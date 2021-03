Ausgewählter Artikel:

» (24.03.2021) Domradio spricht mit Seelsorger Piva über Homosexualität und Kirche in Italien: "Homophobie ist in Italien ein Problem"

Pater Pino Piva widmet sich in Italien der Seelsorge mit homosexuellen Menschen. Außerdem bildet der Jesuit andere Seelsorger zu diesem Thema fort. Durch das "Nein" der Glaubenskongregation wird das Thema noch brisanter als zuvor.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. März 2021

» Missy Magazine: Pinkelhilfe gegen das Patriarchat

Für unser*e Kolumnist*in ist die Pinkelhilfe ein Akt der Emanzipation, wenn auch anfangs schambesetzt.

» jetzt: Wieso sind auch Frauen manchmal frauenfeindlich?

Auch Frauen können frauenfeindlich sein. Im Interview erklärt die Expertin Bettina Kleiner das Prinzip Lateral Violence und die Ursachen für das Verhalten.

» Tagesspiegel: Konfessionslose wollen gleichen Einfluss auf RBB wie Kirchen

Der Guardian nannte Berlin kürzlich die atheistische Hauptstadt Europas. Konfessionslose fordern nun einen Sitz im RBB-Rundfunkrat. S.a.: Norddeutsche Landesregierungen ignorieren LGBTI (28.02.2021)

» derStandard.at: Regenbogenfahne vor Pfarre in Hard abgebrannt

Die Pfarre drückte mit der Beflaggung Protest gegen eine Entscheidung im Vatikan aus. Nun weht stattdessen die schwarze Trauerfahne

» katholisch.de: ZdK-Sprecherin Mock unterstützt Votum gegen Vatikanerklärung

Über 200 Professoren wenden sich gegen das vatikanische "Nein" zur Segnung homosexueller Paare. Dem schließt sich nun auch das ZdK an: Es sei überfällig, die Liebe in homosexuellen Partnerschaften als Kirche anzuerkennen, sagt Sprecherin Birgit Mock.

23. März 2021

» Tagesspiegel über Diskriminierung von Regenbogenfamilien: Tony und Tara wollen Klärung vor Gericht

Regenbogenfamilien werden in Deutschland gegenüber heterosexuellen Paaren rechtlich benachteiligt. Dagegen klagt nun eine weitere Familie.

» katholisch.de zur Segnung homosexueller Paare: Bischof Fürst für "versöhnliche Lösung"

Das vatikanische Nein zur Segnung homosexueller Paare schlägt nach wie vor hohe Wellen. Nun meldet sich auch der Rottenburger Bischof Gebhard Fürst zu Wort: Er will eine Regelung, die dem Eheverständnis der Kirche und der Würde der Person entspricht.

» Vogue: Mehr davon, serpentwithfeet! So setzt der Musiker ein wichtiges Statement für Schwarze, gleichgeschlechtliche Liebe

"Mehr davon" ist die neue Kategorie auf VOGUE.de, um Talente vorzustellen, die uns mit ihrem Können und ihrer Vision überzeugen. Ob sie nun gerade erst gestartet haben, oder ein wenig Zeit brauchten, ihren Weg zu finden – wichtig ist nur, dass man sie jetzt kennen sollte. Für diesen Artikel haben wir mit serpentwithfeet gesprochen: Nachdem der Sänger und Musiker kürzlich durch seine musikalische Zusammenarbeit mit Design-Visionär Virgil Abloh auf sich aufmerksam gemacht hat, legt er nun mit seinem neuen Album die vielleicht romantischsten und zärtlichsten (Queer)-Lovesongs aller Zeiten vor.

» Volksstimme über CSD Schönebeck: Forderung stößt sauer auf

Die Bewegung Christopher Street Day (CSD) erntet in Schönebeck viel Unterstützung. Doch eine ihrer Forderungen stößt bitter auf.

» evangelisch.de: Evangelischer Pfarrer will katholische homosexuelle Paare segnen

Der evangelische Pfarrer Jörg Niesner will katholische homosexuelle Paare trauen, wenn diese wegen ihrer Sexualität keinen Segen in einer katholischen Kirche empfangen dürfen. "Ich finde es wichtig, auch gleichgeschlechtlichen katholischen Paaren eine Trauung zu ermöglichen, die dafür nicht ihrer eigenen Kirche den Rücken kehren wollen", sagte der Pfarrer aus Hessen dem Evangelischen Pressedienst (epd).

» FR über sogenannte Identitätspolitik: Der Einspruch gegen die unhinterfragte Norm

Schieflage Identitätspolitik: Was das Verhüllungsverbot in der Schweiz und der Streit über die Übersetzung der Gedichte von Amanda Gorman gemein haben.

» Süddeutsche.de über sogenannte Identitätspolitik: Die Wut ist berechtigt

Die Debatte um Identitätspolitik und Cancel Culture wird immer hitziger. In Wahrheit geht es um ein legitimes Ziel: Teilhabe.

» hessenschau: Queere Liebesgeschichten erobern Jugendbücher

Queere Themen boomen, auch in Jugendbüchern. Dass diese viel mehr sind als nur ein Nischenprodukt, zeigt die Frankfurter Autorin Alicia Zett mit ihren Liebesgeschichten.

» Radio K.W.: CSD Straßenfest in Duisburg abgesagt

Der CSD in Duisburg findet wegen Corona in diesem Jahr nur in abgespeckter Form statt.

» katholisch.de: Lesbenorganisation fordert Abzug der Schweizergarde aus dem Vatikan

Die Lesbenorganisation Schweiz fordert nach dem "Nein" der Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare Konsequenzen für den Vatikan. Der Dachverband spricht sich für einen Abzug der Schweizergarde aus dem Kirchenstaat aus.

» Deutschlandfunk interviewt Theologin: "Es kann keine gerechte Diskriminierung geben"

Der Vatikan verbietet die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare und verweist auf die Schöpfungsordnung. Schwule und Lesben müssten Verständnis haben für diese "gerechte Diskriminierung". Aus Protest wehen Regenbogenfahnen an Kirchen, Theologinnen und Theologen widersprechen Rom. Eine von ihnen ist Julia Knop.

» Domradio: Wer entscheidet, ob Kirchen Regenbogenflaggen hissen?

Einige katholische Kirchen hissen die Regenbogenflagge als Zeichen der Vielfalt und reagieren damit auf das Nein des Vatikans zu Segnungen von homosexuellen Paaren. Doch wer entscheidet eigentlich, ob so ein Zeichen gesetzt werden darf?

» tagesschau-Kommentar: Segnungsverbot homosexueller Paare fördert Diskriminierung

Segnungen für Häuser und Fahrzeuge, aber nicht für homosexuelle Paare? Da verheddert sich die katholische Kirche in einen Widerspruch und liefert eine Rechtfertigung für Diskriminierung, meint Ulrich Pick.

» taz-Kommentar: Wir brauchen pastoralen Ungehorsam

Rom verbietet die Segnung homosexueller Paare. Dem sollten wir uns widersetzen. Menschen und der Glaube sind uns wichtiger als die Kirchenlehre.