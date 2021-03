Ausgewählter Artikel:

» (26.03.2021) Gießener Allgemeine: Dekan aus Gießen sagt: "Liebe kann nicht Sünde sein"

Der katholische Dekan Hans-Joachim Wahl aus Gießen kritisiert die Haltung des Vatikans, der homosexuelle Partnerachaften für unzulässig hält. Dies entspreche nicht der Lebensrealität.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. März 2021

» nordbayern über schwulen Rom: Gianni Jovanovic bei Mit.Menschen – "Die Macht liegt bei den weißen Männern"

Nürnberg/Köln – Schwul, Roma, 42-jähriger Großvater: Gianni Jovanovic sieht die Welt aus verschiedenen Perspektiven. In Nürnberg hat er gut zehn Jahre gelebt, hier ist er zur Schule gegangen und hat eine sehr emotionale Bindung zu dieser Stadt und ihren Menschen geknüpft – im Guten wie im Schlechten.

» Domradio: Laut Alttestamentler verurteilt die Bibel Homosexualität nicht

Als Alttestamentler sieht Ulrich Berges seine Aufgabe darin, die Bibel vor falschen Interpretationen zu schützen, aus denen Traditionen entstehen. Und das gilt auch bei Zitaten zur Homosexualität, die aus dem Zusammenhang gerissen werden.

» Zeit Online: Out im Office

Noch immer können queere Menschen nicht offen mit ihrer sexuellen Identität am Arbeitsplatz umgehen. Nur wenige wagen ein Coming-out – und oft ist es ein langer Weg dahin. Drei Menschen erzählen von ihren Erfahrungen.

» Deutschlandfunk Kultur: Das I-Wort – Warum streiten alle über Identitätspolitik?

Ob in Kommentaren, Talkshows oder Tweets: "Identitätspolitik" ist offenbar das Reizwort der Stunde. Warum eigentlich? Wir sprechen darüber mit der Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky.

» Deutschlandfunk interviewt Historiker Benno Gammerl: Schlüsselmoment auf der Bahnhofstoilette

Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik wird oft als erfolgreiche Emanzipationsgeschichte erzählt. Als geradlinig haben es homosexuelle Menschen allerdings nicht empfunden. In seiner Emotionsgeschichte beschreibt Historiker Benno Gammerl, wie homophile Gefühle Geschichte schrieben. S.a.: Die Geschichte der homosexuellen Gefühle in der Bundesrepublik (23.03.2021)

» jetzt: "Ich glaube, dass viele Menschen jetzt aus der Kirche austreten, um ihren Glauben zu retten"

Daniela Ordowski erzählt, warum die Lage der katholischen Kirche sie wütend – aber auch hoffnungsvoll stimmt und was sich dringend verändern muss.

» inforadio interviewt Kai S. Pieck: Vielfalt und Diskriminierung vor und hinter der Kamera

Wie steht es um die Offenheit in Film und Fernsehen? Jetzt liegt eine Umfrage unter fast fünfeinhalbtausend Schaffenden aus der Branche vor. Mitgetragen hat diese Untersuchung Kai S. Pieck, Regisseur und Autor, Initiator der Queer Media Society. S.a.: Vier von zehn homosexuellen Filmschaffenden bleiben im Schrank (25.03.2021)

» ZDF aus Pakistan: Erste Islamschule für Transgender

Seit 2018 dürfen pakistanische Bürger*innen ihr Geschlecht selbst wählen. Nun soll auch die Akzeptanz gegenüber Transgendern gestärkt werden.

25. März 2021

» der zaunfink: Bullshit-Bingo Linke Identitätspolitik

Immer nur mit der Stirn auf die Tischplatte schlagen ist keine Lösung. Das Bullshit-Bingo zur linken Identitätspolitik ist da!

» chilli: Ein Kind, drei Eltern – Wie eine Freiburger Regenbogenfamilie ihr Glück findet

Jasper hat zwei Mütter und einen Vater. Der Eineinhalbjährige wächst bei Freiburg in einer Regenbogenfamilie auf. Seine Mütter sind lesbisch. Sie haben nach intensiver Suche den für sie idealen Vater gefunden. Dem chilli erzählen die drei Eltern, wie sie das Babyglück teilen und nach Normalität streben.

» Sauerlandkurier: Spontanes Protest-Gebet gegen Segensverweigerung für homosexuelle Paare

Mit Liedern, Gebeten und Bibeltexten machten am Sonntagabend 50 Personen auf dem Welschen Ennester Dorfplatz deutlich, dass Liebe keine Sünde ist. Das Mittendrin-Team im Rahrbachtal hatte mit seiner Einladung zu einem spontan angesetzten Protest-Gebet offensichtlich einen Nerv getroffen.

» Motorsport-Total.com: "Liebe ist Liebe" – Lewis Hamilton kritisiert katholische Kirche

Lewis Hamilton kritisiert die katholische Kirche für ihre Haltung zu gleichgeschlechtlichen Beziehungen scharf, diese sei inakzeptabel

» taz-Kommentar: Familie ist, wer Familie sein will

Ein Gericht in Celle fordert eine Regelung der Mutterschaft bei gleichgeschlechtlichen Paaren. Für eine moderne Gesellschaft wäre sie überfällig.

» Zeit Online über trans Menschen in der Polizei: Angeblich nicht Manns genug

Alex wollte unbedingt zur Polizei. Doch weil er trans ist, blockiert die Behörde seinen Wunsch. Sein Kampf zieht sich über Jahre.

» NDR-Zwischenbilanz nach #actout: Einschätzungen einer Casterin

Anfang Februar sind 185 schwule, lesbische, bisexuelle, trans, queere und nicht-binäre Prominente aus der Film- und Fernsehbranche unter dem Hashtag #actout an die Öffentlichkeit gegangen.

» Blick: "Werde ich jetzt schwul?"

Sex-Beratung von Caroline Fux: Was bedeutet es für die eigene sexuelle Orientierung, wenn man als Mann von Penissen erregt wird?

» BR24: Jesuitenpater aus Nürnberg will weiter homosexuelle Paare segnen

Jesuitenpater Ansgar Wiedenhaus von der Offenen Kirche St. Klara in Nürnberg hat bereits mehrfach homosexuelle Paare gesegnet, die den Wunsch dazu hatten. Entgegen dem Verbot durch die katholische Kirche will er weitermachen.

» SZ interviewt Pornoforscher: "Ohne Bezahlung geht es auf Dauer nicht"

Soziologe Sven Lewandowski über wachsenden Porno-Konsum von Frauen, warum Anbieter neue Märkte suchen und neue Käuferschichten erschließen.

» Zeit Online interviewt Trainer Dario Casola: "Es heißt: Schwulsein geht nicht, weil Fußball harter Männersport ist"

Dario Casola dachte, als Fußballtrainer müsse er seine Homosexualität verheimlichen. Dann outete er sich unfreiwillig.