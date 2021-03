Ausgewählter Artikel:

» (22.03.2021) Elle: Sprache ist Macht – 3 Gründe für eine gendergerechte Sprache

Über das Gender-Sternchen wird aktuell viel diskutiert. Wir erklären, was eine gendergerechte Sprache mit Gleichberechtigung zu tun hat!

Die neusten Meldungen der Presseschau:

22. März 2021

» katholisch.de: Nach dem Segnungsverbot aus Rom – Wir lassen uns nicht spalten!

Das Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zu einer Segnung homosexueller Paare hat besonders in Deutschland heftige Kritik ausgelöst. Nach Ansicht des Theologen Matthias Sellmann lässt der Vatikan mit seiner Entscheidung sowohl Bischöfe als auch Gläubige im Stich. Ein Kommentar.

» Sumikai: Japans Supreme Court sichert gleichgeschlechtlichen Paaren Schutz zu

Japans Supreme Court sichert gleichgeschlechtlichen Paaren auch einen Schutz vor Untreue zu wie bei verheirateten Paaren.

» Deutschlandfunk Nova: Mehr als ein Coming-out

Mit 33 ist Caro das erste Mal richtig verliebt. Sie steht endlich zu ihrer Homosexualität. Jetzt muss sie nur noch lernen, ihre Depressionen anzunehmen.

» rbb24 interviewt schwulen polnischen Schriftsteller Tomasz Jedrowski: "In jedem Land wird um Anerkennung gekämpft"

Der Roman "Im Wasser sind wir schwerelos" von Tomasz Jedrowski erzählt von der Liebe zweier Männer im sozialistischen Polen der 1980er Jahre. Im Interview erzählt er, welche Parallelen zum Polen der heutigen Zeit er in seinem Roman sieht.

» derStandard.at über queere Geflüchtete: Gegen Stereotype im Rechtssystem

Petra Sußner beschäftigt sich mit Asylverfahren auf Basis von Geschlecht und Sexualität

» Jungle World: Gefängnisstrafe für tunesische LGBT-Aktivistin

Die LGBT-Aktivistin Rania Amdouni wurde von einem Gericht zu sechs Monaten Haft verurteilt, nachdem die Polizei ihre Beschwerde wegen Belästigung und Drohung nicht aufnehmen wollte.

» nd: Lesbisch im Altersheim

Lesbische Frauen möchten auch im Alter ihr Leben an ihren Bedürfnissen ausrichten. Doch Pflegeeinrichtungen sind darauf oft nicht eingestellt. Der Verband "Lesben und Alter" will das ändern.

» Elle: Sprache ist Macht – 3 Gründe für eine gendergerechte Sprache

Über das Gender-Sternchen wird aktuell viel diskutiert. Wir erklären, was eine gendergerechte Sprache mit Gleichberechtigung zu tun hat!

» MDR: Transsexualität, Transgender, Transidentität leben – was bedeutet das?

Es gibt Menschen, die das Gefühl haben, im falschen Körper geboren zu sein. Manche planen eine Geschlechtsumwandlung, andere wollen in erster Linie sozial als Angehörige des anderen Geschlechts akzeptiert werden.

» Spiegel interviewt schwulen Ex-Mönch Anselm Bilgri: "Mein Austritt war die einzig richtige Entscheidung"

Der Vatikan will keine homosexuellen Paare segnen. Ex-Mönch Anselm Bilgri hat gerade einen Mann geheiratet ? und die Verachtung der Kirche für gleichgeschlechtlich Liebende gründlich satt.

21. März 2021

» Postillon-Sonntagsfrage: Was halten Sie davon, dass die katholische Kirche die Segnung homosexueller Paare verbietet?

Gott "kann Sünde nicht segnen", heißt es in einer formalen Antwort der vatikanischen Glaubenskongregation auf die Frage, ob Geistliche gleichgeschlechtlichen Partnerschaften den Segen zusprechen könnten.

» Wunibald Müller in der Main-Post: 'Gott wird homosexuellen Menschen den Segen nicht verweigern'

Der Würzburger Theologe Wunibald Müller ist für die Segnung homosexueller Menschen. Die katholische Kirche müsse über ihren eigenen Schatten springen.

» Tagesspiegel: Linke Identitätspolitik will eine liberale Gesellschaft – aber für alle

Sie sei autoritär und verfolge Partikularinteressen, heißt es. Doch linke Identitätspolitik bricht nicht mit dem liberalen Versprechen. Sie will es vollenden.

Kostenloses Probeabo nötig

» ze.tt: "Wir trennen uns. Eure Mutter ist lesbisch"

Kiras Vater traf heimlich andere Männer für Sex. Katjas Mutter heiratete eine Freundin der Familie. Wie es ist, wenn ein Elternteil die eigene Sexualität neu entdeckt.

» BR24: Kein Segen für Gleichgeschlechtliche – Gegenwind aus Bayern

Das Thema Homosexualität ist in der katholischen Kirche heiß umstritten. Nun kam der Paukenschlag aus dem Vatikan: Geistliche dürften homosexuelle Paare nicht segnen, weil Gott "Sünde nicht segnen kann". Bayerische Pfarrer begehren dagegen auf.

» Main-Echo zum Segnungs-Verbot: Oh Herr...

Oh Herr – was bitte soll man dazu noch sagen? Und schreiben? Der Vatikan lehnt die Segnung homosexueller Partnerschaften ab. Die katholische Kirche und die gleichgeschlechtliche Liebe: ein Dauerbrenner.

» WDR interviewt Bernd Mönkebüscher: Kein Segen für die Liebe? Pfarrer sammelt Unterschriften

Ein Pfarrer aus Hamm stellt sich gegen das Segnungsverbot des Vatikans für homosexuelle Paare. Vor gut zwei Jahren hat sich Bernd Mönkebüscher selbst geoutet. Er lebt im Zölibat.

» HNA: Kasseler Schwuler über Segensverweigerung aus Rom – "Ich bin fassungslos"

Zwei schwule Katholiken aus Kassel sprechen über ihre Situation in der Kirche und das Segensverweigerung für homosexuelle Paare aus Rom.

20. März 2021

» t-online über lesbische Uganderin im Berliner Kirchenasyl: "Meine Familie wollte mich umbringen"

Wäre es nach dem BAMF gegangen, wäre Diana abgeschoben worden. Da ihr Leben in ihrer Heimat in Gefahr ist, hat ihr eine Berliner Kirchengemeinde über zwei Jahre lang Asyl gewährt.

» Der Westen über Kölner Treff (WDR): Drag-Queen und Supertalent-Star zu Gast – als sie DAS sagt, muss Claudia Roth mit dem Kopf schütteln

Bunt gemixt war die Zusammensetzung beim Kölner Treff (WDR) am Freitagabend. Schauspieler, Musiker, Politiker und auch eine Drag-Queen. Marcella Rockefeller gewann 2014 das Supertalent. Nun ist das erste Album draußen. Als die Drag-Queen von ihrem Outing berichtet, schreitet Claudia Roth ein.