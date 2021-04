Ausgewählter Artikel:

» (03.04.2021) Nau: Päpstliche Schweizergarde – Ex-Gardist outet sich

Dario Muzzin gehörte während zwei Jahren zur Päpstlichen Schweizergarde. Jetzt macht der ehemalige Gardist seine Homosexualität bekannt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. April 2021

» WDR-Interview: Bischof Overbeck widerspricht Vatikan bei Segnung Homosexueller

"Auf gleichgeschlechtlichen Paaren liegt viel Segen", sagt Ruhr-Bischof Franz-Josef Overbeck im WDR-Interview. Innerhalb der Kirche gebe es aber auch andere Stimmen.

» stern: Mit Peter hat es nichts zu tun – Was bedeutet eigentlich pansexuell?

Pansexuell, auch omnisexuell genannt, ist ein Phänomen, welches uns vermutlich allen irgendwie bekannt ist. Aber was ist das eigentlich genau?

» Zeit Online über Georgine Kellermann: Das Privileg, eine Frau zu sein

Darf eine trans Frau, die aber noch als Mann identifiziert Karriere machte, als erfolgreiche Frau gelten? Wer so fragt, hat eine zu negative Vorstellung vom Frausein.

» FR über Kundgebung nach transfeindlichem Angriff: Gegen Gewalt und Ausgrenzung

Kundgebung nach transphobem Angriff in der Innenstadt. Integrationsdezernentin Sylvia Weber fordert Sensibilisierung.

» Deutschlandfunk über Gefahr und Chancen des Identitätsdiskurses: "Wir sollten das Miteinander in der Differenz denken"

Beim Identitätsdiskurs geht es immer um Anerkennungsfragen, meint die Soziologin Paula-Irene Villa – und um Erfahrungen, die Mitglieder der sogenannten Mehrheitsgesellschaft nicht machten. "Wir können von diesen Erfahrungen aber nicht absehen, wenn wir uns verständigen wollen."

» Zeit Campus interviewt queere Katholikin: "Es war masochistisch von mir, Theologie zu studieren"

Priester segnen Schiffe, Fußbälle und Zäune, aber Chiara darf keinen Segen erhalten, weil sie queer ist. Eine junge Katholikin erzählt, wie sie ihren Glauben verlor.

» Merkur: Der Wunsch nach Normalität – Homosexuelle Kicker berichten von ihren Erfahrungen

In kaum einem Bereich der Gesellschaft ist es noch ein so großes Tabu-Thema wie im Volkssport Nummer eins: Über Homosexualität unter Fußballern liegt seit jeher eine Hülle des Schweigens. Bislang gibt es keinen Kicker in der Bundesliga, der sich während seiner aktiven Karriere geoutet hat. 800 Bundesliga-Profis haben vor wenigen Wochen mit einer Aktion Solidarität bekundet. "Ihr habt unsere Unterstützung" war der offene Brief überschrieben, den ein Fußballmagazin veröffentlicht hat.

» ORF: Regenbogenfahne per Post zurückgegeben

Nachdem in der Pfarre Hard und beim Diözesanhaus Feldkirch die Regenbogenfahnen abgefackelt und in Altenstadt und Hohenems selbige gestohlen wurden, gibt es zumindest aus letzterer Gemeinde eine gute Nachricht. In einem Paket verpackt wurde die Fahne am Donnerstag im Rathaus Hohenems inklusive eines Entschuldigungsbriefs abgegeben.

» shz.de: Vom Diakon zur Dragqueen – "Es ist keine Sünde, schwul zu sein"

Matthias Schink war Diakon und ist heute Dragqueen. Gläubig ist er noch immer das bringt ihn in einen Konflikt.

» ZDF: Paula, 13 und trans

Paula ist dreizehn Jahre alt und trans. Wenn sie 14 ist, möchte sie eine Hormonbehandlung beginnen.

02. April 2021

» Vogue: 7 brillante queere Filme, die Sie 2021 sehen sollten

"Ammonite", "Kajillionaire" oder der kenianische Indie-Dokumentarfilm "I Am Samuel": diese brillianten LGBTQIA+-Filme sollten Sie auf dem Radar haben

» Kronen Zeitung: Homophobie? Hollywood-Star ätzt über Kevin Durant

NBA-Superstar Kevin Durant wird von Hollywood-Schauspieler Michael Rapaport beschuldigt, homophobe und frauenfeindliche Aussagen in privaten Chats mit ihm getätigt zu haben. Der US-Komödiant publizierte die Chats in den sozialen Netzwerken.

» magazin.hiv interviewt Rainer Marbach: Vom Homolulu nach Reinhausen

Nach vierzig Jahren hat Rainer Marbach, Mitbegründer der Akademie Waldschlösschen, die Leitung des Hauses abgegeben und spricht über die Etappen seines Lebenswerks.

» nd über Junge Union und Gendersternchen: Widerlicher Vergleich

Dass die Junge Union das Gendersternchen nicht mag, ist kein Geheimnis. Mit Holocaust-Relativierungen hat die Widerlichkeit des konservativen Nachwuchses im Kampf gegen eine geschlechtergerechte Sprache nun aber eine neue Dimension erreicht.

» Podcast "Corona im Rechtsstaat" im Gespräch mit Johannes Kram

Der Autor und Blogger Johannes Kram spricht provokant und offen über bürgerliche Spießigkeit im linksliberalen Milieu und über die Folgen der Corona-Maßnahmen für queere Menschen und deren Bemühen, auf alltägliche Diskriminierung aufmerksam zu machen.

» Blick: Jada Pinkett Smith spricht über lesbische Erfahrungen

In ihrer Sendung "Red Table Talk" gibt es für Jada Pinkett Smith und ihre Tochter Willow keine Tabus. Nun haben die beiden über gleichgeschlechtliche Liebe gesprochen.

01. April 2021

» inforadio u.a. über LGBTI-Aktivistin Stella Nyanzi: Menschenrechtsaktivistinnen in Uganda und Mexiko

In Uganda und Mexiko ist es häufig ebensgefährlich, Haltung zu zeigen. Wie dennoch Gender-Aktivisten oder Menschen, die sich für Natur und Umwelt einsetzen, mutig bleiben, haben Antje Diekhans und Anne Demmer recherchiert.

» infosperber: "Schwulenheilung" – Verkehrte Welt bei konservativen Christen

Der Kanton Genf will Konversionstherapien verbieten. Konservative Christen halten mit sonderlichen Argumenten dagegen.

» Zeit Online über lesbische Pfarrerinnen: Anruf bei Familie Radtke

Elternglück in der Pandemie, Seelsorgearbeit auf Distanz: Als ihre Tochter geboren wird, spüren die Pfarrerinnen Ellen und Stefanie Radtke, wie es ist, wenn sich Schönes und Schlimmes sehr nahe kommen.