln.