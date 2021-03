Ausgewählter Artikel:

» (25.03.2021) der zaunfink: Bullshit-Bingo Linke Identitätspolitik

Immer nur mit der Stirn auf die Tischplatte schlagen ist keine Lösung. Das Bullshit-Bingo zur linken Identitätspolitik ist da!

25. März 2021

25. März 2021

» chilli: Ein Kind, drei Eltern – Wie eine Freiburger Regenbogenfamilie ihr Glück findet

Jasper hat zwei Mütter und einen Vater. Der Eineinhalbjährige wächst bei Freiburg in einer Regenbogenfamilie auf. Seine Mütter sind lesbisch. Sie haben nach intensiver Suche den für sie idealen Vater gefunden. Dem chilli erzählen die drei Eltern, wie sie das Babyglück teilen und nach Normalität streben.

» Sauerlandkurier: Spontanes Protest-Gebet gegen Segensverweigerung für homosexuelle Paare

Mit Liedern, Gebeten und Bibeltexten machten am Sonntagabend 50 Personen auf dem Welschen Ennester Dorfplatz deutlich, dass Liebe keine Sünde ist. Das Mittendrin-Team im Rahrbachtal hatte mit seiner Einladung zu einem spontan angesetzten Protest-Gebet offensichtlich einen Nerv getroffen.

» Motorsport-Total.com: "Liebe ist Liebe" – Lewis Hamilton kritisiert katholische Kirche

Lewis Hamilton kritisiert die katholische Kirche für ihre Haltung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen scharf, diese sei inakzeptabel

» taz-Kommentar: Familie ist, wer Familie sein will

Ein Gericht in Celle fordert eine Regelung der Mutterschaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Für eine moderne Gesellschaft wäre sie überfällig.

» Zeit Online über trans Menschen in der Polizei: Angeblich nicht Manns genug

Alex wollte unbedingt zur Polizei. Doch weil er trans ist, blockiert die Behörde seinen Wunsch. Sein Kampf zieht sich über Jahre.

» NDR-Zwischenbilanz nach #actout: Einschätzungen einer Casterin

Anfang Februar sind 185 schwule, lesbische, bisexuelle, trans, queere und nicht-binäre Prominente aus der Film- und Fernsehbranche unter dem Hashtag #actout an die Öffentlichkeit gegangen.

» Blick: "Werde ich jetzt schwul?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Was bedeutet es für die eigene sexuelle Orientierung, wenn man als Mann von Penissen erregt wird?

» BR24: Jesuitenpater aus Nürnberg will weiter homosexuelle Paare segnen

Jesuitenpater Ansgar Wiedenhaus von der Offenen Kirche St. Klara in Nürnberg hat bereits mehrfach homosexuelle Paare gesegnet, die den Wunsch dazu hatten. Entgegen dem Verbot durch die katholische Kirche will er weitermachen.

» SZ interviewt Pornoforscher: "Ohne Bezahlung geht es auf Dauer nicht"

Soziologe Sven Lewandowski über wachsenden Porno-Konsum von Frauen, warum Anbieter neue Märkte suchen und neue Käuferschichten erschließen.

» Zeit Online interviewt Trainer Dario Casola: "Es heißt: Schwulsein geht nicht, weil Fußball harter Männersport ist"

Dario Casola dachte, als Fußballtrainer müsse er seine Homosexualität verheimlichen. Dann outete er sich unfreiwillig.

» SRF: Erstmals sollen Homosexuelle in Italien explizit geschützt werden

Ein Video mit Gewaltszenen sorgt für Aufruhr. Es könnte einem Anti-Diskriminierungs-Gesetz neuen Schub verleihen.

» FR: "Waffel und Mochi" soll LGBTQ-Kinder inspirieren – Michelle Obama bringt auf Netflix eine queere Biene groß raus

In Michelle Obamas Netflix-Serie "Waffel und Mochi" könnte "Busy die Biene" schwul sein oder auch nicht. Puppenspieler Jonathan Kidder hofft, vor allem LGBTQ-Kinder zu inspirieren.

» Gifhorner Rundschau: "Unser Wunsch ist ein Queeres Zentrum in Gifhorn"

Das Team der Gifhorner Jugendgruppe ?Queere Wespen? will sexuelle Vielfalt sichtbar machen und Betroffenen einen geschützten Raum geben.

» derStandard.at über Politik beim Eurovision Song Contest: Tanz das Territorium!

Was man beim Eurovision Song Contest über Innen-, Außen- sowie Identitätspolitik lernen kann

» WDR: "Hauptsache Liebe" – Pastor in Gelsenkirchen segnet homosexuelle Paare

Über das Verbot aus dem Vatikan, Gleichgeschlechtliche zu segnen, ärgert sich Pastor Bernd Steinrötter. Ihm ist wichtig, dass jeder Mensch von der Kirche wahrgenommen wird, unabhängig von seiner Sexualität.

» SZ-Kommentar zur katholischen Kirche: Zeit läuft

Der Vatikan wollte die Debatte über Segnungen homosexueller Paare ersticken das ging schief. Auf dem Spiel steht die Zukunft der Kirche.

» Kurier: Sogar Schönborn kritisiert das Nein zu Segnung homosexueller Paare

Der Erzbischof zeigt Verständnis dafür, dass sich viele Menschen verletzt fühlen.

» Costa Nachrichten: Schwuler Christ fordert katholisches Spanien heraus

Homosexuelle oder transsexuelle Christen kämpfen in Spaniens LGBT-Kollektiv und in der Kirche um ihren Platz. Wie, erzählt in Madrid ihr Koordinator Óscar Escolano. Von Pilgern auf der regenbogenfarbenen Route.

24. März 2021

» evangelisch.de zum Widerstand gegen das katholische Segnungs-Verbot: Mut tut gut

Die Glaubenskongregation in Rom hat der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare eine Absage erteilt. Doch die Zeiten, in denen Homosexuelle eiskalt abserviert werden konnten, sind vorbei wie der hitzige Protest von katholischen Theolog:innen und Gemeinden im deutschsprachigen Raum zeigt.