Ausgewählter Artikel:

» (18.03.2021) RND über Südkorea: Wie der Tod einer Trans-Soldatin eine Anti-Diskriminierungs-Debatte auslöst

Die 22-jährige Unteroffizierin wurde 2017 wegen ihrer Geschlechts­umwandlung vom südkoreanischen Militär entlassen. Ihr Tod hat erneut eine Anti-Diskriminierungs-Debatte in Südkorea entfacht. Ein rechtlicher Schutz der LGBT-Szene scheitert an der Lobby konservativer Christen. S.a.: Südkoreas erste trans Soldatin tot aufgefunden (04.03.2021)

Die neusten Meldungen der Presseschau:

18. März 2021

» Domradio: Kirchenrechtler ordnet Absage von Segnungen homosexueller Paare ein – "Letztverbindliche Entscheidung"

Eine unumstößliche Einordnung? Der in Rom lehrende Kirchenrechtler Stefan Mückl sieht im Verbot von Segnungen homosexueller Paare durch die Glaubenskongregation eine von Papst Franziskus gebilligte "letztverbindliche Entscheidung".

» blue News: Eine haarige, schwule Band bringt Youtube ins SchwitzenEine haarige, schwule Band bringt Youtube ins Schwitzen

Man on Man ist weder die bekannteste noch die beste Band; ja nicht einmal die attraktivste. Doch genau aufgrund dieser optischen Komponente hat das US-amerikanische Duo schon einige Wellen geschlagen in der Online-Welt.

» taz: Zu Gast im ARD-Presseclub – Die Frage zur Homosexualität

Beim Presseclub wird unser Autor von Anrufer Andreas nach seiner Haltung zu Homosexualität gefragt. Zeit, den Andreassen mal etwas zu erklären.

» VICE: Drei Menschen erzählen, wie sie herausfanden, dass sie intersex sind

Es ist nicht leicht, dich selbst zu definieren, wenn die meisten Menschen noch nie von deinem Zustand gehört haben.

» Winterthurer Zeitung: Filmisches Selbstporträt über die Anfangszeit als Transmann

Der 18-jährige Winterthurer Florian Garzotto schuf für seine Maturarbeit einen Kurzfilm. Das Werk "Florieren", das am Freitag, 19. März, an den Schweizer Jugendfilmtagen läuft, zeigt seine Kindheit und den Beginn seines "Aufblühens".

» Süddeutsche.de über den "Jour fixe" der SPD und Hannah Arendt: Keine Bleibe in der Wirklichkeit

Die Kritische Edition von Hannah Arendts Biographie über die Salonnière Rahel Varnhagen ist auch ein großes Lehrstück darüber, was es bedeutet, ein echtes Gespräch zu führen.

» taz über Japans Urteil zur queeren Ehe: Der lange Weg zu weniger Druck

Ein Gericht sieht die fehlende Möglichkeit zur Ehe jetzt als verfassungswidrig an. Für queere Japaner ist es ein Etappensieg. S.a.: Urteil: Japans Eheverbot für Lesben und Schwule verfassungswidrig (17.03.2021)

» taz über Johannes Kram: Der Cancel-Culture-Strohmann

Der Blogger Johannes Kram erwirkt eine Gegendarstellung in der Süddeutschen Zeitung. Das Gericht urteilte, die SZ habe ihn falsch wiedergegeben. S.a.: Johannes Kram erwirkt einstweilige Verfügung gegen die "SZ" (17.03.2021)

» Tagesspiegel: Zwei tschetschenische Schwule in Lebensgefahr

Zwei junge Tschetschenen befinden sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Der Kontakt zu ihren Anwält*innen wird ihnen verweigert. S.a.: Nach Tschetschenien gebrachte junge Queers in zweimonatiger Untersuchungshaft (24.02.2021)

» Zeit-Kommentar zum Segnungs-Verbot: Himmel!

Fahrstühle, Autos, alles kein Problem. Aber homosexuelle Partnerschaften will der Vatikan nicht segnen. Unser Autor kann die katholische Kirche nicht mehr ernst nehmen.

» Deutschlandfunk Kultur spricht mit SPDqueer über Elliot Page: "Das gibt trans Menschen Mut"

Schauspieler Elliot Page ist als erster trans Mann auf dem Cover des US-amerikanischen "Time"-Magazins. Für Mara Geri, Landesvorsitzende der SPD Queer Berlin, ist das ein starkes gesellschaftlichen Zeichen, das der Community Kraft gebe. S.a.: Elliot Page auf historischem "Time"-Cover (17.03.2021)

» FR: Gutachter:innen bringen Transidentität mit sexuellen Abartigkeiten in Verbindung

Das teils verfassungswidrige Transsexuellengesetz (TSG) zwingt Transmenschen, sich teure Gutachten einzuholen, die sie, fachlich falsch, für psychisch krank erklären. Die Gutachten lesen sich mitunter haarsträubend.

» Barbara über trans Mann: Überraschendes Wiedersehen

Das ist die Geschichte von Thies, der nicht immer Thies war – zumindest sah er nicht so aus. Verena Carl berichtet über ihr Wiedersehen mit dem neuen alten Thies.

» Süddeutsche.de über Bretman Rock auf MTV: Lifting für den Uralt-Sender

Der Influencer Bretman Rock wurde zum MTV-Realitystar und hat damit das totgesagte Format Reality-Show zu neuem Leben erweckt.

» Heute.at: Wiener LGBT-Lokal richtet Corona-Teststraße ein

Seit Mittwoch bietet die Wiener Kisss Bar die Möglichkeit, sich testen zu lassen und die Wartezeit gleich mit einem Drink zu überbrücken.

» evangelisch.de: Bunt und heilsam – queere Gottesdienste

Katharina Payk beschreibt queere Gottesdienste als Orte von Heilung, Festlichkeit und Gemeinschaft.

» Saarbrücker Zeitung: Transgender-Vorkämpferin und Autorin Waltraud Schiffels gestorben

In den 1980er Jahren ging Waltraud Schiffels ihren Weg von Walter zu Waltraud ganz und gar öffentlich, nun ist die Saarbrücker Autorin im Alter von 76 Jahren gestorben. Ein Nachruf auf die große Transgender-Vorkämpferin aus dem Saarland.

» Kölner Stadt-Anzeiger: anyway bietet auch im Lockdown Beratungen für queere Jugendliche

Das anyway in Köln ist Beratungs- und Anlaufstelle für queere Jugendliche und junge Erwachsene. Auch in der Corona-Krise bietet das anyway-Team Beratungen an, etwa bei einem Spaziergang oder per Videochat.

» RP Online: Der Standort für das LSBT-Denkmal in Düsseldorf bleibt

Der Erinnerungsort für Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle kommt vors KIT.