» (18.03.2021) evangelisch.de: Bunt und heilsam – queere Gottesdienste

Katharina Payk beschreibt queere Gottesdienste als Orte von Heilung, Festlichkeit und Gemeinschaft.

18. März 2021

» Tagesspiegel: Zwei tschetschenische Schwule in Lebensgefahr

Zwei junge Tschetschenen befinden sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Der Kontakt zu ihren Anwält*innen wird ihnen verweigert. S.a.: Nach Tschetschenien gebrachte junge Queers in zweimonatiger Untersuchungshaft (24.02.2021)

» Zeit-Kommentar zum Segnungs-Verbot: Himmel!

Fahrstühle, Autos, alles kein Problem. Aber homosexuelle Partnerschaften will der Vatikan nicht segnen. Unser Autor kann die katholische Kirche nicht mehr ernst nehmen.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit SPDqueer über Elliot Page: "Das gibt trans Menschen Mut"

Schauspieler Elliot Page ist als erster trans Mann auf dem Cover des US-amerikanischen "Time"-Magazins. Für Mara Geri, Landesvorsitzende der SPD Queer Berlin, ist das ein starkes gesellschaftlichen Zeichen, das der Community Kraft gebe. S.a.: Elliot Page auf historischem "Time"-Cover (17.03.2021)

» FR: Gutachter:innen bringen Transidentität mit sexuellen Abartigkeiten in Verbindung

Das teils verfassungswidrige Transsexuellengesetz (TSG) zwingt Transmenschen, sich teure Gutachten einzuholen, die sie, fachlich falsch, für psychisch krank erklären. Die Gutachten lesen sich mitunter haarsträubend.

» Barbara über trans Mann: Überraschendes Wiedersehen

Das ist die Geschichte von Thies, der nicht immer Thies war – zumindest sah er nicht so aus. Verena Carl berichtet über ihr Wiedersehen mit dem neuen alten Thies.

» Süddeutsche.de über Bretman Rock auf MTV: Lifting für den Uralt-Sender

Der Influencer Bretman Rock wurde zum MTV-Realitystar und hat damit das totgesagte Format Reality-Show zu neuem Leben erweckt.

» Heute.at: Wiener LGBT-Lokal richtet Corona-Teststraße ein

Seit Mittwoch bietet die Wiener Kisss Bar die Möglichkeit, sich testen zu lassen und die Wartezeit gleich mit einem Drink zu überbrücken.

» Saarbrücker Zeitung: Transgender-Vorkämpferin und Autorin Waltraud Schiffels gestorben

In den 1980er Jahren ging Waltraud Schiffels ihren Weg von Walter zu Waltraud ganz und gar öffentlich, nun ist die Saarbrücker Autorin im Alter von 76 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf die große Transgender-Vorkämpferin aus dem Saarland.

» Kölner Stadt-Anzeiger: anyway bietet auch im Lockdown Beratungen für queere Jugendliche

Das anyway in Köln ist Beratungs- und Anlaufstelle für queere Jugendliche und junge Erwachsene. Auch in der Corona-Krise bietet das anyway-Team Beratungen an, etwa bei einem Spaziergang oder per Videochat.

» RP Online: Der Standort für das LSBT-Denkmal in Düsseldorf bleibt

Der Erinnerungsort für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle kommt vors KIT.

17. März 2021

» Lars Castellucci im Tagesspiegel zu Sozialpolitik versus Identitätspolitik in der SPD: Gerechtigkeit ist die Klammer

Sozialdemokratische Gesellschaftspolitik bekämpft Benachteiligungen aller Art. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Ein Gastbeitrag.

» Welt zum Streit ums Abstammungsrecht: CDU verdächtigt SPD, "Biologie durch Ideologie ersetzen" zu wollen

Bekommt eine Frau ein Kind, ist ihr Ehemann automatisch der Vater egal, ob das auch biologisch zutrifft. Das soll nach dem Willen der SPD auch für lesbische Paare gelten. Doch die Union blockiert das Gesetz und damit auch andere Reformen des Familienrechts.

» Die Presse zum Segnungs-Verbot: "Gottes Plan" heißt hier: kein Sex

Jeder heterosexuelle Fassadenkatholik hat es in der Kirche besser als ein tief gläubiger Homosexueller. Ausufernde Papstmilde ändert nichts daran.

» Jüdische Allgemeine: "Queere Menschen sollten geschützt sein"

Dalia Grinfeld über die Initiative "Grundgesetz für Alle" und ihre Relevanz für die jüdische Gemeinschaft

» nd zur Reform des Abstammungsgesetzes: Längst überfällige Gleichstellung

Bislang war es zwei verheirateten Müttern nicht möglich, dass sie beide rechtlich als Elternteile ihres Kindes anerkannt werden. Das sogenannten Abstammungsrecht ist realitätsfern und überholt, das hat zum Glück auch der Berliner Justizsenator erkannt.

» musikexpress über Gladys Bentley: Blues-Star, Harlem-Renaissance-Ikone, LGBTQ*-Pionierin

Sie war eine von Harlems schillernden lesbischen Persönlichkeiten und trat ausschließlich im Smoking und Zylinder auf. Spotlight an für Gladys Bentley.

» Jungle World über Räumung des queeren Zentrums in Ghana: Der Kampf um Öffentlichkeit

In Ghana haben sich bisher nur wenige Menschen des öffentlichen Lebens als homosexuell geoutet, doch die Netzwerkarbeit queerer Ghanaer und Ghanaerinnen in den sozialen Medien hat dazu geführt, dass im Januar 2021 das erste queere Zentrum in Accra eröffnet wurde. Aber bereits eine Woche danach räumte die Polizei das Zentrum.

» Abendzeitung: Lars Tönsfeuerborn rechnet mit Trash-TV ab – Deshalb will er keine Reality-Shows mehr machen

Lars Tönsfeuerborn hat genug von trashigen Promi-Shows. Der ehemalige 'Prince Charming'-Kandidat will nicht mehr im Reality-TV auftreten.

» Westdeutsche Zeitung: Regenbogenfahnen aus Wuppertal wehen im Land

Die Firma Fahnen Herold aus Langerfeld stellt für die Deutsche Post Symbole für Diversität und gegen Diskriminierung her