Ausgewählter Artikel:

» (31.03.2021) Tagesspiegel: Auch FDP-Abgeordnete fordern Reform des Abstammungsrechts

Immer mehr Regenbogenfamilien ziehen vor Gericht. Die FDP fordert, noch in dieser Wahlperiode eine Reform des Abstammungsrechts auf den Weg zu bringen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. März 2021

» k.at: Rachel Ballinger verkündete ihr Coming-out auf YouTube

Knapp ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung verkündete die YouTuberin Rachel Ballinger ihr Coming-out.

» taz spricht mit Lann Hornscheidt über Gender und Sprache: "Eine Frage der Haltung"

Veränderung muss von unten kommen, sagt Sprachwissenschaftler Lann Hornscheidt. Wichtig sei, von der Idee wegzukommen, es gäbe Sprachregeln.

» Tagesspiegel: Auch FDP-Abgeordnete fordern Reform des Abstammungsrechts

Immer mehr Regenbogenfamilien ziehen vor Gericht. Die FDP fordert, noch in dieser Wahlperiode eine Reform des Abstammungsrechts auf den Weg zu bringen.

» Deutsche Welle: Zwei Geschlechter? Ein alter Hut!

"Transgender gibt es nicht. Mann und Frau und sonst nichts" Menschen mit solchen Ansichten argumentieren gerne mit "Biologie", und liegen damit voll daneben.

» Musikexpress zum International Transgender Day of Visibility: Diese trans* Schauspieler*innen glänzen in ihren Rollen

Hollywood gibt sich gerne liberal. Doch die Filmfabrik hadert nach wie vor mit trans* Personen. Anlässlich des International Transgender Day of Visibility blicken wir auf Geschichten und Rollen, die von richtig guten trans* Schauspieler*innen erzählt und verkörpert werden.

» Braunschweiger Zeitung: Queer – Mit der eigenen Geschichte für Vielfalt werben

Die Ehrenamtlichen des Bildungsprojekts SCHLAU Braunschweig wollen die Menschen sein, die sie sich früher an ihrer Seite gewünscht hätten.

» IPG Journal: Ohne kollektive Identitäten geht's nicht

Demokratie kann ohne Verallgemeinerungen über Gruppen nicht funktionieren. Nicht jeder Konflikt ist ein Zeichen für die Spaltung der Gesellschaft.

» nd über sogeannte Identitätspolitik: Meinungsfreiheit für wirklich alle

Nur ganz tapfere Männer können Kritik aushalten. Alle anderen jammern über Identitätspolitik, meint Sheila Mysorekar.

» Frankfurter Rundschau: TV-Tatort und Gewaltopfer

Dem Sender ARD wird vorgeworfen, im jüngsten Fernsehkrimi Stereotypen von Transpersonen zu verwenden und falsche Zusammenhänge herzustellen.

» Radio Dreyeckland: Trans* Day of Visibility Special

Eyal – Walli, Alexandra, Léon – Kris – Jonas – Flo

» Welt über Junge Liberale: Kirchensteuer, Sonntagsruhe, Religionsunterricht – alles soll weg

Angesichts der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche will die FDP-Jugend das Verhältnis von Staat und Religion vollständig neu regeln. Kirchensteuern, das Arbeitsverbot an Feiertagen sowie konfessioneller Religionsunterricht sollen abgeschafft werden.

» Brigitte über queeres Pastorinnen-Paar: Gott kann nämlich auch anders, Amen!

Zwei queere Pastorinnen, die die Welt via YouTube an ihrem Leben teilhaben lassen Ellen und Stefanie Radtke sind diesen Monat unsere starken Frauen.

» katholisch.de über Theologe Martin Kirchner: Segnungsdebatte ist Chance – Synodaler Weg unabdingbar

Die Debatte um die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare sei eine "Chance für die Erneuerung von Kirche und Glauben", meint Theologe Martin Kirschner. In den verschiedenen Ortskirchen brauche es viele weitere Prozesse wie den Synodalen Weg.

» RTL: Vera Int-Veen und Ehefrau Obi bekommen keinen Segen von der Kirche

Vera Int-Veen & ihrer Frau Obi bleibt der kirchliche Ehesegen verwehrt. Trotz des Ärgers darüber gibt es eine Sache, die Vera immer mit der Kirche verbindet.

30. März 2021

» Domradio: Moskau lobt Nein zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Das "Nein" des Vatikan zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ist in Moskau gut angekommen: Zwischen gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und der christlichen Ehe bestehe ein Wesensunterschied, sagte Metropolit Hilarion.

» 20 Minuten: Zurich Pride Festival abgesagt – Demo soll aber stattfinden

Die Entscheidung fiel dem Verein Zurich Pride schwer, doch nun haben sie das diesjährige Festival abgesagt. Die Demo am Samstag soll dennoch stattfinden.

» Ö1: Die Entkriminalisierung der Homosexualität

Bilanz über ein halbes Jahrhundert Kampf um Anerkennung.

» k.at: So werden Transpersonen bei Flughafenkontrollen diskriminiert

Transfrau Rosalynne Montoya aus den USA macht auf TikTok auf die Diskriminierung von Transpersonen an Flughäfen aufmerksam, die vor allem mit vielen Vorurteilen zu kämpfen haben.

» FR-Kommentar zum ESC: Bloß nicht politisch sein?

Belarus zero points. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) hat mit dem Ausschluss von Belarus vom Eurovision Song Contest (ESC) 2021 ihr Urteil im Vorfeld gefällt und Galasy ZMesta als Unterstützer des Machthabers Lukaschenko ausgeschlossen. Die nichtpolitische Natur des ESC sei mit dem Beitrag infrage gestellt. Der Kommentar. S.a.: "Verstoß gegen Regeln": Belarus vom ESC ausgeschlossen (28.03.2021)

» Berliner Zeitung: Von Schwulen und Nazis – Zwischen Opfermythos und historischer Präzision

Alexander Zinn warnt vor einer falschen Verklärung in der Erinnerung an zur NS-Zeit verfolgte Homosexuelle. Lutz van Dijk sieht das anders. Ein Streitgespräch.

Bezahltes Abo erforderlich