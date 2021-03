Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. März 2021

» Abendzeitung: Bunter Papst-Gruß – Pfarrer Schießler hisst Regenbogenfahne an Kirche

Mutig und modern: Der Münchner Pfarrer Schießler setzt an der katholischen Kirche ein Zeichen für Homosexuelle. Ärger befürchtet er keinen.

» Wiener Zeitung: Österreicher lehnen Homosexuellen-Erlass ab

Der Wiener Dompfarrer Toni Faber kündigt an, homosexuellen Paaren den Segen nicht zu verweigern.

» Südkurier: Maske ab – Wie Stephan Reichert sein Coming-Out als Homosexueller erlebte

Stephan Reichert aus Rheinfelden hat sich als 17-Jähriger erstmals zu seiner Homosexualität bekannt. Er hatte Glück: Seine Familie reagierte offen – denn Reichert kennt auch Leute, "die sogar von ihrer Familie verstoßen wurden."

» Berliner Zeitung: Mythen und Wahrheit zu Transidentität und Intersexualität

Alles, was man zum Thema Transgender wissen muss: alle Fragen, alle Antworten.

» Berliner Zeitung über intergeschlechtlichen Menschen: "In Berlin habe ich zu mir selbst gefunden"

Bei einem von 5000 Babys ist kein Geschlecht klar zuzuordnen. Die Österreicherin Sophia, 42, wurde als Mädchen erzogen. Seit zehn Jahren lebt sie in Berlin.

» Zeit Online über Sänger Serpentwithfeet: Ach, die Liebe!

Der Sänger Serpentwithfeet brachte Oper und Pop zusammen. Nun treibt er Lovesongs die Biederkeit aus: Sein neues Album feiert Hochgefühle der queeren Liebe.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Gleichgeschlechtliche Paare – Katholische Schule in Bonn bezieht eindeutig Stellung

Die Debatte über die ablehnende Haltung des Vatikan zu gleichgeschlechtlichen Paaren und den Umgang des Erzbistums Köln mit dem Missbrauchsskandal erreicht auch die Schulen des Erzbistums.

» Rolling Stone: Rosie ODonnell: Whitney Houston kämpfte schwer mit ihrer Sexualität

Rosie ODonnell berichtet über die Probleme, die Whitney Houston damit hatte, ihre eigene Bisexualität öffentlich zu leben.

» Süddeutsche.de: Leben unterm Regenbogen

Erste Interessenten für Neubau sind schon vorgemerkt

» Spiegel: "Die Kinder sollen sich selbst für ein Geschlecht entscheiden können"

Bisher konnten Eltern intergeschlechtlicher Kinder nach der Geburt entscheiden, ob ein weibliches oder männliches Geschlechtsorgan entfernt werden soll. Was sagt der Experte zum Verbot dieser Praxis?

26. März 2021

» nordbayern über schwulen Rom: Gianni Jovanovic bei Mit.Menschen – "Die Macht liegt bei den weißen Männern"

Nürnberg/Köln – Schwul, Roma, 42-jähriger Großvater: Gianni Jovanovic sieht die Welt aus verschiedenen Perspektiven. In Nürnberg hat er gut zehn Jahre gelebt, hier ist er zur Schule gegangen und hat eine sehr emotionale Bindung zu dieser Stadt und ihren Menschen geknüpft – im Guten wie im Schlechten.

» Gießener Allgemeine: Dekan aus Gießen sagt: "Liebe kann nicht Sünde sein"

Der katholische Dekan Hans-Joachim Wahl aus Gießen kritisiert die Haltung des Vatikans, der homosexuelle Partnerachaften für unzulässig hält. Dies entspreche nicht der Lebensrealität.

» Domradio: Laut Alttestamentler verurteilt die Bibel Homosexualität nicht

Als Alttestamentler sieht Ulrich Berges seine Aufgabe darin, die Bibel vor falschen Interpretationen zu schützen, aus denen Traditionen entstehen. Und das gilt auch bei Zitaten zur Homosexualität, die aus dem Zusammenhang gerissen werden.

» Zeit Online: Out im Office

Noch immer können queere Menschen nicht offen mit ihrer sexuellen Identität am Arbeitsplatz umgehen. Nur wenige wagen ein Coming-out – und oft ist es ein langer Weg dahin. Drei Menschen erzählen von ihren Erfahrungen.

Kostenloses Probeabo nötig

» Deutschlandfunk Kultur: Das I-Wort – Warum streiten alle über Identitätspolitik?

Ob in Kommentaren, Talkshows oder Tweets: "Identitätspolitik" ist offenbar das Reizwort der Stunde. Warum eigentlich? Wir sprechen darüber mit der Soziologin Paula-Irene Villa Braslavsky.

» Deutschlandfunk interviewt Historiker Benno Gammerl: Schlüsselmoment auf der Bahnhofstoilette

Schwules und lesbisches Leben in der Bundesrepublik wird oft als erfolgreiche Emanzipationsgeschichte erzählt. Als geradlinig haben es homosexuelle Menschen allerdings nicht empfunden. In seiner Emotionsgeschichte beschreibt Historiker Benno Gammerl, wie homophile Gefühle Geschichte schrieben. S.a.: Die Geschichte der homosexuellen Gefühle in der Bundesrepublik (23.03.2021)

» jetzt: "Ich glaube, dass viele Menschen jetzt aus der Kirche austreten, um ihren Glauben zu retten"

Daniela Ordowski erzählt, warum die Lage der katholischen Kirche sie wütend – aber auch hoffnungsvoll stimmt und was sich dringend verändern muss.

» inforadio interviewt Kai S. Pieck: Vielfalt und Diskriminierung vor und hinter der Kamera

Wie steht es um die Offenheit in Film und Fernsehen? Jetzt liegt eine Umfrage unter fast fünfeinhalbtausend Schaffenden aus der Branche vor. Mitgetragen hat diese Untersuchung Kai S. Pieck, Regisseur und Autor, Initiator der Queer Media Society. S.a.: Vier von zehn homosexuellen Filmschaffenden bleiben im Schrank (25.03.2021)

» ZDF aus Pakistan: Erste Islamschule für Transgender

Seit 2018 dürfen pakistanische Bürger*innen ihr Geschlecht selbst wählen. Nun soll auch die Akzeptanz gegenüber Transgendern gestärkt werden.