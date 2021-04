Ausgewählter Artikel:

» (02.04.2021) Podcast "Corona im Rechtsstaat" im Gespräch mit Johannes Kram

Der Autor und Blogger Johannes Kram spricht provokant und offen über bürgerliche Spießigkeit im linksliberalen Milieu und über die Folgen der Corona-Maßnahmen für queere Menschen und deren Bemühen, auf alltägliche Diskriminierung aufmerksam zu machen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. April 2021

» Podcast "Corona im Rechtsstaat" im Gespräch mit Johannes Kram

Der Autor und Blogger Johannes Kram spricht provokant und offen über bürgerliche Spießigkeit im linksliberalen Milieu und über die Folgen der Corona-Maßnahmen für queere Menschen und deren Bemühen, auf alltägliche Diskriminierung aufmerksam zu machen.

» Blick: Jada Pinkett Smith spricht über lesbische Erfahrungen

In ihrer Sendung "Red Table Talk" gibt es für Jada Pinkett Smith und ihre Tochter Willow keine Tabus. Nun haben die beiden über gleichgeschlechtliche Liebe gesprochen.

01. April 2021

» inforadio u.a. über LGBTI-Aktivistin Stella Nyanzi: Menschenrechtsaktivistinnen in Uganda und Mexiko

In Uganda und Mexiko ist es häufig ebensgefährlich, Haltung zu zeigen. Wie dennoch Gender-Aktivisten oder Menschen, die sich für Natur und Umwelt einsetzen, mutig bleiben, haben Antje Diekhans und Anne Demmer recherchiert.

» infosperber: "Schwulenheilung" – Verkehrte Welt bei konservativen Christen

Der Kanton Genf will Konversionstherapien verbieten. Konservative Christen halten mit sonderlichen Argumenten dagegen.

» Zeit Online über lesbische Pfarrerinnen: Anruf bei Familie Radtke

Elternglück in der Pandemie, Seelsorgearbeit auf Distanz: Als ihre Tochter geboren wird, spüren die Pfarrerinnen Ellen und Stefanie Radtke, wie es ist, wenn sich Schönes und Schlimmes sehr nahe kommen.

» GQ: Marvel – Der erste LGBT+ Captain America ist auch der menschlichste von allen

Dieser Captain America rettet vielleicht nicht die Welt vor schrecklichen Dieben, dafür ist er aber für viele der ultimative Superheld.

» BR.de über Geschlechtsangleichung: "Wenn Sie einen Penis abgeschnitten haben, dann ist er weg"

Gibt es einen "Trend" zur Geschlechtsangleichung? Oder trauen sich einfach mehr Menschen, ihrem tiefen Bedürfnis danach nachzukommen? Ein kulturWelt-Gespräch mit Jürgen Schaff, Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie.

» Tagesspiegel über trans Personen im Leistungssport: Nicht die Athlet*innen sind das Problem, sondern das System

Trans Personen werden im Leistungssport nach wie vor ausgeschlossen. Dabei geht es weder um Fairness noch um Chancengleichheit. Ein Kommentar.

» Mitteldeutsche Zeitung: Demo für Gleichberechtigung von Transsexuellen in Halle

Rund 100 Menschen haben am Mittwochnachmittag am Steintor für Gleichberechtigung von Transsexuellen demonstriert.

» SRF: Das Gendersternchen ist erst der Anfang

Die Genderdebatte ist längst über das binäre Mann-Frau-Denken hinausgewachsen. Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema?

» Bargteheide Aktuell: Queeres Vernetzungstreffen in Stormarn

Die Queere Community im Kreis Stormarn ist kaum sichtbar. Unter "queer" sind alle nicht heterosexuellen Personen zu verstehen. Um der Community mehr Sichtbarkeit zu schaffen, planen Nils Bollenbach (20) und Damian Schwichtenberg (22) von den Grünen zusammen mit der Stormarner SPD, dem Kinder- und Jugendbeirat Bad Oldesloe, dem GAYhin e.V., der IGayBAU, dem autonomen Jugendhaus Bargteheide und weiteren Organisationen ein erstes digitales Vernetzungstreffen am 7. April, 19 Uhr.

» ORF: Theologen – Homosexualität nicht moralisch bewerten

Die bibelwissenschaftliche Debatte um das Nein der vatikanischen Glaubenskongregation zur Segnung homosexueller Paare geht weiter. Eine Bibelwissenschaftlerin und ein -wissenschaftler warnen vor moralischen Bewertungen biblischer Texte mit Blick auf die aktuelle Segensdebatte.

31. März 2021

» Tagesspiegel interviewt Misheel Enkh-Amgalan: "Ausgrenzungserfahrungen erhöhen die Sehnsucht nach Identität"

Misheel Enkh-Amgalan ist bekannt durch den Gedichtband "Es brüllt durch die Atomsphäre". Wir haben mit ihr über Queersein, Repräsentation und ihre mongolischen Wurzeln gesprochen.

» k.at: Rachel Ballinger verkündete ihr Coming-out auf YouTube

Knapp ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer langjährigen Beziehung verkündete die YouTuberin Rachel Ballinger ihr Coming-out.

» taz spricht mit Lann Hornscheidt über Gender und Sprache: "Eine Frage der Haltung"

Veränderung muss von unten kommen, sagt Sprachwissenschaftler Lann Hornscheidt. Wichtig sei, von der Idee wegzukommen, es gäbe Sprachregeln.

» Tagesspiegel: Auch FDP-Abgeordnete fordern Reform des Abstammungsrechts

Immer mehr Regenbogenfamilien ziehen vor Gericht. Die FDP fordert, noch in dieser Wahlperiode eine Reform des Abstammungsrechts auf den Weg zu bringen.

» Deutsche Welle: Zwei Geschlechter? Ein alter Hut!

"Transgender gibt es nicht. Mann und Frau und sonst nichts" Menschen mit solchen Ansichten argumentieren gerne mit "Biologie", und liegen damit voll daneben.

» Musikexpress zum International Transgender Day of Visibility: Diese trans* Schauspieler*innen glänzen in ihren Rollen

Hollywood gibt sich gerne liberal. Doch die Filmfabrik hadert nach wie vor mit trans* Personen. Anlässlich des International Transgender Day of Visibility blicken wir auf Geschichten und Rollen, die von richtig guten trans* Schauspieler*innen erzählt und verkörpert werden.

» Braunschweiger Zeitung: Queer – Mit der eigenen Geschichte für Vielfalt werben

Die Ehrenamtlichen des Bildungsprojekts SCHLAU Braunschweig wollen die Menschen sein, die sie sich früher an ihrer Seite gewünscht hätten.

» IPG Journal: Ohne kollektive Identitäten geht's nicht

Demokratie kann ohne Verallgemeinerungen über Gruppen nicht funktionieren. Nicht jeder Konflikt ist ein Zeichen für die Spaltung der Gesellschaft.