21. März 2021

» Wunibald Müller in der Main-Post: 'Gott wird homosexuellen Menschen den Segen nicht verweigern'

Der Würzburger Theologe Wunibald Müller ist für die Segnung homosexueller Menschen. Die katholische Kirche müsse über ihren eigenen Schatten springen.

» Tagesspiegel: Linke Identitätspolitik will eine liberale Gesellschaft – aber für alle

Sie sei autoritär und verfolge Partikularinteressen, heißt es. Doch linke Identitätspolitik bricht nicht mit dem liberalen Versprechen. Sie will es vollenden.

Kostenloses Probeabo nötig

» ze.tt: "Wir trennen uns. Eure Mutter ist lesbisch"

Kiras Vater traf heimlich andere Männer für Sex. Katjas Mutter heiratete eine Freundin der Familie. Wie es ist, wenn ein Elternteil die eigene Sexualität neu entdeckt.

» BR24: Kein Segen für Gleichgeschlechtliche – Gegenwind aus Bayern

Das Thema Homosexualität ist in der katholischen Kirche heiß umstritten. Nun kam der Paukenschlag aus dem Vatikan: Geistliche dürften homosexuelle Paare nicht segnen, weil Gott "Sünde nicht segnen kann". Bayerische Pfarrer begehren dagegen auf.

» WDR interviewt Bernd Mönkebüscher: Kein Segen für die Liebe? Pfarrer sammelt Unterschriften

Ein Pfarrer aus Hamm stellt sich gegen das Segnungsverbot des Vatikans für homosexuelle Paare. Vor gut zwei Jahren hat sich Bernd Mönkebüscher selbst geoutet. Er lebt im Zölibat.

» HNA: Kasseler Schwuler über Segensverweigerung aus Rom – "Ich bin fassungslos"

Zwei schwule Katholiken aus Kassel sprechen über ihre Situation in der Kirche und das Segensverweigerung für homosexuelle Paare aus Rom.

20. März 2021

» t-online über lesbische Uganderin im Berliner Kirchenasyl: "Meine Familie wollte mich umbringen"

Wäre es nach dem BAMF gegangen, wäre Diana abgeschoben worden. Da ihr Leben in ihrer Heimat in Gefahr ist, hat ihr eine Berliner Kirchengemeinde über zwei Jahre lang Asyl gewährt.

» Der Westen über Kölner Treff (WDR): Drag-Queen und Supertalent-Star zu Gast – als sie DAS sagt, muss Claudia Roth mit dem Kopf schütteln

Bunt gemixt war die Zusammensetzung beim Kölner Treff (WDR) am Freitagabend. Schauspieler, Musiker, Politiker und auch eine Drag-Queen. Marcella Rockefeller gewann 2014 das Supertalent. Nun ist das erste Album draußen. Als die Drag-Queen von ihrem Outing berichtet, schreitet Claudia Roth ein.

» Deutschlandfunk Kultur: Zweifel einer Transfrau – "Man wird schnell transphob genannt"

Aleksa Lundberg ist eine Transfrau. Mit Anfang 20 hat die mittlerweile 39-jährige Schauspielerin eine geschlechtsangleichende Operation unternommen und galt in Schweden lange Zeit als eine Art Botschafterin der Trans-Community. Bis ihr Zweifel kommen.

» Süddeutsche.de über homophoben Politologen an der Türkisch-Deutschen Uni: Schatten über dem Leuchtturm

Ein Politologe der Türkisch-Deutschen Universität Istanbul macht im Netz homophobe Sprüche

» Deutschlandfunk Kultur über Queere Katholikin: "Meine Existenz wird als Sünde gesehen"

Chiara Battaglia ist überzeugte Katholikin: katholische Familie, Schule und ein Studium der Theologie. Doch seit ihrer Jugend weiß sie, ihre Sexualität passt nicht zu ihrem Glauben. Sie entscheidet sich für den Kampf von innen heraus.

» Soester Anzeiger: "Rückständige Institution" – Homosexueller Ladenbetreiber zieht drastische Konsequenzen

Er ist in einer katholischen Familie aufgewachsen. Nach langer Bedenkzeit hat er sich nun entschieden, die Kirche zu verlassen. Der Grund ist einleuchtend.

19. März 2021

» IWWIT-Blog: Crystal Meth & Sexdates gegen schlimme Gedanken

Wer traut sich, auf einer Bühne vor Publikum sein Sexleben auszubreiten einschließlich Erfahrungen mit Crystal Meth? Ben Strothmann hats getan!

» netzpolitik.org: Grindr versucht, Millionenstrafe abzuwehren

Die Verwendung der vorwiegend von Schwulen genutzten Dating-Plattform "Grindr" sage nichts über die sexuelle Orientierung der Nutzer:innen aus, behauptet das Unternehmen. Es wurde wegen der Weitergabe sensibler Daten an Drittfirmen zu einem Millionen-Bußgeld verdonnert und äußert sich jetzt in einer Stellungnahme.

» watson interviewt Youtuberin Melina Sophie: "Der allerschwerste Schritt war das Coming-out vor mir selbst"

Im Interview mit watson spricht Melina Sophie über ihr Buchprojekt "Coming Out" und erklärt, warum es heutzutage nach wie vor wichtig ist, sich besonders für die LGBTQ+-Szene stark zu machen.

» Jungfrau Zeitung: Besuche von Homosexuellen an Schulen werden nicht gestoppt

Aktivistinnen und Aktivisten des Vereins ABQ dürfen weiterhin Berner Volksschulen besuchen, um mit Jugendlichen über Homosexualität zu sprechen. Mit 111 zu 27 Stimmen hat das Kantonsparlament am Donnerstag eine Motion abgelehnt, welche diese Besuche stoppen wollte.

18. März 2021

» Domradio: Kirchenrechtler ordnet Absage von Segnungen homosexueller Paare ein – "Letztverbindliche Entscheidung"

Eine unumstößliche Einordnung? Der in Rom lehrende Kirchenrechtler Stefan Mückl sieht im Verbot von Segnungen homosexueller Paare durch die Glaubenskongregation eine von Papst Franziskus gebilligte "letztverbindliche Entscheidung".

» blue News: Eine haarige, schwule Band bringt Youtube ins SchwitzenEine haarige, schwule Band bringt Youtube ins Schwitzen

Man on Man ist weder die bekannteste noch die beste Band; ja nicht einmal die attraktivste. Doch genau aufgrund dieser optischen Komponente hat das US-amerikanische Duo schon einige Wellen geschlagen in der Online-Welt.

» taz: Zu Gast im ARD-Presseclub – Die Frage zur Homosexualität

Beim Presseclub wird unser Autor von Anrufer Andreas nach seiner Haltung zu Homosexualität gefragt. Zeit, den Andreassen mal etwas zu erklären.